6 cách cực đơn giản để giảm cân và 'chuẩn 3 vòng' vào mùa hè

Có những cách đơn giản để giảm cân và "chuẩn 3 vòng" vào mùa hè

Dưới đây là sáu cách siêu đơn giản giúp bạn có thể giảm cân và giữ vóc dáng cân đối trước và sau những bữa tiệc bể bơi:



1. Chú ý tới trọng lượng nước của cơ thể

Tất cả chúng ta đều đã nghe nói về trọng lượng nước đáng sợ. Đây thường là loại trọng lượng đầu tiên chúng ta giảm được khi ăn kiêng. Tiến sĩ chuyên về dinh dưỡng Kate Huether chia sẻ một số mẹo dễ dàng để giảm trọng lượng nước trong cơ thể.

Uống nhiều nước hơn. Mặc dù nghe có vẻ điên rồ, nhưng một cách để nhắm mục tiêu trọng lượng nước là đảm bảo rằng bạn được cung cấp đủ nước và cơ thể không giữ nước. Các cách khác để giảm trọng lượng nước bao gồm ăn thực phẩm không chế biến và tăng lượng protein, đồng thời giảm lượng carbs và natri nạp vào cơ thể.

Tiến sĩ Huether lưu ý rằng thực hiện điều này có thể giúp giảm cân nhanh chóng, đơn giản. "Hầu hết mọi người sẽ giảm từ 2 – 5 kg bằng cách thực hiện động tác này trong một tuần. Kết hợp với tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày sẽ giúp giảm được 10kg nhanh chóng" – tiến sĩ Huether chia sẻ.

2. Uống cà phê đen

Uống cà phê đen có thể giúp bạn cắt giảm khoảng 500 calo/tuần. Tuy nhiên, là cà phê đen nguyên chất, không bỏ thêm bất kỳ hương vị nào thêm vào. Một nghiên cứu gần đây của Public Health đã phát hiện ra rằng những người thêm đồ vào tách cà phê của họ sẽ làm tăng lượng calo lên 1,280%. Điều chỉnh theo cách uống cà phê là một cách siêu dễ dàng để cắt giảm lượng calo lớn ra khỏi chế độ ăn hàng ngày của bạn mà không bỏ qua bất kỳ bữa ăn nào.

3. Mang theo một chai nước

Chúng ta có thể quên đi cơn thèm ăn bằng cách uống một ít nước. Đúng vậy, một nghiên cứu trên tạp chí Physiology & Behavior đã tiết lộ rằng một phần não của chúng ta kiểm soát cả cảm giác đói và khát, vì vậy tín hiệu rất dễ bị nhầm lẫn.

Mang theo một chai nước và cố gắng ngậm nước trước tiên là một cách siêu đơn giản để cảm thấy no hơn, đồng thời đảm bảo bạn luôn được cung cấp đủ nước. Thêm điểm xanh nếu bạn mang theo một chai nước tái sử dụng!

4. Bắt đầu buổi sáng với trứng

Có một lý do tại sao trứng là một món ăn sáng thích hợp. Đó là bởi vì thực phẩm này giữ cho bạn no! Và khi bạn càng cảm thấy no, thì bạn sẽ tiêu thụ ít calo hơn trong suốt cả ngày. Giống như mẹo giảm cân bằng nước được đề xuất bên trên, việc thêm protein vào chế độ ăn uống của bạn là một ý tưởng tuyệt vời. Đưa trứng vào thực đơn ăn sáng là một cách dễ dàng để giảm cân.

Ngoài việc cung cấp cho bạn lượng protein cần thiết, trứng còn chứa nhiều chất bổ sung lành mạnh như axit amin, chất chống oxy hóa và chất béo lành mạnh.

5. Lên kế hoạch các bữa ăn

Trong hầu hết các lĩnh vực, lập kế hoạch là chìa khóa thành công. Chế độ ăn kiêng cũng vậy. Ban nên lập một kế hoạch ăn uống lành mạnh và thực hiện theo một cách nghiêm túc và nghiêm khắc.

6. Giảm size đồ ăn

Điều này rất hợp lý và khá dễ thực hiện. Nếu bạn đến Starbucks, hãy gọi cỡ đồ uống nhỏ nhất có thể. Nó không chỉ giúp bạn tiết kiệm tiền mà còn giúp bạn tiết kiệm rất nhiều calo. Chỉ cần thực hiện một thay đổi nhỏ này có thể giúp bạn tiết kiệm trung bình 150 calo mỗi lần ghé quán cà phê yêu thích của mình.

Điều này không chỉ áp dụng đối với đồ uống mà còn cả đối với đồ ăn. Chọn khẩu phần ăn nhỏ hơn nếu có thể sẽ giúp giảm lượng calo hàng ngày của bạn một cách dễ dàng. Elisa Zied, tác giả của cuốn sách "Younger Next Week" (tạm dịch: Trẻ hơn trong tuần tới) nói rằng cách hạ thấp size đồ ăn uống xuống thấp nhất có thể là "một trong những chìa khóa để giảm cân lâu dài và bền vững".

Có thể gọi phần ăn nhỏ hơn khi ăn uống bên ngoài, tuy nhiên nhiều người lại bối rối không biết làm thế nào để thực hiện điều này tại nhà. Có một cách dễ dàng là giảm kích thước món ăn tại gia. Đó là mua bát đĩa nhỏ hơn, với cách này, bạn thực sự có thể đánh lừa bộ não của mình nghĩ rằng nó đang ăn nhiều calo hơn khi bạn nhìn vào một đĩa đầy đủ (nhưng nhỏ hơn) trong bữa ăn.