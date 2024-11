Hỏi: Muốn có cơ bụng đẹp thì tập nhiều động tác gập bụng là đúng?

Trả lời: Chỉ đúng một nửa thôi!

Tập luyện một cách mù quáng không chỉ không giúp bạn có được đường nét cơ bụng đẹp mà còn có thể khiến eo của bạn trở nên to hơn! Do đó, để nhanh chóng làm hiện rõ đường nét cơ bụng, việc tập các bài tập bụng rất quan trọng, nhưng giảm mỡ mới là yếu tố then chốt. Bên cạnh những bài tập hàng ngày, đừng quên kết hợp với chế độ ăn giảm mỡ để đạt hiệu quả tốt hơn! Để siết cơ bụng hiệu quả, bạn có thể tham khảo 5 bài tập này.

Bài tập 1: Nâng cao đầu gối

Nâng cao đầu gối không chỉ là một động tác tuyệt vời để luyện tập cơ bụng mà còn là bài tập khởi động xuất sắc, giúp tăng cường đốt cháy mỡ và rèn luyện dung tích phổi. Đứng với hai chân rộng bằng vai, siết chặt bụng và chạy tại chỗ, cố gắng nâng cao đầu gối càng cao càng tốt, đồng thời cảm nhận lực phát ra từ vùng bụng dưới.

Bài tập 2: Cuộn bụng trong tư thế quỳ

Đây là một động tác cuộn bụng đơn giản, phù hợp cho người mới bắt đầu vì dễ thực hiện và giảm thiểu nguy cơ đau vai và cổ. Bắt đầu với tư thế quỳ, mặt hướng xuống, tay trái chống đất, tay phải ôm đầu. Sau đó, dùng lực cơ bụng để xoay người mở vai, rồi trở về tư thế chuẩn bị, mắt nhìn xuống đất.

Bài tập 3: Cuộn bụng ở tư thế nằm

Động tác này khá đơn giản và giảm nguy cơ chấn thương cột sống cổ và thắt lưng. Nằm ngửa trên sàn, cuộn nhẹ phần thân trên, chỉ để vai rời khỏi mặt đất, nhằm tập trung lực vào cơ bụng, cơ chéo bụng, cơ ngang bụng và cơ thẳng bụng - lực chủ yếu sẽ tác động vào 4 nhóm cơ ở vùng bụng trước.

Bài tập 4: Nâng chân cuộn bụng

Phiên bản cơ bản: Động tác này tập trung vào vùng bụng dưới, giúp giảm mỡ vùng bụng dưới. Bạn nằm ngửa trên thảm yoga, hai chân khép lại nâng lên tạo góc vuông với cơ thể. Dùng lực bụng nhẹ nhàng nâng hông và chân khỏi mặt đất, đây là phiên bản cơ bản của động tác này.

Phiên bản nâng cao: Phiên bản nâng cao yêu cầu nâng phần dưới cơ thể lên cao hơn, để toàn bộ vùng bụng rời khỏi mặt đất, kích thích toàn diện các nhóm cơ vùng bụng.

Bài tập 5: Cuộn bụng kết hợp đá chéo chân

Cuối cùng, kết hợp động tác cuộn bụng với đá chéo chân. Phần thân trên nâng lên nhẹ nhàng, tay ôm đầu và khuỷu tay chạm vào đầu gối đối diện. Người mới bắt đầu không cần cố gắng thực hiện nhiều lượt, chỉ cần thực hiện đúng từng động tác để tác động đúng vào vùng cơ bụng.

Huấn luyện viên khuyến nghị thực hiện mỗi động tác trong 40 giây, nghỉ 10 giây, và cố gắng giảm thiểu thời gian nghỉ giữa các hiệp. Như vậy, chỉ cần mỗi ngày dành chưa đến 15 phút là có thể hoàn thành 5 bài tập này và kích thích toàn diện các nhóm cơ bụng.