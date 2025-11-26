4 mẫu quần công sở này chuẩn thanh lịch, nhưng cũng hack tuổi đỉnh nhất

Mùa đông không chỉ là thời điểm lý tưởng để khoác lên mình những chiếc áo ấm áp mà còn là cơ hội để làm mới phong cách công sở. Dù thời tiết lạnh giá, bạn vẫn có thể tạo nên một phong cách vừa trẻ trung, vừa lịch sự trong môi trường làm việc.

Những mẫu quần công sở mùa đông không chỉ giúp giữ ấm mà còn tôn lên sự sang trọng và hiện đại, phù hợp với không khí công sở. Dưới đây là 4 mẫu quần công sở mùa đông trẻ trung nhất, giúp bạn tự tin khoe cá tính mà vẫn thể hiện sự chuyên nghiệp.

Quần âu ống suông

Quần âu ống suông là lựa chọn kinh điển cho mùa đông, đặc biệt là khi bạn muốn có một trang phục vừa ấm áp vừa thanh lịch. Thiết kế ống quần suông giúp không chỉ tôn lên dáng vẻ mảnh mai mà còn tạo cảm giác thoải mái trong suốt cả ngày dài làm việc. Mùa đông là thời điểm lý tưởng để chọn những chiếc quần âu làm từ chất liệu dày dặn. Những chất liệu này không chỉ giữ ấm hiệu quả mà còn mang đến vẻ ngoài trang nhã, phù hợp với mọi môi trường công sở.

Để giữ ấm cho cơ thể mà vẫn không mất đi sự thanh thoát, bạn có thể kết hợp quần âu ống suông với áo sơ mi dài tay, áo len mỏng hoặc thậm chí là một chiếc áo khoác dáng dài. Giày cao gót hoặc boots sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho bộ trang phục này.

Quần denim trắng

Mặc dù màu trắng thường gắn liền với những ngày hè oi ả, nhưng quần denim trắng trong mùa đông lại mang đến một cảm giác tươi mới và nổi bật giữa những gam màu trầm của mùa lạnh. Quần denim trắng không chỉ dễ phối đồ mà còn là một lựa chọn thú vị cho những ai muốn thêm phần năng động, cá tính trong môi trường công sở.

Để mặc quần denim trắng trong mùa đông mà vẫn giữ được vẻ trang trọng, bạn có thể kết hợp với áo khoác dáng dài hoặc áo trench coat, cùng với áo len cổ lọ bên trong để giữ ấm. Mặc dù quần denim trắng có vẻ "nhẹ nhàng", nhưng khi phối hợp đúng cách, nó hoàn toàn có thể tạo ra vẻ ngoài chuyên nghiệp và rất phù hợp với không gian công sở mùa đông.

Quần jeans ống suông

Quần jeans ống suông không chỉ là sự lựa chọn hoàn hảo cho mùa hè mà còn rất thích hợp cho mùa đông, nhờ vào khả năng giữ ấm và tính linh hoạt trong cách phối đồ. Quần jeans ống suông mùa đông thường được thiết kế với chất liệu dày dặn hơn như denim nhung hoặc vải thô, giúp bạn cảm thấy ấm áp mà vẫn giữ được sự thoải mái khi di chuyển.

Để hoàn thiện phong cách công sở mùa đông, bạn có thể kết hợp quần jeans ống suông với áo len dày hoặc áo sơ mi cổ cao. Những chiếc áo khoác dài dáng rộng hay áo dạ dáng vừa phải sẽ là lựa chọn lý tưởng để che chắn cơ thể khỏi cái lạnh, đồng thời tạo ra vẻ ngoài trẻ trung, năng động. Giày boots cao cổ hoặc giày thể thao cũng là lựa chọn phù hợp để kết hợp với quần jeans trong mùa đông.

Quần ống đứng

Quần ống đứng là mẫu quần công sở cổ điển không bao giờ lỗi mốt, đặc biệt là trong mùa đông. Với thiết kế vừa vặn, ống quần không quá rộng cũng không quá chật, quần ống đứng giúp bạn tạo nên một vẻ ngoài tinh tế và thanh thoát. Đây là một lựa chọn lý tưởng cho những cô nàng yêu thích sự chỉn chu, nhưng vẫn muốn cảm giác thoải mái trong ngày làm việc dài.

Chất liệu vải cho quần ống đứng mùa đông thường là vải len, vải dạ hoặc vải thô dày dặn, không chỉ giúp giữ ấm cơ thể mà còn rất dễ tạo ra phong cách lịch sự, phù hợp với môi trường công sở. Bạn có thể kết hợp quần ống đứng với áo sơ mi dài tay, áo khoác dạ, hoặc thậm chí là áo len dày để giữ ấm mà vẫn không làm mất đi vẻ ngoài thanh lịch. Giày cao gót hoặc boots cổ ngắn sẽ là sự kết hợp hoàn hảo cho phong cách này, giúp bạn thêm phần tự tin và nổi bật.

Một điểm mạnh của quần ống đứng là khả năng che khuyết điểm rất tốt, giúp bạn tạo cảm giác chân dài hơn và thon gọn hơn. Chính vì vậy, đây là lựa chọn lý tưởng cho những quý cô muốn có một bộ trang phục vừa trẻ trung, vừa đầy đủ sự chuyên nghiệp cho môi trường công sở.

Ảnh: Sưu tầm