Những chiếc váy mang tinh thần Old Money giúp bạn trông sang hơn mà không cần hàng hiệu

Và cũng có những tháng như tháng 7, chỉ cần nhìn thấy một chiếc váy đẹp là đã muốn lên lịch cho một buổi cà phê, một chuyến dạo phố hay đơn giản là ra ngoài tận hưởng ánh nắng.

Mùa hè luôn là khoảng thời gian đẹp nhất để váy phát huy hết sức hút của mình. Không cần quá nhiều lớp trang phục, cũng chẳng cần phụ kiện cầu kỳ, chỉ một chiếc váy có chất liệu nhẹ, phom dáng mềm mại là đủ để cả diện mạo trở nên nữ tính và thanh thoát hơn.

Nhìn những thiết kế trong loạt ảnh này mới thấy, váy mùa hè không chỉ có một kiểu. Có những chiếc váy vàng kem mang cảm giác ngọt ngào, trẻ trung nhưng vẫn rất sang trọng. Gam màu dịu nhẹ giúp làn da trông sáng hơn, lên ảnh cũng cực kỳ "ăn hình".

Có chiếc váy đen dài tối giản, không hề nặng nề như nhiều người vẫn nghĩ. Ngược lại, khi kết hợp cùng chất liệu bay nhẹ và phụ kiện tinh tế, màu đen lại trở thành lựa chọn thanh lịch cho những buổi hẹn tối hay những chuyến du lịch.

Nếu yêu phong cách cổ điển, một set váy trắng phối viền đen hay những chiếc váy ren nhẹ nhàng sẽ mang đến vẻ đẹp vừa nữ tính, vừa có chút sang trọng kiểu Pháp.

Trong khi đó, váy xếp ly màu kem hay váy hồng phấn lại tạo cảm giác mềm mại, thư thái. Đây là những thiết kế rất dễ mặc, phù hợp từ đi làm, đi cà phê đến những chuyến nghỉ dưỡng cuối tuần.

Điểm chung của những bộ trang phục này không nằm ở màu sắc hay kiểu dáng, mà ở tinh thần chúng mang lại: nhẹ nhàng, thoải mái và đủ tinh tế để người mặc cảm thấy tự tin.

Thực tế, phụ nữ mặc đẹp không nhất thiết phải chạy theo xu hướng mới mỗi tuần. Chỉ cần chọn được vài chiếc váy có màu sắc trung tính như trắng kem, vàng bơ, hồng phấn, đen hoặc be, cùng chất liệu đẹp và đường cắt may chỉn chu, bạn đã có thể mặc đi mặc lại suốt mùa hè mà vẫn luôn thấy mới mẻ.

Tháng 7 không chỉ là mùa của nắng, mà còn là mùa của những chiếc váy tung bay theo từng cơn gió. Vậy nên nếu tủ đồ vẫn còn thiếu một chiếc váy khiến bạn chỉ cần mặc lên là thấy mình xinh đẹp hơn, thì đây chính là thời điểm thích hợp để bổ sung.

Bởi đôi khi, niềm vui của mùa hè không đến từ những chuyến đi xa, mà chỉ đơn giản là khoác lên mình một chiếc váy thật đẹp, bước ra ngoài và tận hưởng những ngày nắng rực rỡ theo cách rất riêng của mình.

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