6 lọ serum vitamin C bình dân làm sáng da, xóa khuyết điểm hiệu quả không thua loại đắt tiền

Ai cũng biết rằng serum vitamin C mang đến rất nhiều lợi ích cho làn da, thậm chí là phải có trong quy trình skincare, nếu chị em đã chạm tới ngưỡng tuổi băm. Serum vitamin C giúp làm sáng da, xóa mờ đốm thâm, vô hiệu các gốc tự do để chị em có được làn da trẻ trung lâu hơn. Với nhiều công dụng kỳ diệu như vậy, một số nàng lầm tưởng rằng, serum vitamin C toàn loại đắt tiền. Tuy nhiên thực tế lại không hẳn như vậy, serum vitamin C có không ít loại giá cả bình dân, nhưng hiệu quả thì vượt mong đợi. Dưới đây chính là 6 lọ serum vitamin C giá tốt và chất lượng cũng rất đỉnh, chị em hãy tham khảo nhé!

1. Mad Hippie Vitamin C Serum

Lọ serum này được thiết kế để cân bằng, thanh lọc và làm sáng làn da dầu, dễ bị mụn. Bên cạnh vitamin C giúp nâng tông da và chống lão hóa, lọ serum còn chứa tinh dầu lá xô thơm, ferulic acid, hyaluronic acid và chiết xuất hoa cúc, mang đến nhiều lợi ích cho làn da như dưỡng ẩm, xoa dịu, đồng thời bảo vệ da khỏi các gốc tự do. Lọ serum vitamin C này lý tưởng để dùng vào buổi sáng, trước bước thoa kem dưỡng ẩm, chống nắng để làn da được bảo vệ nghiêm ngặt hơn khỏi các tác nhân gây hại.

Nơi mua: Lixi Box Giá: 449k

2. CeraVe Skin Renewing Vitamin C Serum

Thành phần nổi bật nhất của lọ serum này là 10% L-ascorbic acid giúp xóa mờ các nốt thâm trên da, giải quyết tình trạng xỉn màu để bạn có được làn da tươi sáng, căng bóng. Vitamin B5 và ceramide cho hiệu quả nuôi dưỡng, tái tạo da thêm khỏe mạnh. Chứa toàn những thành phần tốt nhưng lọ serum này có giá rất êm ví. Chưa hết, đây còn là lựa chọn lý tưởng cho làn da khô, nhạy cảm vì công thức dịu nhẹ, không chứa hương liệu nhân tạo, không gây kích ứng.

Nơi mua: Beauty Garden Giá: 390k

3. Balance Active Formula Vitamin C Brightening Serum

Lọ serum vitamin C của Balance rất nổi tiếng với các tín đồ làm đẹp Việt vì giá cả phải chăng, nhưng vẫn đem đến hiệu quả như mong đợi. Lọ serum chứa 2 dạng ổn định của vitamin C là Illumiscin và Stay-C 50. Những thành phần này sẽ xóa mờ đốm nâu, cải thiện tông da. Không chỉ giúp da sáng hơn, lọ serum còn mang đến vẻ "glow" căng mọng, tràn đầy sức sống cho làn da mệt mỏi, diện mạo của chị em nhờ vậy cũng thêm phần trẻ trung.

Nơi mua: Watsons Giá: 252k

4. Melano CC Vitamin C

Dù có giá thành bình dân, lọ serum vitamin C này vẫn không hề lép vế trong khoản dưỡng da. Sản phẩm có mùi cam chanh hấp dẫn, thích hợp dùng vào buổi sáng để giúp bảo vệ da tốt hơn. Chăm chỉ dùng lọ tinh chất này, bạn sẽ thấy nốt thâm do mụn biến mất nhanh chóng, da sáng hơn và lỗ chân lông nhỏ mịn hẳn đi. Sản phẩm khá dịu nhẹ, da nhạy cảm cũng có thể dùng được.

Nơi mua: The Guardian Giá: 240k

5. Klairs Freshly Juiced Vitamin Drop Serum

Nếu là một tín đồ skincare kiểu Hàn, chị em sẽ chẳng thấy lạ lẫm với lọ serum này. Sản phẩm nổi tiếng nhà Klairs có chứa vitamin C tinh khiết giúp loại bỏ các tỳ vết, kích thích collagen sản sinh để da thêm căng mọng, trẻ trung. Chiết xuất rau má trong lọ serum thì góp phần chống oxy hóa, sửa chữa những tổn thương da, kích thích tế bào mới tái tạo. Lọ serum này lý tưởng cho mọi loại da, ngay cả da mụn hay da nhạy cảm cũng có thể dùng "ngon ơ".

Nơi mua: Sammi Shop Giá: 281k

6. By Wishtrend Pure Vitamin C 21.5 Advanced Serum

Lọ serum này chứa nhiều thành phần cực tốt đối với làn da. Với 21.5% vitamin C tinh khiết, lọ serum sẽ mang đến hiệu quả cải thiện làn da tối ưu. Kết hợp với 70% thành phần Vitamin Tree Water, làn da của bạn sẽ được giải phóng khỏi tế bào chết, da từ xỉn màu, sần sùi sẽ trở nên sáng mịn, căng bóng rạng rỡ.

Nơi mua: Hasaki Giá: 268k

Ảnh: Internet

