Chị em tích cực ăn 10 loại thực phẩm giúp tăng sinh collagen dưới đây thì da cứ ngày càng mọng mướt, trẻ mãi không già

1. Thịt gà

Có lý do để rất nhiều loại viên uống bổ sung collagen được chiết xuất từ thịt gà. Nếu bạn cắt một miếng thịt gà, bạn sẽ nhận thấy loại thịt gia cầm này chứa rất nhiều mô liên kết, điều này khiến thịt gà trở thành nguồn cung cấp collagen siêu dồi dào.

2. Cá và thủy/hải sản có vỏ

Giống như nhiều loài động vật khác, cá cũng có xương được cấu thành từ collagen. Tuy nhiên, dù bữa trưa của bạn bao gồm sandwich cá ngừ hay bữa tối có cơm cá hồi thì bạn chỉ nhận được một lượng collagen nhất định mà thôi. Bởi lẽ, phần "thịt" của cá hay động vật có vỏ thường chứa ít collagen hơn những phần ít dùng khác. "Chúng ta không có xu hướng ăn những phần chứa nhiều collagen nhất của cá như: đầu, vẩy và mắt", theo chuyên gia Carrie Gabriel tại California.

Thực tế là theo nghiên cứu được đăng tải vào năm 2016 của NCBI: Các nhà nghiên cứu thường tận dùng da cá như một nguồn cung cấp collagen peptide.

3. Lòng trắng trứng gà

Mặc dù trứng không chứa các mô liên kết như nhiều loại thịt động vật khác, lòng trứng trắng lại có một lượng rất lớn proline – một loại amino acid cần thiết cho quá trình sản sinh collagen của cơ thể.

4. Hoa quả có múi

Vitamin C đóng một vai trò chính yếu trong việc sản sinh ra pro-collagen, tiền thân của collagen trong cơ thể người. Do đó, việc nạp đủ vitamin C cho cơ thể là rất cần thiết. Những loại quả có múi như: cam, bưởi, quýt và chanh đều là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào cho cơ thể. Bạn rất nên bổ sung những loại quả này vào chế độ ăn hằng này, đặc biệt là thêm vào bữa sáng.

5. Quả mọng

Vì hoa quả có múi chiếm trọn spotlight về khả năng cung cấp vitamin C nên không nhiều người biết rằng, các loại quả mọng cũng là một nguồn vitamin C lý tưởng. Thậm chí, khi so sánh với cùng lượng 28.3 gram, dâu tây còn cung cấp nhiều vitamin C hơn quả cam. Bên cạnh đó, quả việt quất, mâm xôi đỏ hay đen cũng giúp bạn bổ sung một lượng lớn vitamin C, đã vậy còn chứa nhiều chất chống oxy hóa khác giúp bảo vệ làn da của bạn khỏi nguy cơ lão hóa.

6. Tỏi

Tỏi không chỉ mang đến những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe, loại gia vị này còn có khả năng tăng sinh collagen. Theo chuyên gia Gabriel: "Tỏi rất giàu sulfur – một vi chất giúp tổng hợp và ngăn chặn sự đứt gãy collagen".

7. Rau lá xanh

Tất cả chúng ta đều biết rằng, rau lá xanh là một phần cốt yếu trong chế độ ăn healthy nhưng chưa hết, loại thực phẩm này còn giúp da bạn thêm đẹp nữa.

Những loại rau lá xanh như cải bó xôi, cải xoăn… có được màu sắc mướt mắt như vậy là nhờ chlorophyll, hay còn gọi là chất diệp lục có khả năng chống oxy hóa. "Một vài nghiên cứu chỉ ra rằng việc tiêu thụ chất diệp lục sẽ tăng lượng tiền chất hình thành collagen trong làn da", chuyên gia Gabriel cho hay.

8. Các loại đậu

Các loại đậu là thực phẩm giàu protein và thường chứa những amino acid cần thiết cho việc tổng hợp collagen. Chưa hết, một số loại đậu còn rất giàu đồng – khoáng chất hữu ích cho việc sản sinh collagen.

9. Hạt điều

Bạn sẽ muốn bổ sung hạt điều ngay vào list các món ăn vặt healthy nếu biết rằng, loại hạt này chưa đầy kẽm và đồng giúp tăng cường sản sinh collagen cho da dẻ thêm mịn màng, căng mọng.

10. Cà chua

Cà chua cũng là nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời. Một quả cà chua cỡ vừa đã mang đến cho bạn khoảng 30% lượng vitamin C cần thiết cho việc sản sinh collagen. Chưa hết, loại quả này còn chứa một lượng lớn lycopene – một chất chống oxy hóa bảo vệ da mạnh mẽ.