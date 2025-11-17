4 kiểu trang phục mùa đông cực "dìm" dáng, khiến chị em mất sạch điểm sành điệu

Mùa đông luôn là thời điểm để các tín đồ thời trang tha hồ mix & match với đủ loại áo khoác, len dệt, boots hay khăn quàng. Tuy nhiên, không phải item nào cũng giúp bạn trông sang chảnh và tôn dáng. Có những món đồ tưởng ấm áp, "basic" nhưng lại khiến tổng thể trở nên luộm thuộm, nặng nề, thậm chí làm vóc dáng bị "nuốt chửng" trong tích tắc.

Dưới đây là 4 kiểu trang phục mùa đông phổ biến nhưng cực kỳ dễ "dìm dáng" nếu bạn không biết cách chọn hoặc phối đồ.

Váy nỉ suông

Váy nỉ suông luôn nằm trong danh sách yêu thích của nhiều cô nàng vì sự tiện lợi, thoải mái và khả năng giữ ấm tốt. Tuy nhiên, chính phom dáng suông thẳng, không có điểm nhấn eo lại là "thủ phạm" khiến cơ thể mất đi đường cong tự nhiên. Chất liệu nỉ dày càng khiến vóc dáng trông to ngang, khiến tổng thể trở nên nặng nề và kém thanh thoát.

Đặc biệt với những cô nàng có dáng người nhỏ nhắn hoặc chiều cao khiêm tốn, váy nỉ suông dài quá gối dễ khiến bạn trông "lọt thỏm" trong trang phục của mình. Để khắc phục, hãy chọn váy có thắt eo nhẹ hoặc phối thêm thắt lưng bản nhỏ để tạo điểm nhấn. Một mẹo nhỏ khác là chọn váy có cổ chữ V hoặc chi tiết xẻ tà, chúng giúp vóc dáng trông cao và mảnh mai hơn hẳn.

Áo len quá rộng

Áo len oversized mang đến cảm giác dễ thương, thoải mái, rất được ưa chuộng trong những năm gần đây. Tuy nhiên, khi chiếc áo quá rộng, đặc biệt là phần vai và tay áo phồng, bạn sẽ vô tình khiến phần thân trên trở nên cồng kềnh, "nuốt dáng". Dáng áo này thường khiến tỷ lệ cơ thể bị mất cân đối, nhất là khi kết hợp với quần ống rộng hoặc chân váy dài.

Nếu bạn yêu thích phong cách năng động, hãy chọn áo len rộng vừa phải, có độ rủ nhẹ và chiều dài vừa chạm hông. Mix cùng quần skinny hoặc chân váy mini sẽ giúp tổng thể gọn gàng và thời thượng hơn. Ngoài ra, việc sơ vin một phần áo cũng là mẹo "hack dáng" cực hiệu quả, tạo cảm giác chân dài và thân hình thon thả hơn.

Áo khoác dài không có đường nhấn eo

Áo khoác dáng dài là biểu tượng của sự sang trọng và tinh tế trong mùa lạnh. Tuy nhiên, không phải chiếc áo khoác dài nào cũng hợp với mọi dáng người. Những mẫu áo không có đường chiết eo, không đai hoặc form suông thẳng thường khiến dáng người trở nên thiếu điểm nhấn và "một khối".

Nếu bạn sở hữu chiều cao trung bình hoặc hơi thấp, kiểu áo này sẽ càng "nuốt dáng" hơn nữa. Thay vì chọn áo suông, hãy ưu tiên những thiết kế có đai buộc hoặc đường chiết nhẹ ở eo. Một chiếc trench coat có thắt lưng bản mảnh chẳng hạn, vừa tôn vòng eo vừa giúp bạn trông cao và thanh thoát hơn nhiều. Ngoài ra, áo khoác dài chỉ nên chạm gối hoặc giữa bắp chân – đây là độ dài lý tưởng để không bị "dìm" chiều cao.

Quần quá dài, quá rộng

Quần ống rộng là item không thể thiếu trong tủ đồ mùa đông, đặc biệt khi phối cùng áo len, áo khoác dáng ngắn hoặc boots cao cổ. Nhưng nếu chọn sai kích cỡ, quần quá dài hoặc rộng quá mức sẽ khiến tổng thể trở nên luộm thuộm. Gấu quần chạm đất hoặc kéo lê trên mặt sàn không chỉ mất thẩm mỹ mà còn làm đôi chân bị "mất hút".

Những cô nàng thấp bé càng nên tránh kiểu quần này. Thay vào đó, hãy chọn quần ống suông hoặc ống rộng vừa phải, có phần cạp cao để "kéo dài" đôi chân. Việc kết hợp cùng giày cao gót mũi nhọn hoặc boots cao gót cũng giúp bạn "ăn gian" thêm vài centimet chiều cao mà vẫn giữ được vẻ thanh lịch.

Ngoài ra, chất liệu cũng là yếu tố quan trọng: quần vải dày cứng sẽ giúp phom dáng đứng hơn, còn quần nỉ hay quần len mềm dễ khiến tổng thể trở nên "xuề xòa". Một chút tinh chỉnh nhỏ trong lựa chọn chất liệu và độ dài cũng đủ để bạn từ "lọt thỏm" trở nên cân đối, sành điệu hơn rất nhiều.

