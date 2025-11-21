Áo blazer mặc với 4 item này là đẹp hoàn hảo: Thanh lịch từ công sở ra phố

Áo blazer luôn được xem là "bảo bối" thời trang của mọi chị em. Chỉ cần khoác lên người, vẻ ngoài lập tức trông chỉn chu, sang và trẻ trung hơn hẳn. Nhưng để blazer phát huy trọn vẹn vẻ đẹp của mình, cách phối đồ giữ vai trò vô cùng quan trọng. Dưới đây là 4 item hợp nhất với áo blazer, giúp bạn dễ dàng tạo nên những bộ trang phục thanh lịch mà vẫn trẻ trung trong mọi hoàn cảnh.

Áo blazer và chân váy dài

Chân váy dài luôn mang đến vẻ mềm mại, thanh lịch và khi kết hợp cùng áo blazer, hiệu ứng còn đẹp hơn nữa. Blazer tạo khung dáng rõ ràng, còn chân váy dài lại mang tới sự uyển chuyển, hai yếu tố đối lập này giúp tổng thể hài hòa và cuốn hút.

Bạn có thể chọn chân váy xếp ly, váy lụa hay váy dáng A. Nếu chọn các gam màu be, nâu, trắng, pastel, tổng thể sẽ rất nhã nhặn và tinh tế. Công thức này cực kỳ phù hợp cho môi trường công sở lẫn những buổi cà phê, gặp gỡ cuối tuần. Ngoài ra, chân váy dài còn giúp che nhược điểm phần bụng và hông rất tốt, tạo dáng mềm mại và thon gọn hơn.

Nếu muốn trẻ trung hơn, hãy thử chân váy dài họa tiết nhẹ như chấm bi, hoa nhỏ hoặc chân váy denim dáng dài. Mix cùng blazer hơi rộng một chút sẽ tạo nên phong cách hiện đại, vừa thanh lịch vừa phóng khoáng.

Áo blazer và chân váy ngắn

Nếu bạn muốn diện blazer theo phong cách trẻ trung hơn, chân váy ngắn chính là lựa chọn hoàn hảo. Sự kết hợp này mang đến cảm giác năng động, tươi tắn và rất "ăn gian" tuổi.

Chân váy ngắn dáng chữ A hoặc dáng xếp ly đều dễ mặc và tôn dáng. Khi kết hợp với blazer, tổng thể vừa gọn gàng vừa hiện đại. Bạn có thể chọn blazer dáng lửng hoặc dáng ngắn, đây là kiểu áo đang được nhiều nàng yêu thích nhờ khả năng tạo vòng eo thon và đôi chân dài hơn.

Khi diện combo này, chỉ cần layer bên trong một chiếc áo phông trơn hoặc áo len mỏng là đủ đẹp. Về giày, giày thể thao trắng, giày bệt hoặc boots đều phù hợp. Bộ đôi blazer + chân váy ngắn rất thích hợp cho những ngày đi làm năng động, đi chơi hoặc dạo phố cuối tuần.

Áo blazer và quần âu

Blazer và quần âu là một trong những cách phối chuẩn nhất cho môi trường công sở. Tổng thể mang lại cảm giác chuyên nghiệp và rất chỉn chu. Dáng quần ống đứng hoặc ống suông là lựa chọn đơn giản nhất vì giúp chân trông thon hơn và tạo đường nét hài hòa.

Nếu bạn muốn vẻ ngoài thật nghiêm túc, hãy chọn blazer và quần âu cùng màu. Cách phối này luôn tạo cảm giác sang trọng và gọn gàng. Còn nếu thích phong cách thoáng và hiện đại, blazer hơi rộng kết hợp quần âu ống rộng sẽ mang đến sự phóng khoáng rất hài hòa.

Điểm mạnh nhất của combo này chính là khả năng "hợp mọi dáng người". Những đường ly trên quần giúp tôn dáng, trong khi phần vai áo blazer tạo khung rõ ràng cho cơ thể. Chỉ cần thêm đôi giày mũi nhọn, loafer hoặc giày cao gót, bạn đã có một outfit chuẩn đẹp mà không cần cầu kỳ.

Áo blazer và quần jeans

Nếu cần một set đồ thoải mái nhưng vẫn lịch sự, blazer phối cùng quần jeans là lựa chọn đáng thử nhất. Jeans mang lại sự trẻ trung, gần gũi, còn blazer giúp tổng thể trông chỉn chu hơn mà vẫn không quá nghiêm túc. Chính sự cân bằng này khiến bộ đôi trở nên rất được ưa chuộng.

Bạn có thể chọn jeans ống đứng để trông gọn gàng hơn, jeans ống rộng cho phong cách phóng khoáng, hoặc jeans ống loe nếu muốn một chút hơi hướng cổ điển. Dù chọn kiểu nào, khi kết hợp với blazer, outfit vẫn đảm bảo đẹp và dễ mặc.

Bên trong, áo phông, áo sơ mi hoặc áo hai dây đều hợp. Còn về giày, từ giày thể thao, sandal đến giày bệt đều phối được. Đây chính là công thức "cứ mặc là đẹp", phù hợp cho những ngày bận rộn nhưng vẫn muốn trông thật thời trang.

Ảnh: Sưu tầm