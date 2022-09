5 hương nước hoa ngọt ngào đầy tinh tế, giúp chị em ghi dấu ấn khó phai

Khác với sự nồng nàn của hương gỗ, nước hoa mang hương thơm ngọt thường được chiết xuất từ những loại trái cây, hoa cỏ trong thiên nhiên. Do đó, chúng thường mang đến cảm giác dễ chịu, nhẹ nhàng không quá nồng nhưng vẫn đủ sức khiến người khác phải ngất ngây. Nếu bạn đang cần tìm cho mình 1 chai nước hoa thơm ngọt thì 5 gợi ý dưới đây sẽ giúp bạn có được lựa chọn phù hợp nhất cho bản thân.



MORRA - Harmony Of The Sea

Chai nước hoa được ví như bản giao hưởng ngọt ngào của MORRA - Harmony Of The Sea chính là gợi ý đầu tiên mà bạn nên ghim ngay vào ''shopping list'' của mình. Sở hữu hương thơm ngọt dịu và phảng phất nét tươi mới, ''em'' nước hoa này cực kỳ phù hợp cho tiết trời ấm áp hoặc những ngày đổ mưa. Vẻ đẹp của Harmony Of The Sea chính là sự kết hợp hài hòa giữa hương dừa, vanilla, hương sữa ngọt và hương thơm xanh mát mẻ của vùng biển nhiệt đới. "Em'' nước hoa này phù hợp cho cả nam và nữ. Bạn có thể sử dụng sản phẩm vào các buổi sáng, khi đi du lịch hay đi làm đều ''okela'' vì hương thơm độc đáo trong công thức của Harmony Of The Sea sẽ mang đến sự sảng khoái và mới mẻ vô cùng.

Với giá bán chỉ từ 340k/10ml, bạn đã có thể sở hữu chai nước hoa với vẻ ngoài xinh xắn cùng hương thơm thú vị đủ sức gây ấn tượng với mọi người rồi đó.

Nơi mua: MORRA Giá: 390k - 2690k

Miss Dior Blooming Bouquet

Hương thơm ngọt ngào của chai nước hoa đình đám đến từ Dior chắc hẳn đã khiến không ít chị em phải mê mẩn ngay từ tầng hương đầu tiên. Hương thơm nữ tính và tươi tắn của chai nước hoa này sẽ mang đến cho bạn những liên tưởng về các cô nàng tiểu thư sang trọng và kiêu kỳ. Đó là hương thơm ngọt thanh của quýt hồng Sicili hòa quyện với hoa mẫu đơn, hồng Đan Mạch và mùi quả mơ, quả dứa. Chai nước hoa này sẽ tỏa ra hương thơm vô cùng dễ chịu và ngọt ngào, được nhiều người ví như cơn gió nhẹ nhàng nhưng đủ khiến bất kỳ ai cũng phải lưu luyến.

Nơi mua: Vua hàng hiệu Giá: 2750k

Marc Jacobs Daisy Daze Limited Edition Collection

Mùi hương của chai nước hoa đến từ thương hiệu Marc Jacobs là sự kết hợp hoàn hảo giữa hương thơm thanh mát cực thu hút của những trái dâu, trái mơ chín mọng. Cùng với đó, phải kể đến sự góp mặt của hương lá hoa tím, hương gỗ và hoa nhài cực nữ tính và hấp dẫn. ''Em'' nước hoa này phù hợp với những cô nàng dịu dàng, tươi tắn và có đôi chút năng động, vui vẻ trong tính cách. Mỗi tầng hương sẽ mang đến những cảm nhận khác nhau, giúp bạn ''X2'' sức hấp dẫn của bản thân với đối phương.

Nơi mua: TPROFUMO Giá: 2100k

Burberry My Burberry Blush EDP

My Burberry Blush là chai nước hoa mang hương thơm ngọt và dịu của hoa hồng và các loại trái cây, vì vậy ''em'' này cũng được rất nhiều chị em ưa chuộng. Hương thơm của My Burberry Blush sẽ đem đến cho chị em một khí chất thanh lịch, tinh tế và nhẹ nhàng. Không những vậy, mùi hương ngọt mát từ lựu và chanh vàng còn giúp bạn toát lên vẻ đẹp tự tin và tràn đầy sức sống. Không chỉ thơm, chai nước hoa này còn có vẻ ngoài siêu xinh xắn, đảm bảo sẽ khiến hội chị em phải ''đổ đứ đừ'' ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nơi mua: Nam Perfume Giá sale: 1680k

Cleopatra Perfume - Anput

Hương thơm từ chai nước hoa Anput là sự ngọt ngào, hấp dẫn đầy đê mê cực kỳ phù hợp với những quý cô kiêu kỳ và gợi cảm. Từ nhẹ nhàng đến cuốn hút, mỗi tầng hương sẽ mang lại những sắc thái khác nhau của vị ngọt. Đầu tiên là mùi hương nhẹ nhàng từ hoa hồng Đan Mạch kết hợp cùng hương vanilla. Sau đó là hương thơm đầy tinh tế và gợi cảm từ hổ phách. Cuối cùng là sự lưu luyến không rời của hương hoa cùng hổ phách. Chai nước hoa này chắc chắn sẽ là trợ thủ vô cùng đắc lực cho chị em khi đi tiệc hay đến những chỗ đông người.