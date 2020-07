5 lọ kem chống nắng bác sĩ khuyên dùng khi đi du lịch, bạn chơi sà sã ngoài trời cũng không lo da sạm đi chút nào

Vào những ngày bình thường, nhiều chị em sẽ chỉ ra đường một chốc một lát, sau đó là yên vị trong văn phòng. Dẫu vậy, chúng ta vẫn phải dùng kem chống nắng với chỉ số tối thiểu là SPF 30, thoa lại sau mỗi 2 giờ đồng hồ để chặn đứng sự tấn công của tia UV.

Tuy nhiên khi đi du lịch, chị em dễ dành nhiều giờ hơn để hoạt động ngoài trời, như đi dạo phố, tắm biển, tham quan các danh lam thắng cảnh chẳng hạn. Và theo bác sĩ Patricia Wexler tại New York: "Nếu bạn dự định dành thời gian dưới ánh nắng mặt trời khoảng 2 giờ đồng hồ, đặc biệt là trong khoảng thời gian nắng cao điểm từ 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều, hãy dùng kem chống nắng có chỉ số ít nhất là SPF 44".

Dưới đây là một số lọ kem chống nắng lý tưởng để mang theo đi du lịch mà các bác sĩ da liễu gợi ý. Chị em nên tham khảo để làn da luôn được bảo vệ trong mọi hoàn cảnh.

1. EltaMD UV Replenish Broad-Spectrum SPF 44 (Khoảng 750.000 VNĐ)

Đây là lọ kem chống nắng ưa thích của bác sĩ Wexler. Sản phẩm không chứa dầu khoáng hay hương liệu và là kem chống nắng vật lý đích thực. Lọ kem chống nắng này còn chứa Hyaluronic Acid giúp bổ sung độ ẩm cho làn da. "Công thức của sản phẩm này thật tinh tế, nó giúp làn da có được độ căng sáng, hoàn hảo để dành cho làn da khô, dễ bị stress", bác sĩ Wexler nhấn mạnh.

Gợi ý nơi mua: Her Skincare

2. Neutrogena Ultra Sheer Dry-Touch Sunscreen SPF 55 (Khoảng 299.000 VNĐ)

Lọ kem chống nắng này không chỉ có giá vô cùng phải chăng, "em nó" còn đem đến lợi ích gấp đôi vì có thể đóng vai trò của kem dưỡng ẩm. Theo bác sĩ Jessica Krant tại New York: "Tôi dùng lọ kem chống nắng này để thay thế kem dưỡng ẩm, điều này rõ ràng tốt hơn nhiều việc phải layer tận 2 lớp sản phẩm skincare. Lọ kem chống nắng để lại làn da ráo mịn, như thể là tôi vừa mới phủ một lớp kem nền nhẹ nhưng trông không hề trắng bệch, nhợt nhạt. Sản phẩm không bị chảy trôi như một số loại kem chống nắng khác, em nó cũng không bao giờ khiến da tôi nổi mụn".

Gợi ý nơi mua: Chiaki

3. La Roche-Posay Anthelios 50 Tinted Mineral Ultra Fluid Sunscreen (Khoảng 777.000 VNĐ)

"Lọ kem chống nắng vật lý mỏng nhẹ này của La Roche-Posay là lựa chọn hoàn hảo cho làn da nhạy cảm", bác sĩ Ava Shamban tại Beverly Hills cho hay. Bác sĩ thích công thức không chứa hương liệu nhân tạo của sản phẩm, kết cấu dạng tint và khả năng bảo vệ làn da hiệu quả khỏi các tia gây hại. Lớp bảo vệ sẽ vẫn yên vị trên da ngay cả khi bạn xuống bể bơi hay tắm biển. Bạn có thể dùng lọ kem chống nắng này để thay thế các sản phẩm makeup.

4. Avene Hydrating Sunscreen Balm SPF 50+ (Khoảng 371.000 VNĐ)

Lọ sáp chống nắng này dưỡng ẩm cực tốt nhờ công thức chứa bơ hạt mỡ và Hyaluronic Acid. Điều quan trọng, sản phẩm chứa các chất chống oxy hóa, có khả năng chịu nước và chỉ số chống nắng thì lên tới SPF 50 giúp bảo vệ làn da của bạn mạnh mẽ, toàn diện khỏi các yếu tố gây hại từ môi trường. Bác sĩ Jaliman và Nazarian đều dành lời khen cho sản phẩm vì sự tiện lợi, dễ dùng và có thể tiếp cận được cả những vùng da khó bôi sản phẩm chống nắng như: tai, da đầu, đường viền trán…

5. Supergoop! Antioxidant-Infused Sunscreen Mist with Vitamin C Broad Spectrum SPF 50 (Khoảng 487.000 VNĐ)

Dùng sản phẩm dạng xịt rất tiện lợi, đặc biệt là khi đi du lịch nhưng hơi hên xui vì bạn không biết bao nhiêu lượng sản phẩm sẽ bám lấy da bạn thay vì cuốn theo chiều gió. Vì thế, sẽ rất lý tưởng nếu bạn chọn sản phẩm có chỉ số SPF cao như xịt chống nắng nhà Supergoop. Bác sĩ Rachel Nazarian tại New York đặc biệt gợi ý lọ xịt chống nắng này vì "em nó" bảo vệ da siêu hiệu quả, lại chứa chất chống oxy hóa - vitamin C giúp vô hiệu sự tấn công của gốc tự do.

Nguồn: Health