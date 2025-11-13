Thích mặc quần dài hơn váy, chị em hãy tham khảo style của 4 mỹ nhân Việt

Nếu bạn là fan cứng của những chiếc quần dài, chẳng hạn như quần âu thanh lịch hay jeans bụi bặm, thì 4 mỹ nhân Việt dưới đây chính là "kho tàng" ý tưởng mặc đẹp bạn không nên bỏ qua. Họ không chỉ khéo léo biến tấu item quen thuộc này trở nên thời thượng mà còn truyền cảm hứng về phong cách sống tinh tế, tự tin và tràn đầy năng lượng.

Tăng Thanh Hà

Nhắc đến Tăng Thanh Hà, người ta nghĩ ngay đến vẻ đẹp thanh lịch, nền nã và cực kỳ tinh tế. Nàng "ngọc nữ" luôn trung thành với phong cách tối giản, nhưng chưa bao giờ nhàm chán. Cô thường chọn những chiếc quần âu đứng dáng kết hợp cùng áo gile, vừa tôn dáng vừa thể hiện nét chỉn chu đặc trưng của người phụ nữ hiện đại. Bên cạnh đó, Tăng Thanh Hà cũng không ngại "đổi gió" với combo quần jeans ống đứng và áo khoác jeans, tạo nên hình ảnh trẻ trung, năng động mà vẫn rất "chất".

Thỉnh thoảng, người đẹp còn khiến người hâm mộ thích thú khi xuất hiện trong set đồ phá cách hơn, đó là áo sơ mi kẻ năng động đi cùng quần họa tiết da báo. Chỉ cần thêm một đôi giày trơn, cô đã có ngay vẻ ngoài vừa sang chảnh vừa cá tính, chứng minh rằng phong cách tối giản không đồng nghĩa với đơn điệu.

Kỳ Duyên

Hoa hậu Kỳ Duyên là một trong những gương mặt hiếm hoi có thể biến chiếc quần dài trở thành tuyên ngôn thời trang của mình. Cô đặc biệt yêu thích quần ống rộng, item giúp tôn lên dáng người cao ráo và khí chất tự tin. Kỳ Duyên thường phối kiểu quần này với áo nỉ oversized cho những ngày dạo phố, hoặc áo blazer và áo len trơn để tạo nên vẻ thanh lịch, hiện đại.

Điều khiến phong cách của Kỳ Duyên trở nên cuốn hút là sự phóng khoáng trong cách mix đồ. Cô không ngại thử nghiệm tông màu trung tính, kiểu dáng rộng rãi, vừa thoải mái vừa thời thượng. Khi nhìn vào outfit của Kỳ Duyên, người ta cảm nhận được tinh thần phóng khoáng, chính là điều khiến cô luôn nổi bật dù diện đồ đơn giản đến đâu.

Lương Thùy Linh

Lương Thùy Linh mang đến một sắc thái khác cho phong cách quần dài, đó là sự nhẹ nhàng, yêu kiều nhưng vẫn thời thượng. Cô khéo léo chọn những dáng quần tôn dáng như jeans ống suông hoặc quần ống rộng, phối cùng áo lệch vai, áo khoác tweed hay trench coat. Mỗi lần xuất hiện, Lương Thùy Linh đều ghi điểm bởi sự chỉn chu, tinh tế nhưng không gò bó.

Hình ảnh cô trong chiếc quần jeans và áo khoác tweed là minh chứng cho việc mix giữa nữ tính và hiện đại hoàn toàn có thể hòa quyện. Còn khi diện trench coat cùng quần ống suông, Lương Thùy Linh lại toát lên thần thái phóng khoáng, tự nhiên mà vẫn vô cùng sang trọng, kiểu đẹp nhẹ nhàng nhưng khiến người khác phải ngoái nhìn.

Yến Trang

Yến Trang là minh chứng cho câu nói: "Thời trang không có tuổi." Dù đã bước qua tuổi 40, cô vẫn giữ phong độ thời trang đỉnh cao với những công thức mix đồ vừa phóng khoáng vừa sang chảnh. Nữ ca sĩ đặc biệt ưa chuộng các kiểu quần dài như quần ống suông, quần jeans hay suit cá tính.

Cô thường chọn mặc bộ suit đồng màu, vừa mạnh mẽ vừa thanh lịch; hoặc diện quần jeans với áo khoác dạ trong những ngày se lạnh, công thức mang đến vẻ ngoài năng động, sành điệu. Còn với combo quần jeans xanh và áo trắng, Yến Trang chứng minh rằng chỉ cần biết chọn phom dáng và điểm nhấn tinh tế, dù là item cơ bản nhất cũng có thể trở nên cuốn hút vô cùng.

Điều đáng nể ở Yến Trang là khả năng cân bằng giữa sự trẻ trung và nét chững chạc. Cô không cố gắng "cưa sừng làm nghé", mà dùng chính thần thái tự tin và gu thẩm mỹ tinh tế để khiến phong cách của mình luôn "ăn điểm".

