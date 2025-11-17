5 mẫu giày sang trọng nhất, nâng cấp toàn bộ outfit

Trong thế giới thời trang luôn thay đổi từng ngày, giày dép vẫn giữ một vị trí đặc biệt quan trọng. Chỉ cần một đôi giày đẹp, bạn có thể nâng tầm toàn bộ outfit và thể hiện cá tính riêng của mình. Dưới đây là 5 mẫu giày sang chảnh đang "làm mưa làm gió", giúp bạn tự tin sải bước trong mọi hoàn cảnh mà không cần quá cầu kỳ trong phối đồ.

Giày boots

Giày boots từ lâu đã trở thành "ngôi sao" của tủ giày mỗi khi thời tiết trở lạnh. Dù là ankle boots, combat boots hay boots cao cổ, chúng luôn mang đến cảm giác mạnh mẽ, sang trọng và vô cùng thời trang. Điểm thú vị là boots có thể phù hợp với nhiều phong cách khác nhau: cá tính khi phối cùng quần da, nữ tính khi đi kèm váy midi, và cả thanh lịch khi kết hợp với áo blazer.

Ngoài vẻ đẹp thẩm mỹ, boots còn cực kỳ thực tế. Chất liệu da hoặc da lộn tạo nên sự bền bỉ, dễ vệ sinh và giúp đôi chân trở nên thu hút hơn nhờ form dáng ôm vừa phải. Nếu bạn muốn tạo ấn tượng trong những dịp cần "lên đồ" chỉn chu nhưng vẫn giữ được sự thoải mái, một đôi boots chắc chắn là lựa chọn hoàn hảo.

Giày mũi nhọn

Không có mẫu giày nào thể hiện sự sang trọng tinh tế tốt như giày mũi nhọn. Thiết kế đầu nhọn giúp tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân, khiến dáng bạn trông thon gọn và thanh thoát hơn. Đây là lý do giày mũi nhọn luôn góp mặt trong danh sách must-have của những cô nàng công sở hay những người yêu phong cách tối giản nhưng đẳng cấp.

Giày mũi nhọn còn rất đa dạng: từ chất liệu da bóng, da lộn đến họa tiết da báo hoặc màu sắc pastel nhẹ nhàng. Bạn có thể diện chúng với quần tây ống đứng để tăng vẻ chuyên nghiệp, hoặc phối cùng váy slip dress cho những buổi tiệc tối, đảm bảo sang từ đầu đến chân.

Giày sneaker trắng

Nếu phải chọn một đôi giày đi được trong mọi hoàn cảnh thì sneaker trắng chắc chắn là cái tên đứng đầu danh sách. Dù đơn giản, sneaker trắng lại rất dễ tạo cảm giác trẻ trung, sạch sẽ và hợp với nhiều phong cách thời trang từ năng động đến nữ tính.

Điểm cộng lớn nhất của sneaker trắng chính là khả năng phối đồ không giới hạn. Bạn có thể diện chúng với váy hoa, quần jean, quần tây hay thậm chí cả suit. Mỗi kiểu phối đều mang đến một vibe khác nhau nhưng vẫn giữ được sự tinh tế và sang chảnh.

Một bí quyết nhỏ để sneaker trắng luôn đẹp như mới: hãy vệ sinh nhẹ sau vài lần mang và sử dụng các sản phẩm bảo vệ chống bẩn. Nhờ đó, đôi giày của bạn luôn trong tình trạng "trắng tinh" – yếu tố quyết định để giữ được vẻ thời thượng đặc trưng của dòng giày này.

Giày Mary Jane

Giày Mary Jane đã quay trở lại mạnh mẽ trong vài năm gần đây. Thiết kế quai cài đặc trưng mang hơi thở retro nhưng vẫn vô cùng dễ thương và nữ tính. Đây là mẫu giày phù hợp cho những cô nàng yêu phong cách vintage hoặc muốn tô điểm chút mềm mại cho phong cách thường ngày.

Mary Jane có thể đi cùng váy xòe, váy midi hoặc chân váy xếp ly để tạo nên vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh lịch. Những phiên bản Mary Jane đế bệt mang đến sự thoải mái tối đa, trong khi các mẫu gót vuông hoặc platform tạo cảm giác hiện đại và giúp bạn nổi bật hơn giữa đám đông.

Giày slingback

Giày slingback là đại diện tiêu biểu cho sự tinh tế kiểu Pháp. Với thiết kế hở gót và quai mảnh sau chân, slingback giúp đôi bàn chân trông thoáng hơn nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch tuyệt đối. Đây là mẫu giày được nhiều fashionista yêu thích vì tạo cảm giác nhẹ nhàng và dễ chịu khi mang, đồng thời cực kỳ hợp thời trang.

Slingback có thể kết hợp với nhiều outfit: từ set công sở nhã nhặn đến đầm suông sang trọng. Nếu chọn phiên bản gót thấp, bạn có thể mang cả ngày mà không lo đau chân; còn với phiên bản gót cao, slingback trở thành điểm nhấn cho những buổi tiệc hoặc sự kiện quan trọng.

Ảnh: Sưu tầm