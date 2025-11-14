5 xu hướng quần dài thịnh hành nhất hiện tại, trẻ và sang trọng tới nỗi chị em không muốn mặc váy nữa

Mùa đông này, quần dài chính là món đồ đang được hội mê thời trang "săn đón" nhiều nhất. Không chỉ giúp giữ ấm, những kiểu quần đang hot năm nay còn cực kỳ tôn dáng và dễ phối đồ. Nếu trước giờ bạn quen mặc váy mỗi khi trời lạnh, thì có lẽ mùa đông này bạn sẽ muốn đổi gió. Từ quần nhung tăm, denim đen cho đến jeans xanh ống suông… tất cả đều mang một nét hiện đại pha chút hoài cổ, đủ khiến bạn mê mẩn và quên mất trong tủ còn bao nhiêu chiếc váy chưa mặc tới.

Quần nhung tăm

Nếu phải chọn một chiếc quần "đậm chất mùa đông" nhất, quần nhung tăm chắc chắn chiếm vị trí đầu bảng. Chất liệu nhung gân mềm, dày và có độ bóng nhẹ giúp giữ ấm cực tốt mà vẫn toát lên vẻ thanh lịch cổ điển. Năm nay, quần nhung tăm được "lên ngôi" trong bảng màu trầm ấm như nâu chocolate, be caramel hay rượu vang đỏ.

Điều khiến quần nhung tăm trở nên đặc biệt là khả năng phối đồ linh hoạt. Bạn có thể diện cùng áo len dáng rộng, trench coat dài và boots cổ thấp cho vẻ ngoài kiểu "tiểu thư Paris". Hoặc nếu muốn cá tính hơn, thử kết hợp với áo khoác da và sneakers trắng – sự tương phản giữa chất liệu nhung và da mang lại hiệu ứng rất thú vị.

Quần denim đen

Denim đen là biểu tượng của sự cool ngầu, nhưng năm nay nó không chỉ dừng lại ở đó. Xu hướng quần denim đen 2025 tập trung vào phom dáng đứng hoặc ống suông nhẹ, tôn dáng và dễ kết hợp với mọi kiểu áo.

Với tông đen cơ bản, bạn có thể layer thỏa thích mà không sợ rối mắt. Một chiếc áo sơ mi trắng, khoác ngoài blazer xám hoặc áo khoác phao dáng ngắn – vừa chỉn chu vừa năng động. Nếu muốn tạo điểm nhấn, hãy thử phối với áo len cổ lọ màu nổi hoặc khăn choàng hoa văn vintage. Một mẹo nhỏ: denim đen rất hợp với phụ kiện ánh bạc – vòng tay, khuyên tai hoặc thắt lưng kim loại đều giúp outfit "nâng hạng" rõ rệt.

Quần jeans xanh ống suông

Những chiếc quần jeans xanh ống suông tưởng chừng quen thuộc, nhưng năm nay lại trở thành "must-have" nhờ xu hướng quay về phong cách thập niên 90. Không ôm sát, không cầu kỳ, chỉ đơn giản là dáng ống suông mềm mại, tôn chiều cao và che khuyết điểm cực khéo.

Bạn có thể mặc jeans xanh cả tuần mà không thấy chán: mix cùng áo len tăm cổ lọ, áo khoác bomber hoặc cardigan dáng dài đều ổn. Phong cách "jeans xanh – áo khoác oversized – boots cổ cao" hiện đang phủ sóng khắp nơi, vừa phóng khoáng vừa có chút lười biếng cực "chất". Nếu bạn yêu sự thoải mái nhưng vẫn muốn thời thượng, jeans ống suông chính là lựa chọn hoàn hảo.

Quần trắng

Ai bảo mùa đông là phải mặc đồ tối màu? Quần trắng đang được các quý cô sành điệu ưu ái đặc biệt trong năm nay nhờ khả năng làm sáng bừng cả set đồ. Từ quần vải trắng trơn, quần jeans trắng cho tới quần linen pha len, tất cả đều mang lại cảm giác tinh khôi, thanh lịch và cực "đắt giá" khi xuất hiện giữa gam màu trầm u ám của mùa lạnh.

Để tránh cảm giác "lạnh lẽo", bạn có thể kết hợp quần trắng với các tông be, nâu hoặc xám nhạt. Một chiếc áo khoác dạ camel và đôi giày loafers màu nâu sẽ khiến bạn trông như bước ra từ tạp chí thời trang. Hoặc nếu muốn cá tính hơn, thử phối quần trắng với áo khoác da màu đen, bộ đôi này tương phản mạnh nhưng rất sang. Chỉ cần cẩn thận giữ quần sạch là bạn đã nắm trọn spotlight rồi.

Quần ống rộng màu xám

Xám là tông màu vừa an toàn vừa sang trọng, và khi kết hợp với dáng quần ống rộng, nó trở thành biểu tượng của sự tinh tế. Năm nay, quần ống rộng màu xám xuất hiện dày đặc trong street style lẫn outfit công sở, bởi nó dung hòa được cả hai yếu tố: thoải mái và chuyên nghiệp.

Hãy thử phối quần xám với áo len cổ lọ đen, áo khoác blazer cùng tông và một đôi giày cao gót mũi nhọn – bạn sẽ có ngay bộ đồ chuẩn "business chic". Còn nếu muốn đi chơi cuối tuần, chỉ cần thay blazer bằng áo bomber hoặc áo phao ngắn, thêm sneakers trắng là đã đủ năng động mà không mất đi vẻ tinh tế.

Ảnh: Sưu tầm