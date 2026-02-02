Làm đẹp ngày Tết: Đừng để "nước đến chân mới nhảy"!

Da rất dễ bị kích ứng nếu peel, laser, lăn kim hoặc thay mỹ phẩm quá sát Tết. Thời điểm lý tưởng để can thiệp sâu là trước Tết ít nhất 4-6 tuần. Càng gần Tết, nên ưu tiên chăm sóc cơ bản: làm sạch nhẹ nhàng, cấp ẩm đầy đủ, ngủ đủ giấc và hạn chế thức khuya. Da khỏe tự nhiên luôn là lớp nền đẹp nhất.

Nhuộm tóc, uốn hay ép nên làm sớm để tóc có thời gian "dịu" màu và vào nếp tự nhiên. Với móng tay, hãy chọn kiểu đơn giản, tông trung tính hoặc đỏ trầm, vừa hợp không khí Tết vừa dễ phối đồ. Lông mày, mi mắt nếu có làm bán vĩnh viễn cũng nên hoàn tất trước Tết khoảng 2-3 tuần để gương mặt trông mềm mại, tự nhiên.

Xu hướng trang điểm Tết hiện nay thiên về làn da trong, căng khỏe, má hồng nhẹ, môi tươi tắn. Tránh đánh nền quá dày hoặc màu sắc quá đậm. Đặc biệt, nên thử trước kiểu make-up mình định dùng để tránh bỡ ngỡ hoặc không hợp gương mặt trong ngày quan trọng.

Quần áo ngày Tết chỉ cần vừa vặn, sạch sẽ, tông màu hài hòa. Một chiếc áo dài nhã nhặn, hay trang phục công sở hiện đại với điểm nhấn tinh tế cũng đủ giúp bạn nổi bật.

Cuối cùng, đừng quên chăm sóc từ bên trong. Ăn uống điều độ, uống đủ nước, hạn chế rượu bia, giữ tâm lý nhẹ nhàng sẽ giúp bạn không chỉ đẹp trong vài ngày Tết, mà còn khỏe khoắn, tươi tắn suốt những ngày đầu năm mới.



