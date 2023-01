7 chiêu ăn uống giúp nàng công sở không lo tăng cân dịp Tết Nguyên đán

Trong dịp Tết Nguyên đán sum họp, các món ăn luôn nhiều hơn thường lệ. Ngoài ra, các món ăn truyền thống như xôi, bánh chưng, thịt mỡ, gà luộc… nên nàng công sở càng dễ tăng cân hơn. Dẫu vậy, nếu khéo ăn uống thông minh thì bạn vẫn có thể an tâm đón Tết mà không sợ béo bụng. Dưới đây là 7 chiêu ăn uống thông minh mà bạn có thể áp dụng trong Tết này để tránh tăng cân.



1. Uống 1 cốc nước trước khi ăn, hạn chế uống nước có gas

Đây là cách làm đơn giản nhưng có thể giúp giữ cân 1 cách hiệu quả. Uống 1 ly nước lọc trước bữa ăn sẽ tạo cảm giác nhanh no, hạn chế ăn quá nhiều, từ đó sẽ tránh tăng cân, béo bụng. Bên cạnh đó, việc uống nhiều nước còn giúp thanh lọc cơ thể, hỗ trợ trao đổi chất, khiến da dẻ căng bóng tự nhiên. Trong ngày, bạn cũng đừng quên uống đủ 2L nước để bổ sung đủ nước cho cơ thể.

Các loại nước có gas có chứa hàm lượng đường và kcal cao, không tốt cho vóc dáng. Bởi vậy trong bữa ăn ngày Tết, bạn nên tránh uống các loại nước có gas.

2. Thứ tự ăn: Ăn rau, canh, đồ luộc trước; ăn đồ chiên rán, tinh bột sau

Trong bữa ăn, bạn nên ưu tiên ăn các món rau, đồ luộc, canh trước rồi mới ăn đồ chiên rán, tinh bột sau cùng. Ăn các món nhiều chất xơ trước sẽ giúp bạn nhanh no, hạn chế ăn quá nhiều, làm chậm tốc độ hấp thụ đường. Bên cạnh đó, rau củ quả còn có hàm lượng vitamin dồi dào, tốt cho sức khỏe. Ngược lại, các món ăn chiên rán nhiều dầu mỡ sẽ khiến cơ thể tích tụ mỡ, làm tăng cân, béo phì. Do đó, với những món ăn chiên rán, bạn nên ăn sau cùng và hạn chế ăn quá nhiều để tránh béo bụng.

3. Ăn no khoảng 70%

Vào những ngày Tết, đồ ăn vốn đã nhiều dầu mỡ, dễ tăng cân nên bạn cần lưu ý không ăn quá no. Bạn chỉ nên ăn no khoảng 70% mà thôi. Thực tế, chúng ta thường có xu hướng ăn nhiều hơn so với nhu cầu thực tế. Ăn no khoảng 70% là đã đủ năng lượng để bạn hoạt động mà không gây tích mỡ, tăng cân.

4. Ăn chậm, nhai kỹ

Ăn chậm, nhai kỹ trong bữa ăn sẽ giúp bạn tập trung hoàn toàn vào các món ăn. Từ đó sẽ giúp bạn biết rõ khi nào mình đã ăn no, kiềm chế khi đã lửng bụng. Việc ăn chậm còn tiêu tốn nhiều năng lượng cho việc nhai từ đó giúp giảm cân. Bên cạnh hiệu quả giảm cân, ăn chậm, nhai kỹ cũng giúp nghiền nhỏ thức ăn, hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả, cơ thể dễ dàng hấp thụ chất dinh dưỡng. Bằng cách đơn giản, tăng số lượng nhai mỗi miếng từ 15 lên 30 hoặc 40, là bạn đã có thể giảm cân một cách tự nhiên, tránh béo bụng hiệu quả.

5. Không ăn trước khi đi ngủ 2h

Trong những ngày Tết, nhiều chị em hay mắc phải thói quen ăn uống bất thường, có lúc ăn ít có lúc ăn rất nhiều, ăn vặt trước khi đi ngủ. Tuy nhiên, ăn vặt trước khi ngủ sẽ gây rối loạn tiêu hóa, tích tụ mỡ thừa, làm béo bụng, tăng cân. Tốt nhất bạn nên kết thúc bữa tối trước khi đi ngủ 2h, thời gian này sẽ giúp cơ thể tiêu hóa thức ăn, tránh tích tụ mỡ thừa.

6. Tránh các loại nước sốt, gia vị bán sẵn

Các loại nước sốt, gia vị bán sẵn thường có chứa nhiều calo, muối, chất béo… không tốt cho vóc dáng. Do đó, những loại nước sốt này sẽ gây tăng cân vù vù. Bạn nên tránh ăn những loại nước sốt, gia vị nếu không muốn béo bụng.

7. Tập thể dục nhẹ hàng ngày

Dù ngày Tết bận rộn, bạn cũng đừng quên để dành 15 đến 30 phút vận động mỗi ngày. Chế độ vận động nhẹ nhàng giúp tránh tích mỡ thừa, tăng cân. Ngoài ra, bạn có thể tận dụng thời gian đi chúc Tết để đi bộ, leo cầu thang… để giảm cân 1 cách tự nhiên.