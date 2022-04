Retinol được coi là thành phần vàng có khả năng chống lão hóa và trị thâm tuyệt đỉnh cho làn da. Với công dụng ''lột xác'' đỉnh chóp, các sản phẩm chứa retinol thường có giá khá cao nên khiến nhiều chị em ái ngại trong việc lựa chọn để sử dụng. Nhưng thực tế, chị em vẫn có thể tìm mua được những sản phẩm chứa retinol giá bình dân mà chất lượng còn cực kỳ xịn mịn để cải thiện làn da của mình. Dưới đây là 5 ''thần dược'' chứa retinol mà ai cũng có thể mua được.



The Ordinary Retinol 1% In Squalane Serum

The Ordinary vốn nổi tiếng là brand mỹ phẩm bình dân với chất lượng đáng mong đợi và sản phẩm The Ordinary Retinol 1% In Squalane Serum là một trong số đó. Với 1% thành phần retinol có trong sản phẩm, em này sẽ giúp chị em ''là phẳng'' mọi nếp nhăn từ nông đến sâu. Ngoài ra, dầu squalane lành tính còn giúp giảm thiểu tình trạng kích ứng cho làn da, giúp dưỡng ẩm và chống lão hóa hiệu quả.

Kem trị mụn Differin Gel Adapalene Gel 0.1% Acne Treatment

Là một trong những sản phẩm tin dùng của nhiều người từng bị mụn, kem trị mụn Differin Gel Adapalene Gel 0.1% Acne Treatment có công dụng làm giảm tình trạng viêm nhiễm, mụn sưng tấy đồng thời giúp loại sạch nhân mụn để trả lại cho chị em làn da mịn màng.

Tinh chất CeraVe Skin Renewing Retinol Serum



CeraVe Skin Renewing Retinol Serum cũng là sản phẩm chống lão hóa cực tốt với mức giá bình dân mà chị em có thể sử dụng. Với những làn da nhạy cảm, các nàng hoàn toàn có thể lựa chọn em tinh chất này để cải thiện tình trạng của mình. Ngoài thành phần retinol giúp giảm nếp nhăn, sản phẩm còn chứa hyaluronic và niacinamide giúp bổ sung độ ẩm, làm dịu và khôi phục hàng rào bảo vệ da.

Kem mắt RoC Retinol Correxion Eye Cream

Đừng để những nếp nhăn dưới mắt khiến bạn trông mệt mỏi và thiếu sức sống. Đã đến lúc lựa chọn kem xóa nếp nhăn ban đêm RoC Retinol Correxion Deep Wrinkle Night Cream rồi đó. Thành phần retinol kết hợp với vitamin E có trong sản phẩm sẽ giúp làm trẻ hóa làn da dưới mắt, hô biến các nếp nhăn và giảm quầng thâm dưới mắt của chị em.

Serum chống lão hóa Neutrogena Rapid Wrinkle Repair

Neutrogena Rapid Wrinkle Repair là một trong những giải pháp chống lão hóa được các bác sĩ da liễu khuyên dùng. Kết cấu sản phẩm thấm nhanh, dịu nhẹ trên da để mang lại vẻ ngoài tươi trẻ và giúp phục hồi làn da chỉ sau khoảng vài tuần. Đặc biệt, thành phần hyaluronic acid còn có công dụng cấp ẩm cho da, giúp giảm thiểu nếp nhăn để làn da của chị em đẹp lên trông thấy.

Nguồn: Tổng hợp