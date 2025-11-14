5 mẫu giày tôn dáng, dễ phối đồ đang sale rẻ: Chị em cầm từ 200k là mua được

Dù dịp sale 11/11 đã qua, Lazada vẫn dành tặng các tín đồ thời trang một cơ hội cuối cùng không thể bỏ lỡ. Nếu nàng muốn tủ giày thêm phần xinh xắn, tôn dáng và dễ phối đồ, hôm nay chính là thời điểm hoàn hảo để rinh về những mẫu giày yêu thích với mức giá chỉ từ 200.000 đồng. Mỗi đôi giày không chỉ giúp set đồ trở nên hoàn thiện hơn mà còn mang lại cảm giác thoải mái, vừa vặn, đồng hành cùng nàng suốt ngày dài năng động và rạng rỡ.

Một trong những mẫu được yêu thích nhất là Giày bệt Mary Jane đế bằng mũi tròn JIFANPAUL. Thiết kế đơn giản, ôm vừa chân, dễ phối cùng quần jeans, váy hay chân váy xòe, thích hợp để đi làm, dạo phố hay hẹn hò cuối tuần. Sản phẩm đang được giảm từ 232.000 đồng còn 189.000 đồng, giúp nàng sở hữu một đôi giày basic nhưng vẫn cực xinh và bền bỉ.

Muốn hóa thân thành cô nàng sành điệu, bạn không thể không sắm giày bốt cao cổ dáng Martin. Em này có đế giày hack chiều cao đỉnh, form ôm chân vừa vặn, kết hợp chất liệu bền đẹp, cực hợp để diện cùng quần skinny hay váy ngắn. Sản phẩm đang giảm từ 684.000 đồng còn 263.500 đồng, giảm hơn 60%, giúp nàng nâng cấp tủ giày mà không lo về giá.

Nếu nàng thích phong cách năng động, giày thể thao Warrior với lớp lưới thoáng khí, đế cao 3cm là lựa chọn hoàn hảo. Với loạt gam màu trẻ trung, form chuẩn, item này rất dễ mix cùng quần jeans, short hay đồ thể thao. Giá hiện chỉ còn 249.900 đồng, giảm hơn 60% so với giá gốc, là đôi giày vừa đẹp vừa tiện dụng.

Ngoài ra, để thoải mái dạo phố hay đi chơi, dép unisex Warrior đế bằng cao su cũng là item đáng đầu tư. Đế mềm, chống trượt, đi cả ngày không mỏi chân, đang được giảm từ 694.000 đồng còn 228.428 đồng, cực kỳ hợp với những ngày cuối tuần năng động.

Với những cô nàng mê style nữ tính, giày cao gót dáng Mary Jane màu đỏ là lựa chọn giúp set đồ nổi bật và tôn dáng. Thiết kế thanh lịch, phối hợp cùng váy liền hoặc quần tây đều ổn, hiện đang giảm từ 823.000 đồng còn 570.000 đồng, giảm gần 31% - thực sự quá hời. Một đôi giày đỏ nổi bật sẽ là điểm nhấn hoàn hảo cho mọi outfit, vừa trẻ trung vừa sang trọng.



