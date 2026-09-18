Trẻ ngủ với ông bà từ nhỏ có gần gũi ông bà hơn cha mẹ không?

Vì bận công việc hoặc muốn có người hỗ trợ chăm con, nhiều cha mẹ để trẻ ngủ cùng ông bà từ khi còn nhỏ. Dần dần, con hình thành thói quen tối nào cũng tìm ông bà, đêm tỉnh giấc chỉ chịu để bà dỗ, sáng mở mắt cũng gọi ông trước tiên.

Nhìn thấy con quấn ông bà như vậy, không ít phụ huynh vừa mừng vì con được yêu thương, vừa chạnh lòng: “Có phải con ngủ với ông bà lâu ngày nên sẽ thương ông bà hơn cha mẹ không?”

Thực tế, việc ngủ cùng có thể khiến trẻ gần gũi với ông bà hơn trong một số thời điểm, nhưng không có nghĩa tình cảm dành cho cha mẹ sẽ bị thay thế.

Vì sao trẻ ngủ cùng thường quấn ông bà?

Với trẻ nhỏ, cảm giác gắn bó được hình thành qua những trải nghiệm lặp lại hằng ngày. Người thường xuyên cho con ăn, tắm rửa, dỗ ngủ, ôm con khi sợ hãi và xuất hiện lúc con khóc sẽ trở thành một trong những người mang lại cảm giác an toàn nhất.

Nếu mỗi tối bà là người kể chuyện, vỗ lưng và ru con ngủ; nửa đêm ông là người dậy lấy nước, kéo chăn hoặc đưa con đi vệ sinh, trẻ sẽ dần quen với sự hiện diện ấy. Khi buồn ngủ, mệt mỏi hay bất an, con tự nhiên tìm đến ông bà.

Đây không phải vì trẻ “phân biệt” hay cố tình xa cách cha mẹ. Đơn giản là con tìm người gắn liền với những trải nghiệm quen thuộc nhất.

Giấc ngủ cũng là khoảng thời gian trẻ dễ cảm thấy mong manh. Trong bóng tối, khi giật mình tỉnh giấc hoặc gặp ác mộng, con cần một người quen thuộc ở bên. Nếu người ấy luôn là ông bà, sự gắn bó giữa hai bên chắc chắn sẽ sâu sắc hơn.

Bởi vậy, việc trẻ quấn ông bà không phải điều bất thường. Đó là kết quả tự nhiên của quá trình được chăm sóc, yêu thương và đồng hành.

Gần ông bà không đồng nghĩa với xa cha mẹ

Tình cảm của trẻ không phải một chiếc bánh chỉ có thể chia cho một người. Con có thể yêu ông bà, quấn bà khi đi ngủ nhưng vẫn cần cha mẹ theo một cách hoàn toàn khác.

Một đứa trẻ có thể tối đòi ngủ với bà, nhưng khi ốm lại muốn được mẹ ôm. Con có thể thích theo ông đi chơi, nhưng khi gặp người lạ lại chạy về phía bố. Mỗi người trong gia đình mang đến cho trẻ một cảm giác an toàn và một kiểu kết nối riêng.

Điều quyết định mối quan hệ giữa cha mẹ và con không chỉ là ngủ cùng hay ngủ riêng, mà là chất lượng của khoảng thời gian hai bên ở bên nhau.

Có những cha mẹ ngủ cạnh con mỗi tối nhưng ban ngày hiếm khi trò chuyện, thường xuyên cáu gắt hoặc vừa ở bên con vừa nhìn điện thoại. Ngược lại, có người không ngủ cùng con nhưng mỗi ngày đều dành thời gian chơi, lắng nghe, ôm ấp và quan tâm đến cảm xúc của con. Người thứ hai vẫn có thể xây dựng mối quan hệ vô cùng bền chặt với trẻ.

Vì vậy, cha mẹ không nên vội kết luận rằng con yêu ông bà hơn chỉ vì con đòi ngủ cùng ông bà.

Khi nào cha mẹ cần lưu ý?

Điều đáng quan tâm không phải là trẻ thân thiết với ông bà, mà là con có đang dần mất kết nối với cha mẹ hay không.

Nếu trẻ vẫn vui vẻ khi bố mẹ về nhà, chủ động kể chuyện, tìm đến cha mẹ khi cần giúp đỡ và thoải mái thể hiện cảm xúc thì mối quan hệ giữa hai bên vẫn tốt. Việc con thích ngủ cùng ông bà khi ấy chủ yếu là thói quen và cảm giác quen thuộc.

Tuy nhiên, cha mẹ nên chú ý nếu con liên tục né tránh, không muốn chia sẻ, phản ứng căng thẳng khi được bố mẹ chăm sóc hoặc luôn tìm ông bà vì sợ bị cha mẹ quát mắng.

Khi đó, vấn đề không còn nằm ở chỗ ngủ với ai. Cha mẹ cần nhìn lại cách mình giao tiếp và đồng hành với con. Có thể người lớn quá bận, thường xuyên thất hứa hoặc chỉ xuất hiện để nhắc học, phê bình và đặt ra yêu cầu. Trong mắt trẻ, ông bà là nơi được vỗ về, còn cha mẹ lại gắn với áp lực.

Nếu muốn gần con hơn, cha mẹ cần thay đổi từ những tương tác nhỏ hằng ngày chứ không nên đột ngột tách con khỏi ông bà.

Cha mẹ làm gì để duy trì sự gắn bó với con?

Trước hết, hãy dành cho con những khoảng thời gian thực sự có chất lượng. Không nhất thiết phải kéo dài hàng giờ. Chỉ cần mỗi ngày có 20-30 phút cùng con chơi, đọc sách, trò chuyện hoặc làm một việc con yêu thích mà không bị điện thoại và công việc làm gián đoạn.

Cha mẹ cũng nên trực tiếp tham gia vào một số hoạt động chăm sóc con như tắm, cho ăn, đưa đón đi học hoặc đọc truyện trước giờ ngủ. Những việc lặp lại đều đặn sẽ tạo nên cảm giác thân thuộc.

Nếu có thể, bố mẹ hãy xây dựng một nghi thức riêng với con. Đó có thể là cái ôm trước khi đi làm, câu chuyện nhỏ trước giờ ngủ, buổi đi bộ cuối tuần hoặc vài phút tâm sự mỗi tối. Trẻ sẽ cảm nhận được rằng dù không ngủ cùng, bố mẹ vẫn luôn hiện diện trong cuộc sống của mình.

Khi muốn chuyển con về ngủ với cha mẹ hoặc tập ngủ riêng, người lớn nên thực hiện từ từ. Có thể bắt đầu bằng việc bố mẹ cùng ông bà đưa con vào giấc ngủ, sau đó tăng dần thời gian bố mẹ đảm nhiệm. Không nên đột ngột cấm con ngủ với ông bà hay nói những câu như: “Con chỉ thương bà, không thương mẹ”.

Những câu nói ấy dễ khiến trẻ cảm thấy có lỗi vì yêu ông bà, thậm chí cho rằng mình buộc phải lựa chọn giữa những người thân.

Đừng biến tình yêu thành một cuộc cạnh tranh

Việc trẻ gần gũi với ông bà là một điều đáng quý. Không phải đứa trẻ nào cũng có cơ hội lớn lên trong sự chăm sóc của nhiều thế hệ. Tình yêu của ông bà có thể mang đến cho con cảm giác được chở che, những ký ức tuổi thơ ấm áp và thêm một nơi an toàn để tìm về.

Cha mẹ không cần cạnh tranh với ông bà để giành xem con yêu ai hơn. Điều trẻ cần không phải là chọn một người, mà là được yêu thương trong một gia đình biết tôn trọng vai trò của nhau.

Ngủ cùng ông bà từ nhỏ có thể khiến trẻ quấn và tin tưởng ông bà hơn trong những sinh hoạt nhất định. Nhưng sự gắn bó giữa cha mẹ và con vẫn có thể rất sâu sắc nếu cha mẹ thường xuyên hiện diện, lắng nghe và đáp ứng nhu cầu tình cảm của trẻ.

Sau cùng, con gần gũi với ai nhất không chỉ phụ thuộc vào việc ngủ cạnh người đó bao nhiêu đêm, mà còn phụ thuộc vào việc khi con buồn, sợ hãi hoặc cần được thấu hiểu, ai là người thực sự có mặt.