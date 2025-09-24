Cẩn thận với 1 kiểu quần đang hot lại, nhất là dân công sở

Nếu cách đây vài năm, skinny jeans bị liệt vào danh sách “lỗi mốt” thì hiện tại, chiếc quần ôm sát này đang có màn trở lại đầy ngoạn mục. Trên sàn diễn và street style, không khó để bắt gặp hình ảnh skinny jeans tái xuất với đủ biến tấu mới mẻ. Dù vấp phải nhiều tranh cãi, không thể phủ nhận rằng item từng là biểu tượng thời trang của cả một thế hệ đang dần lấy lại vị thế. Tuy nhiên, với môi trường công sở vốn chuộng sự thanh lịch, skinny jeans vẫn là lựa chọn “khó nhằn”. Đặc biệt, khi mix quá an toàn, chiếc quần dễ khiến outfit trở nên nhàm chán, thậm chí hơi quê. Và trên hết, điểm trừ lớn nhất chính là kén dáng: ai chân nhỏ, thẳng thì tôn dáng; còn ngược lại, khuyết điểm lập tức lộ rõ.

Vì sao skinny jeans khó hợp với style công sở?

Skinny jeans vốn là item tạo hiệu ứng tôn dáng mạnh mẽ, nhưng chính sự ôm sát này lại biến nó thành “con dao hai lưỡi”. Với dáng người mảnh mai, đôi chân thon dài, chiếc quần sẽ khoe trọn ưu điểm và mang lại vẻ ngoài thanh thoát. Thế nhưng, với những ai có phần hông, đùi to hoặc chân không thẳng, skinny jeans lại vô tình phơi bày khuyết điểm, khiến người mặc mất tự tin. Đây cũng là lý do nó thường bị cho là “không an toàn”.

Đặt trong môi trường công sở, vấn đề càng khó giải quyết hơn. Bởi style công sở vốn đề cao sự chỉn chu, thanh lịch, trong khi skinny jeans nếu mix quá an toàn - chẳng hạn đi kèm áo sơ mi cơ bản - lại dễ tạo cảm giác nhàm chán. Vậy nên, dù đang quay trở lại đường đua thời trang, skinny jeans vẫn luôn nằm trong diện “kén người mặc”, đòi hỏi sự khéo léo hoặc dáng chuẩn mới có thể khiến chúng phát huy hết ưu điểm.

Mẫu quần tôn dáng nhưng lại là mối đe dọa với nhiều nàng công sở.

Dù kén dáng, skinny jeans vẫn có thể trở thành “vũ khí thời trang” nếu biết cách phối khéo léo. Bí quyết nằm ở việc cân bằng phom dáng ôm sát của quần với những lựa chọn đi kèm. Khi phối cùng các kiểu áo tạo độ phóng khoáng, tổng thể sẽ hài hòa hơn, vừa tôn dáng mà không bị gò bó. Ngoài ra, thay vì trung thành tuyệt đối với những cách mix an toàn, bạn có thể thử làm mới bằng chi tiết nhấn nhá ở màu áo. Điều này giúp skinny jeans bớt đơn điệu và hợp thời hơn.

Ở môi trường công sở, sự tinh tế càng được đặt lên hàng đầu: chỉ cần khéo điều chỉnh độ ôm, chất liệu và sắc thái phối hợp, chiếc quần vốn bị coi là kén chọn này hoàn toàn có thể trở thành lựa chọn thanh lịch, hiện đại. Skinny jeans vì thế không chỉ là chiếc quần “khó chiều”, mà còn là phép thử cho sự tinh tế và gu thẩm mỹ của người mặc.