Mùa đông này màu đỏ vẫn rất hot: Gợi ý 10 cách phối đồ cực kỳ sang trọng, giúp bạn nổi bật giữa đám đông

Trang phục màu đỏ không phải là lựa chọn quá xa lạ với chị em. Thế nhưng, bắt đầu từ mùa thu năm nay, outfit mang tông màu đỏ làm chủ đạo lại càng được ưa chuộng hơn. Không khó để nhận ra, ngay cả khi bước sang mùa đông, đồ màu đỏ vẫn phủ sóng style của hội sành mặc. Ưu điểm của trang phục màu đỏ là sự nổi bật, rạng rỡ. Ngoài ra, khi kết hợp khéo léo, chị em còn có vẻ ngoài sang chảnh.

Sau đây là 10 cách mặc đồ đỏ giúp chị em tỏa sáng trong mùa lạnh năm nay:

Khi trời chưa lạnh hẳn, chị em hãy tranh thủ áp dụng ngay công thức gồm váy trắng kết hợp với áo cardigan cộc tay. Váy trắng vốn đã tươi sáng và cuốn hút nhưng khi có sự xuất hiện của cardigan tông màu đỏ, tổng thể càng thêm rạng rỡ, bắt mắt. Vòng cổ ngọc trai không hề là chi tiết thừa, vì giúp cả bộ cánh trông yêu kiều hơn.

Yêu thích phong cách cá tính, chị em đừng bỏ qua bộ trang phục gồm áo tank top kết hợp với áo khoác và quần nỉ trên đây. Chiếc quần màu đỏ thẫm là tâm điểm của bộ đồ, giúp người mặc thể hiện gu thời trang sành điệu. Trong khi đó, áo tank top và áo khoác mang tông màu trung tính có tác dụng cân bằng tổng thể, đảm bảo sự hài hòa cho bộ cánh.

Áo cardigan vốn là món thời trang rất phổ biến trong mùa thu đông. Chị em có thể tận dụng item này như một chiếc áo khoác nhẹ nhàng. Bằng cách khoác ngoài một chiếc áo cardigan màu đỏ tươi, combo áo xám và quần denim đen trở nên tươi tắn hơn rất nhiều. Thao tác sơ vin là không thể bỏ qua để tôn dáng và chị em có thể tô điểm thắt lưng nhằm nâng tầm vẻ sang xịn mịn.

Bộ cánh mang tông màu đỏ trên rất sang chảnh. Mẫu áo kẻ mang đến sự nổi bật, đồng thời cũng gây ấn tượng ở nét cổ điển. Bằng cách kết hợp áo kẻ với chân váy màu nâu, boots cao cổ, túi xách và thắt lưng to bản màu đen, tổng thể trông rất "xịn" mà không kém phần hài hòa, tinh tế.

Áo sơ mi mang tông màu đỏ nâu không hề khó mặc. Chị em có thể kết hợp item này với quần denim ống suông để tạo nên bộ trang phục hài hòa, phù hợp cho những buổi dạo phố, hẹn hò cà phê nhẹ nhàng. Sơ vin chính là cách nhanh nhất để hoàn thiện bộ cánh chỉn chu, tôn dáng. Trong khi đó, áo len quàng vai, dây chuyền góp phần tạo điểm nhấn nổi bật cho cả bộ đồ.

Bộ đôi áo cardigan và quần âu gây ấn tượng ở sự nữ tính và thanh lịch. Sự kết hợp màu sắc giữa đỏ và be cũng mang lại cảm giác dễ chịu. Đừng bỏ qua những món phụ kiện như vòng cổ ngọc trai, khuyên tai vì tổng thể sẽ long lanh hơn mà không tạo cảm giác rối mắt.

Bên cạnh áo, các mẫu chân váy mang tông màu đỏ cũng rất đáng sắm. Món thời trang này vừa mang lại sự nữ tính, vừa giúp vẻ ngoài thêm nổi bật, sang trọng. Vốn dĩ, chân váy màu đỏ đã hút mắt nên chị em chỉ cần kết hợp item này với áo cardigan màu đen, vậy là ghi điểm phong cách. Bộ đồ trên còn thích hợp để mặc đi làm, giúp style công sở của chị em thêm mới mẻ, đa dạng.

Outfit trên gây ấn tượng ở sự cá tính, năng động. Trong khi các item như áo khoác kaki, quần denim màu đen hay giày màu camel có sự trầm lắng thì sự xuất hiện của áo màu đỏ nâu đã làm nổi bật cả outfit. Ngoài ra, mẫu áo này còn mang tới vẻ sang trọng mà vẫn đảm bảo độ hài hòa.

Vừa trẻ trung nhưng cũng chuẩn thanh lịch là ấn tượng về công thức gồm áo sơ mi, cardigan màu đỏ kết hợp với quần jeans xanh. Bộ trang phục còn toát lên vẻ nữ tính, ngọt ngào nhờ tông màu đỏ và xanh denim làm chủ đạo. Đôi khuyên tai dù chỉ là món phụ kiện nhỏ, nhưng lại giúp cả bộ cánh thêm sang chảnh.

Mê diện chân váy trong mùa lạnh, chị em không nên bỏ qua công thức gồm áo thun cổ cao màu đỏ thẫm kết hợp với chân váy kẻ dáng dài. Bằng cách sơ vin, tô điểm trang sức mạ vàng, đi boots cao cổ, người mặc đã hoàn thiện được bộ cánh sang trọng tới từng chi tiết.

Ảnh: Sưu tầm