Cuối tuần, cha mẹ cùng con đọc những cuốn sách ngập tràn yêu thương dạy bé về hạnh phúc

Những em bé trong thời 4.0 không chỉ cần tự tin, học giỏi, nghe lời, ngoan ngoãn mà còn nên được dạy về hạnh phúc - một trong những nhu cầu cơ bản của con người, và sau này nó còn là mục đích tìm kiếm của mỗi người trưởng thành.

Cha mẹ cũng có thể dạy con hạnh phúc thông qua những cuốn sách. Nên đọc sách cho con bằng niềm vui của chính mình và cho con được cảm thấy vui khi đọc sách, chứ không phải gắng nhồi một bài học hay một mục đích nào từ người lớn.

Dưới đây là một số gợi ý dành cho cha mẹ về những cuốn sách ấm áp, phù hợp với từng độ tuổi của trẻ, với nội dung ngập tràn những điều nhỏ bé hạnh phúc.

1. Con yêu mẹ

Mẹ tiếng gọi thiêng liêng mà tất cả chúng ta biết đến trong cuộc đời, từ tấm bé cho đến lúc chúng ta thành cha, thành mẹ, thành ông, thành bà. Trong cuộc đời này có ai không lớn lên trong vòng tay mẹ, được nghe tiếng ru ầu ơ ngọt ngào, có ai lại không chìm vào giấc mơ, gió mát tay mẹ quạt mỗi trưa hè oi ả và cuộc đời này có ai yêu con bằng mẹ, có ai suốt cuộc đời này vì con như mẹ. Hạnh phúc thay cho người nào được thượng đế ban tặng cho người mẹ hiền, thật vậy hạnh phúc của con trong cuộc đời này là có mẹ.

Con yêu mẹ là "lời tỏ tình"dễ thương của các bé dành cho mẹ. Cuốn sách không có nhiều lời văn nhưng mỗi chữ viết ra đều là những tình cảm trong sáng, đong đầy của trẻ thơ. Cùng hình ảnh minh họa chân thực, trực quan đã vẽ ra cho trẻ một thế giới tình yêu cảm động giữa mẹ và con.

2. Cả nhà thương nhau

Bạn có thường nói những lời yêu thương với con hàng ngày? Nhiều cha mẹ than phiền rằng, khi con lớn lên cũng là lúc những lời nói tình cảm cứ ít dần đi, bởi vì ngại, bởi vì con tự tách mình ra, bởi vì nhiều lý do khác nữa.

Nhưng bố mẹ có biết cũng như một thói quen tốt cần được hình thành từ nhỏ, nói những lời yêu thương cần thực hành hàng ngày.

"Cả nhà thương nhau" là một bộ sách như một "lời tỏ tình" ngọt ngào mà bố mẹ, con cái, anh chị em trong nhà có thể dành cho nhau. "Mỗi ngày đều hạnh phúc. Khi cả nhà bên nhau".

3. Gieo hạt giống thương yêu

Không chỉ giới hạn trong gia đình, "Gieo hạt giống yêu thương" là một bộ sách ấm áp và ngọt ngào với nội dung viết về tình cảm gia đình, bạn bè và yêu chính bản thân mình.

Với ngôn ngữ kể chuyện nhẹ nhàng, ngắn gọn nhưng bay bổng, hình ảnh minh họa ngộ nghĩnh đáng yêu, bộ sách là một món quà quý giá giúp nuôi dưỡng và vun đắp tâm hồn, nhân cách và trí tuệ cho trẻ.

Bộ sách cũng tái hiện những khoảnh khắc ngọt ngào mà bất cứ cha mẹ nào khi đọc cũng sẽ thấy "tan chảy" bởi như thấy được hình ảnh của chính mình trong đó.

4. Con yêu bố chừng nào

Được dịch nguyên gốc từ cuốn "Guess how much I love you" của tác giả Sam McBratney, đây là cuốn sách yêu thích của hàng triệu triệu trẻ em trên khắp thế giới. Cuốn sách là minh chứng tuyệt vời cho một thực tế, rất nhiều lúc, yêu thương nên diễn đạt bằng lời, bởi việc đó sẽ làm cho cả người diễn đạt lẫn người được nghe cảm thấy rưng rưng, ấm áp, hạnh phúc vô biên.

Hai bố con bạn thỏ rất nỗ lực "lượng hóa" tình yêu dành cho nhau, từ cái dang tay, đến con đường dài tít tắp băng sông vượt đồi, và rồi là đến tận mặt trăng... Lúc nào thỏ bố cũng tìm được một cách diễn đạt thứ tình yêu mênh mông rộng dài hơn dành cho thỏ con, đến lúc bạn ấy mệt phờ và thiu thiu ngủ.

5. Bộ 4 cuốn "Vì sao tớ yêu bố/mẹ/ông/bà"

Combo Vì Sao Tớ Yêu (trọn bộ 4 cuốn) là bộ sách tập hợp những lời yêu thương của con trẻ dành cho các bố mẹ, ông bà và người thân của mình. Những lời thủ thỉ tâm tình giản dị nhưng xúc động, kết hợp với minh hoạ kì công chắc chắn sẽ khiến trẻ cảm thấy vừa gần gũi, vừa lôi cuốn.

Qua bộ sách này các em cũng có thể học được cách bày tỏ tình yêu thương trong gia đình và hiểu được tình yêu với một người mình yêu quý là như thế nào.

Hy vọng những cuốn sách trên sẽ giúp trẻ hiểu thêm về hạnh phúc, ba mẹ cũng có thể dành thời gian cùng đọc cho con nghe những câu chuyện này.