4 kem dưỡng đa năng, phục hồi và giảm kích ứng để da luôn khỏe mạnh

Da là bề mặt cảm nhận đầu tiên của chúng ta với thế giới bên ngoài và thường xuyên phải đối mặt với các tác động môi trường và căng thẳng hàng ngày. Do đó, việc chăm sóc và bảo vệ da khỏi kích ứng là vô cùng quan trọng. Trên thị trường, có nhiều loại kem dưỡng đa năng được thiết kế đặc biệt để phục hồi và giảm kích ứng cho da. Bài viết này sẽ giới thiệu về 4 loại kem dưỡng đa năng đáng chú ý, giúp phục hồi và bảo vệ da khỏe mạnh. Với các thành phần dịu nhẹ và công thức đặc biệt, những sản phẩm này hứa hẹn mang lại sự cân bằng và tái tạo cho da của bạn.



1. Kem dưỡng phục hồi da tổn thương Bioderma Cicabio Crème

Kem phục hồi da tổn thương Cicabio Crème giúp tăng cường tốc độ phục hồi làn da hư tổn nhanh gấp 3 lần bình thường so với không sử dụng. Cicabio Crème cực kì lành tính đối với làn da dễ kích ứng, đồng thời cải thiện hiệu quả cấu trúc da hư tổn sau mụn hay sau quá trình xâm lấn (lăn kim/ peel/ laser…). Kem có thể sử dụng cho người trưởng thành, trẻ em và trẻ sơ sinh (trừ trẻ sinh non) và làm dịu nhiều vấn đề của da như: Vết trầy, vết cắt, da sau các liệu pháp da liễu (peel, laser...), da khô do kích ứng, mẩn đỏ, nóng rát, tróc vảy, ngứa...

Nơi mua: Bioderma

2. Kem dưỡng cấp ẩm phục hồi chuyên sâu ABPHARM DERMA SALT CREAM

Kem có thành phần chính là muối Luisenhal Derma, chiết xuất Palmaria Palmata (Tảo đỏ), Omega CH Complex, Squalane giúp cấp và giữ ẩm, cải thiện tình trạng khô bên trong, cải thiện mật độ da. Kem còn giúp làm dịu kích ứng, cải thiện độ nhạy cảm của làn da, giảm tình trạng viêm, cải thiện tình trạng ngứa, cải thiện tình trạng mụn trứng cá, kiểm soát lượng bã nhờn. Kem còn có thể hỗ trợ làm dịu da sau khi cạo râu, đi nắng.

Nơi mua: ABPHARM

3. Kem dưỡng da DEAR, KLAIRS MIDNIGHT BLUE CALMING CREAM

Thành phần sản phẩm chứa Butylene Glycol, Glycerin, Sodium Hyaluronate, chiết xuất hoa cúc La Mã, chiết xuất rau má... giúp phục hồi và làm dịu da khi bị kích ứng, phục hồi da sau điều trị (lazer, tẩy da chết), làm giảm sưng tấy vết thương sau khi trị mụn hoặc lấy nhân. Sản phẩm còn giúp lấy lại sức sống cho làn da đối với những người làm việc văn phòng, chịu nhiều áp lực, thúc đẩy phục hồi da sau tổn thương.

4. Kem làm lành da nội sinh, ngăn ngừa nhiễm khuẩn Avène Cicalfate+

Kem có công nghệ độc quyền chứa hoạt chất thúc đẩy da tự tái tạo và bảo vệ da khỏi các tác nhân bên ngoài, giúp làm lành nhanh tổn thương đồng thời duy trì độ ẩm thích hợp để phục hồi da tối ưu. Thành phần kem chứa kẽm oxide, đồng sulfate và kẽm sulfate giúp ngăn ngừa nhiễm trùng da do vi khuẩn, hỗ trợ phục hồi da; hàm lượng khoáng Avène cao đến 45% giúp làm dịu, giảm kích ứng, giảm đỏ, mang lại cảm giác dễ chịu cho làn da thương tổn. Kem phù hợp với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm.