Bác sĩ chỉ ra 4 cách giúp bảo toàn và tăng sinh collagen, giữ da trẻ mãi không già

Claudia Christin là bác sĩ da liễu gốc Hàn, sở hữu kênh Instagram hơn 181k người theo dõi. Claudia Christin thường xuyên chia sẻ với dân tình về những bí quyết làm đẹp, chăm sóc da, ngừa lão hóa. Mới đây, cô vừa chia sẻ 4 cách đơn giản giúp bảo toàn và tăng sinh collagen, giữ làn da trẻ mãi không già mà bạn rất nên lưu ý. Dưới đây là 4 bí kíp mà Claudia Christin đã chia sẻ.



1. Bôi kem chống nắng mỗi ngày

Kem chống nắng là sản phẩm làm đẹp thiết yếu mà bất cứ bác sĩ da liễu nào cũng khuyên chúng ta nên sử dụng, và bác sĩ Claudia Christin cũng vậy. Việc bôi kem chống nắng hàng ngày chính là điều kiện ngừa lão hóa, bảo tồn collagen tiên quyết mà bác sĩ Claudia Christin không thể bỏ qua mỗi sáng. Tác động tiêu cực từ ánh nắng mặt trời sẽ khiến da lão hóa nhanh hơn, hình thành đốm nâu, nếp nhăn, tăng nguy cơ ung thư da.

Với bác sĩ Claudia Christin, cô thường chọn những loại kem chống nắng mỏng nhẹ, cô cũng chú trọng đến việc bôi đủ liều lượng, cỡ khoảng 1 đồng xu cho toàn mặt để kem chống nắng có thể phát huy tối đa công dụng, che phủ toàn diện cho làn da.

Một trong những loại kem chống nắng mà cô Claudia Christin yêu thích và thường xuyên sử dụng đó là L'Oréal Paris UV Defender SPF50+ PA++++ Matte & Fresh. Kem giúp bảo vệ da suốt 8h với chỉ số SPF50, PA++++, kiềm dầu và giữ da thoáng mịn, không nhờn dính.

Nơi mua: Sociolla; Giá: 259k

2. Dùng retinol



Để duy trì làn da trẻ đẹp, bác sĩ Claudia Christin khuyên bạn nên bổ sung sử dụng các món skincare chứa retinol. Retinol là hoạt chất bôi ngoài da đã được chứng minh có khả năng ngừa lão hóa, dẫn xuất từ vitamin A này sẽ giúp làm giảm sự xuất hiện của nếp nhăn, làm chậm quá trình phân hủy collagen, kích thích da tái tạo và sản sinh collagen.

Một trong những sản phẩm chứa retinol mà bác sĩ Claudia Christin yêu thích đó là Kiehl's Micro-Dose Anti-Aging Retinol. Serum có thành phần chứa Retinol nguyên chất, Niacinamide, Peptides & Ceramide. Công nghệ Micro-Dose độc quyền giúp da được tái tạo, trở nên săn chắc, đàn hồi, rạng rỡ hơn. Chất serum bên trong khá đặc, màu vàng nhạt và mùi thơm nhẹ.

3. Dùng serum vitamin C



Bên cạnh retinol, vitamin C cũng là thành phần quan trọng trong quá trình ngừa lão hóa cho làn da. Vitamin C là chất chống oxy hóa giúp làm sáng da, kháng viêm, thúc đẩy quá trình tổng hợp collagen, tái cấu trúc làn da. Chăm chỉ sử dụng serum vitamin C sẽ giúp làm sáng da, ngừa lão hóa; ngoài ra, việc sử dụng serum vitamin C và kem chống nắng vào buổi sáng cũng giúp tăng khả năng bảo vệ da trước tác hại của ánh nắng mặt trời.

Klairs Freshly Juiced Vitamin Drop Serum là dòng serum vitamin C mà bác sĩ Claudia Christin yêu thích. Serum có thành phần chứa vitamin C và nhiều chất dưỡng ẩm, làm dịu mang đến làn da căng bóng, ngừa lão hóa mà không sợ gây kích ứng da.

Nơi mua: Klairs; Giá: 395k

4. Chế độ ăn healthy



Cuối cùng, bác sĩ Claudia Christin cũng nhấn mạnh vào việc cần xây dựng chế độ ăn uống và sinh hoạt hợp lý để duy trì nhan sắc trẻ đẹp. Chế độ ăn uống tập trung vào các loại rau củ giàu vitamin, uống nhiều nước, đi ngủ sớm, tránh thức khuya, stress… sẽ giúp bảo tồn và tăng sinh collagen hiệu quả.

https://afamily.vn/bac-si-chi-ra-4-cach-giup-bao-toan-va-tang-sinh-collagen-giu-da-tre-mai-khong-gia-20220414161600083.chn