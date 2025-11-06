Chị em đừng mặc mãi quần đen, có 4 kiểu quần dài trẻ trung hơn nhiều

Trong thế giới thời trang, quần dài màu đen luôn được xem là bảo bối giúp vóc dáng gọn gàng, tôn dáng và dễ phối đồ nhất. Tuy nhiên, có một sự thật là: nếu diện quần đen quá nhiều, đôi khi phong cách của chị em sẽ trở nên hơi cứng nhắc, già dặn và thiếu điểm nhấn. Thay vì chỉ trung thành với gam màu an toàn này, hãy thử làm mới bản thân với 4 kiểu quần dưới đây, vừa dễ mặc, vừa "hack tuổi" cực đỉnh, giúp phong cách của bạn tươi tắn, trẻ trung hơn hẳn.

Quần màu be

Quần màu be là lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu phong cách tối giản nhưng vẫn muốn giữ nét nữ tính và trẻ trung. Tông be mang lại cảm giác ấm áp, mềm mại hơn hẳn màu đen, đồng thời giúp làn da trông sáng và tươi hơn. Một chiếc quần âu màu be mix cùng áo sơ mi trắng hoặc áo len mỏng pastel là công thức đơn giản nhưng cực "ăn ảnh".

Điểm cộng của quần be là tính linh hoạt: bạn có thể diện đi làm, đi chơi hay cà phê cuối tuần đều hợp. Nếu muốn trông năng động hơn, chị em có thể chọn dáng quần be ống suông hoặc ống rộng, phối cùng sneaker trắng. Còn nếu muốn phong cách thanh lịch, chỉ cần kết hợp cùng giày loafer hoặc giày cao gót là đã đủ sang trọng.

Quần jeans xanh

Không có gì phải bàn cãi, quần jeans xanh là "must-have" trong tủ đồ của mọi quý cô. Màu xanh denim có khả năng "trẻ hóa" phong cách cực kỳ hiệu quả, giúp người mặc trông tươi mới, năng động và gần gũi hơn nhiều so với quần đen.

Một chiếc jeans xanh dáng suông hay dáng ống đứng sẽ giúp kéo dài đôi chân, che khuyết điểm cực tốt mà vẫn mang lại cảm giác phóng khoáng. Khi phối cùng áo phông trắng, áo len croptop hoặc blazer sáng màu, set đồ trở nên vừa hiện đại vừa tràn đầy năng lượng.

Bên cạnh đó, quần jeans xanh còn có nhiều biến thể thú vị như wash nhạt, rách nhẹ hoặc gấp gấu, giúp outfit thêm phần cá tính mà không cần quá cầu kỳ. Đây chính là tuyệt chiêu hack tuổi mà bất kỳ cô nàng nào cũng nên sở hữu.

Quần kẻ

Nếu đã chán các kiểu quần trơn màu, quần kẻ chính là "gia vị" giúp phong cách thêm mới mẻ. Những đường kẻ thanh mảnh không chỉ tạo cảm giác vóc dáng cao và gọn hơn mà còn mang lại nét hiện đại, thời thượng cho set đồ.

Quần kẻ dáng ống suông hoặc ống đứng là lựa chọn lý tưởng để mặc đi làm – vừa chuyên nghiệp lại không bị cứng nhắc. Khi phối với áo phông trơn, áo blouse hay blazer, bạn sẽ có ngay outfit trẻ trung mà vẫn giữ được nét thanh lịch.

Chị em có thể thử các mẫu quần kẻ caro nhỏ, kẻ dọc mảnh hoặc kẻ màu pastel để "trẻ hóa" phong cách. Đừng ngại thêm chút phụ kiện như túi xách nhỏ hoặc giày thể thao để tổng thể thêm năng động, tươi tắn hơn.

Quần trắng

Quần trắng luôn mang đến cảm giác sang trọng và thời thượng một cách tự nhiên. Không những thế, gam trắng còn giúp diện mạo bừng sáng, tạo hiệu ứng trẻ trung và thanh thoát hơn hẳn so với quần đen.

Một chiếc quần trắng ống rộng hoặc dáng culottes có thể kết hợp dễ dàng với hầu hết các kiểu áo – từ sơ mi pastel, áo phông đơn giản cho đến áo hai dây và blazer. Bí quyết để diện quần trắng đẹp là chọn chất liệu dày dặn, phom dáng vừa vặn và chú ý giữ quần luôn sạch, phẳng phiu.

Khi đi cùng giày mũi nhọn màu be hoặc sandal có quai mảnh, quần trắng sẽ giúp đôi chân trông dài hơn, dáng vóc thanh thoát hơn. Đây là kiểu quần "đinh" mà các fashionista sành mặc đều yêu thích mỗi khi muốn tạo vẻ ngoài tươi sáng, nhẹ nhàng và tinh tế.

Ảnh: Sưu tầm