Dương Tử diện nguyên cây trắng - denim, set đồ tối giản nhưng đủ khiến nhan sắc được "nâng hạng"

Dương Tử vừa chia sẻ loạt ảnh mới ghi lại khoảnh khắc dạo phố giữa không gian phủ đầy cây xanh và hoa hồng phấn. Ngay sau khi đăng tải, những bức hình nhanh chóng nhận được nhiều lời khen bởi vẻ ngoài trong trẻo, tự nhiên của nữ diễn viên.

Điều thú vị là lần này, người đẹp không lựa chọn những thiết kế cầu kỳ mà xuất hiện với một set đồ rất dễ ứng dụng trong đời thường.

Chỉ 2 gam màu trắng - denim nhưng đủ tạo cảm giác sang và trẻ

Điểm nhấn của cả bản phối nằm ở cách phối hai gam màu kinh điển là trắng và xanh denim.

Dương Tử mặc áo polo dệt kim màu trắng của Givenchy. Thiết kế cổ bẻ cùng phần tay áo ngắn giúp tổng thể vừa thanh lịch vừa mang nét năng động. Màu trắng cũng khiến làn da của nữ diễn viên trông sáng hơn dưới ánh nắng mùa hè.

Thay vì quần jeans quen thuộc, cô kết hợp cùng chân váy denim bất đối xứng cũng đến từ Givenchy. Thiết kế có những đường xếp ly mềm và phần tà lệch tạo chuyển động nhẹ khi di chuyển, giúp bộ trang phục bớt đơn điệu. Một chiếc thắt lưng bản lớn màu đen được thêm vào để tạo điểm nhấn ở vòng eo, đồng thời giúp tỷ lệ cơ thể cân đối hơn.

Phụ kiện đều màu đen nhưng không hề nặng nề

Thay vì sử dụng nhiều màu sắc, Dương Tử thống nhất toàn bộ phụ kiện với tông đen. Chiếc túi bucket của Givenchy, thắt lưng và kính râm tạo nên sự đồng điệu, đồng thời giúp bộ trang phục trắng - xanh trở nên sắc sảo hơn.

Điểm đáng chú ý là nữ diễn viên không đeo nhiều trang sức. Cô chỉ để tóc xõa tự nhiên, trang điểm nhẹ với son đỏ đất và đặt chiếc kính râm trắng đen lên mái tóc như một món phụ kiện nhỏ. Chính sự tối giản ấy khiến gương mặt của Dương Tử trở thành tâm điểm, thay vì bị những món đồ hiệu lấn át.

Đây là kiểu phối đồ khá điển hình của phong cách quiet luxury đang được nhiều ngôi sao châu Á yêu thích. Nếu phần thân trên mang vẻ chỉn chu với áo polo, thì chân váy denim lại tạo cảm giác trẻ trung. Khi kết hợp cùng phụ kiện màu đen tối giản, tổng thể vừa đủ thanh lịch để đi cà phê, dạo phố hay du lịch.

Nhiều người cũng nhận xét set đồ này giúp Dương Tử trông trẻ hơn tuổi thật. Màu trắng mang đến cảm giác tươi sáng, trong khi denim luôn là chất liệu tạo hiệu ứng năng động.

Theo hình ảnh được chia sẻ, nữ diễn viên lựa chọn:

- Kính râm Bolon màu trắng - đen.

- Áo polo dệt kim Givenchy màu trắng.

- Chân váy denim Givenchy dáng bất đối xứng.

- Túi bucket Givenchy màu đen.

- Thắt lưng Givenchy bản lớn màu đen.

Không khó để nhận ra hầu hết các món đồ đều đến từ Givenchy, nhưng nhờ cách phối tối giản và bảng màu trung tính, tổng thể không tạo cảm giác phô trương mà vẫn rất tinh tế.

Có lẽ đây cũng là lý do bộ ảnh nhanh chóng được yêu thích trên mạng xã hội. Không cần những bộ cánh lộng lẫy, Dương Tử vẫn chứng minh rằng một công thức đơn giản gồm áo trắng + denim + phụ kiện đen hoàn toàn có thể tạo nên vẻ ngoài vừa sang, vừa trẻ trung và rất dễ ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày.