Đám cưới của HH Đỗ Hà khép lại đã nhiều ngày, nhưng dư âm ngọt ngào vẫn khiến mọi người lưu luyến. Không chỉ đẹp tựa nàng thơ, cô dâu còn khiến bao trái tim xao xuyến bởi sự tinh tế trong cách thể hiện tình yêu dành cho người chồng doanh nhân. Từng chi tiết, từ ánh mắt dịu dàng đến những cử chỉ nhẹ nhàng, đều chất chứa sự trân trọng và nâng niu.

Điều khiến dân tình bàn tán nhiều nhất chính là đôi giày bệt mà cô lựa chọn - một sự lựa chọn vô cùng tinh tế để không lấn át chồng khi sánh bước bên nhau. Nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa, chi tiết ấy như lời khẳng định: Trong hôn lễ rực rỡ, tình yêu của Đỗ Hà và Viết Vương vẫn là điều lấp lánh nhất.

Ngay khoảnh khắc cô dâu chú rể cùng "quẩy" trong tiệc cưới, dân tình nhìn ngay ra đôi giày cưới của Đỗ Hà. Phần đế đỏ quen thuộc khiến công chúng nghĩ ngay đến thương hiệu giày đế đỏ Christian Louboutin trứ danh.

(Nguồn: Dũng Nguyễn)

Nhắc đến giày đế đỏ Christian Louboutin trứ danh, mọi người sẽ nghĩ ngay đến những đôi giày gót nhọn hoắt với phần đế đỏ đẳng cấp. Nhưng riêng Đỗ Hà chọn cho mình đôi giày bệt màu nude nhẹ nhàng, thanh mảnh để sánh đôi cùng chồng doanh nhân.

Đây là một thiết kế giày bệt màu nude, đính đá lấp lánh, dù là giày bệt nhưng thiết kế giày mũi nhọn, vải nude nên vẫn hack chân cực khéo. Thiết kế đính đá lấp lánh nâng niu đôi chân của nàng Hậu.

Đôi giày cưới mà Đỗ Hà lựa chọn đến từ thương hiệu Christian Louboutin trị giá hơn 30 triệu.

Những đôi giày Louboutin với phần đế đỏ trứ danh từ lâu đã là giấc mơ của hàng triệu cô gái, bởi mỗi bước đi đều tựa dấu son kiêu hãnh. Thế nhưng, giữa ánh hào quang lấp lánh ấy, cô dâu vẫn chọn sự giản dị và tinh tế như một lời khẳng định giá trị của tình yêu mà HH Đỗ Hà dành cho doanh nhân Viết Vương: Không cần cao thêm vài centimet, điều quan trọng nhất vẫn là được đồng hành bên người mình thương, cân bằng và nâng đỡ nhau trong từng bước đi của cuộc đời.

Gợi ý một vài mẫu giày bệt hack chân dài dành cho phái đẹp:

