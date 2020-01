4 tips giúp bạn ăn ít đi, áp dụng từ giờ thì không lo phát tướng sau Tết, có khi còn gầy hẳn

Tết là khoảng thời gian ăn chơi hết mình nhưng trước đó, bạn còn tham gia hàng loạt những cuộc vui tất niên nữa. Nói tóm lại, bạn đang phải đối mặt với nguy cơ ăn uống quá đà nếu không ý thức mạnh mẽ chuyện "bóp mồm bóp miệng" để tránh phát tướng sau Tết. Thế nhưng trong trường hợp, bạn khó mà "giữ mình" trước đồ ăn, những tips sau đây sẽ giúp ích được rất nhiều bởi nếu áp dụng, bạn sẽ ăn ít hẳn đi đấy!

1. Uống nhiều nước

Uống đủ nước không chỉ giúp cơ thể của bạn ở trong trạng thái minh mẫn, sảng khoái, da dẻ tươi sáng và căng mịn hơn mà thói quen này còn rất tốt cho công cuộc giảm cân, giữ dáng. Đặc biệt, nếu uống nước trước bữa ăn, bạn sẽ đẩy lùi được cảm giác đói, do đó lượng thức ăn nạp vào cơ thể sẽ được kiểm soát dễ dàng hơn.

2. Ăn rau trước

Trong mọi bữa ăn, hãy cố gắng nạp vào cơ thể thật nhiều rau trước. Điều này thực sự mang lại nhiều lợi ích, trước nhất là đảm bảo bạn sẽ cung cấp đủ chất xơ cho cơ thể, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn; sau cuối, chất xơ trong rau sẽ giúp bạn no nhanh, no lâu để không rơi vào cảnh ăn uống không điểm dừng.

3. Ăn chậm

Chúng ta có xu hướng ăn nhanh hơn khi đói; và khi bạn ăn với "tốc độ ánh sáng", não bộ sẽ không kịp nhận tín hiệu no để "stop" công cuộc ăn uống của bạn lại. Kết quả, bạn sẽ nạp vào cơ thể một lượng thực phẩm nhiều hơn. Các chuyên gia khuyên bạn nên ăn trong vòng ít nhất 20 phút, tập trung vào hương vị, tốc độ nhai chậm rãi và bạn sẽ nhận biết được cảm giác no nhanh hơn, tránh được nguy cơ tăng cân do ăn quá nhiều.

4. Tự chuẩn bị các bữa ăn

Bí kíp này đặc biệt hữu ích cho nàng công sở. Việc ăn hàng quán thường xuyên dễ khiến bạn ăn uống quá đà; do đó, hãy cố gắng tự chuẩn bị các bữa sáng, trưa đầy đủ chất dinh dưỡng hay nấu ăn buổi tối ở nhà, như vậy vừa sạch sẽ, vừa dễ dàng kiểm soát khẩu phần ăn.

Nguồn: Pop Sugar