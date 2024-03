5 kem dưỡng ngừa lão hóa nên dùng ban ngày vì có tích hợp cả chống nắng

Trong quá trình chăm sóc da, việc bảo vệ da khỏi tác động của tia UV là vô cùng quan trọng để ngăn ngừa lão hóa và duy trì làn da trẻ trung, khỏe mạnh. Đồng thời, việc chọn lựa một kem dưỡng chống nắng hiệu quả cũng đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp dưỡng chất cho da. Trên thị trường có nhiều loại kem dưỡng chống nắng đáng chú ý, giúp bảo vệ da khỏi tác động của tia UV và đồng thời cung cấp dưỡng chất dưỡng da. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về 5 loại kem dưỡng chống nắng vừa ngừa lão hóa hiệu quả, vừa bảo vệ da khỏe đẹp.

1. Kem dưỡng serum sáng da ban ngày Garnier SPF30

Kem dưỡng da dưỡng chất Vitamin C Garnier Bright Complete Vitamin C Serum Cream SPF30 50ml ban ngày với sự kết hợp của 3x Vitamin C và tinh chất quả Yuzu Nhật Bản dưỡng sáng da hiệu quả. Sản phẩm có khả năng chống nắng SPF30/PA+++ dưỡng da sáng khỏe mạnh hơn từ sau 3 ngày sử dụng, đồng thời bảo vệ da khỏi các tia có hại và các tác nhân xấu từ môi trường. Kết cấu em nó mỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh, phù hợp với làn da người châu Á.

Nơi mua: Garnier





2. Kem dưỡng ẩm chống nắng ban ngày Hada Labo Koi-Gokujyun UV White Gel SPF50+ PA++++

Kem dưỡng ẩm chống nắng Hada Labo với công dụng bảo vệ da tối ưu trước ánh nắng mặt trời, đồng thời dưỡng ẩm, ngăn ngừa hình thành nếp nhăn và sạm da. Kem chứa 2 loại Hyaluronic Acid (Hydrolyzed Hyaluronic Acid & Sodium Hyaluronate) giúp dưỡng ẩm tối ưu cho da ẩm mượt, căng mọng, không bị khô ráp dưới tác động của ánh nắng; dẫn xuất Vitamin C (Magnesium Ascorbyl Phosphate) giúp chống oxy hóa, ngăn ngừa tác động của gốc tự do, đồng thời dưỡng da sáng mịn.

Nơi mua: Hada Labo

3. Kem dưỡng ban ngày SPF15 OLAY TOTAL EFFECTS

Kem dưỡng OLAY Total Effects được cải tiến bổ sung 50% Vitamin E kết hợp cùng hệ dưỡng chất vitamin C, B5 và không chứa dầu, giúp phục hồi và ngăn 7 dấu hiệu lão hóa của da. Kết cấu kem đặc nhưng tan nhanh khi thoa lên da, để lại lớp nền căng bóng, nâng tông nhẹ nhàng. Chỉ số SPF15 giúp tăng khả năng bảo vệ làn da trước ánh nắng mặt trời.

Nơi mua: OLAY

4. Kem dưỡng phục hồi nhanh và hạn chế tăng sắc tố cho da tổn thương Bioderma Cicabio Creme SPF 50+

Kem dưỡng phục hồi da tổn thương và hạn chế tăng sắc tố sau viêm Cicabio SPF 50+ là phương pháp điều trị 2 trong 1, giúp làm lành và bảo vệ da tổn thương khi phải tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời, hạn chế nguy cơ tăng sắc tố sau vết thương (đốm nâu).

Nơi mua: Bioderma

5. Kem dưỡng ẩm làm sáng chống nắng cho da INNISFREE Jeju Cherry Blossom Skin-Fit Tone-Up Cream SPF 50+PA++++

Kem dưỡng chứa chiết xuất Lá Anh Đào Hoàng Gia + Niacinamide, đem lại làn da trắng hồng tự nhiên, da thêm mềm mượt, không còn thô ráp. Chất kem mỏng nhẹ và tươi mát với khả năng chống tia UV tối ưu, giúp làn da sáng hồng tự nhiên, tạo nên lớp nền mỏng nhẹ cho da. Công thức nhẹ dịu thẩm thấu nhanh vào da cùng hiệu ứng nâng tông hồng tự nhiên, đem lại làn da sáng khỏe căng mịn như cánh hoa anh đào.