4 kiểu tóc ngang vai phù hợp mọi khuôn mặt, dành cho ai chưa dám cắt tóc ngắn nhưng vẫn muốn thăng hạng visual

Tóc ngang vai từ lâu đã được coi là kiểu tóc dễ chăm sóc và phù hợp với nhiều khuôn mặt, giúp phái đẹp dễ dàng lựa chọn phong cách riêng. Đây là một kiểu tóc dễ biến hóa, không quá dài để làm gương mặt thêm nặng nề, nhưng cũng không quá ngắn để khiến các đường nét khuôn mặt thiếu sự thanh thoát.

Dưới đây là 4 xu hướng tóc ngang vai cực kỳ phổ biến và phù hợp với mọi dáng khuôn mặt, giúp bạn dễ dàng tìm thấy kiểu tóc phù hợp nhất với bản thân.

Tóc ngang vai layer xoăn

Tóc ngang vai layer là kiểu tóc trẻ trung và hiện đại, luôn được yêu thích bởi khả năng biến hóa linh hoạt. Khi kết hợp với uốn xoăn, tóc layer ngang vai trở nên mềm mại, bồng bềnh và quyến rũ hơn rất nhiều. Phần tóc layer giúp tạo sự phồng và độ dày, làm cho gương mặt trông hài hòa và đầy đặn hơn, đồng thời mang đến vẻ ngoài phóng khoáng, nữ tính.

Kiểu tóc này đặc biệt lý tưởng cho những người có khuôn mặt góc cạnh hoặc vuông, bởi các lớp tóc nhẹ nhàng ôm sát khuôn mặt, làm mềm các đường nét và giúp gương mặt trông thanh thoát hơn. Không chỉ vậy, tóc xoăn cũng tạo nên hiệu ứng bồng bềnh, giúp che đi những khuyết điểm như má hóp hay cằm nhọn, mang lại một diện mạo tự nhiên nhưng đầy cuốn hút.

Tóc ngang vai layer xoăn có thể tạo ra nhiều kiểu dáng khác nhau, từ xoăn nhẹ, lọn tóc to đến xoăn sóng nước, giúp bạn dễ dàng điều chỉnh theo sở thích và phong cách cá nhân. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thích vẻ đẹp tự do, phóng khoáng nhưng vẫn giữ được nét thanh thoát, tinh tế.

Tóc ngang vai mái bay

Tóc ngang vai mái bay là một trong những kiểu tóc tạo hiệu ứng gương mặt thanh thoát và sáng bừng mà không cần phải cắt mái quá dày hoặc quá ngắn. Kiểu tóc này đặc biệt phù hợp với những ai không thích mái quá nặng, nhưng vẫn muốn tạo điểm nhấn cho khuôn mặt. Phần mái bay sẽ ôm nhẹ vào hai bên gương mặt, giúp che đi những khuyết điểm như trán cao, thái dương rộng hay gò má quá nổi bật.

Điều đặc biệt của tóc ngang vai mái bay là khả năng tạo nên sự cân đối và hài hòa cho mọi khuôn mặt, từ mặt tròn đến mặt vuông, mặt dài hay mặt oval. Mái bay không chỉ giúp tạo cảm giác nhẹ nhàng, tự nhiên mà còn giúp khuôn mặt trở nên mềm mại hơn, tránh được cảm giác nặng nề như những kiểu mái dày.

Ngoài ra, mái bay cũng mang lại một phong cách tươi mới, trẻ trung và dễ thương. Kiểu tóc này có thể phối hợp với nhiều phong cách thời trang, từ nữ tính, dịu dàng đến năng động, cá tính. Nếu bạn muốn sở hữu một kiểu tóc có thể vừa đi làm, vừa đi chơi mà vẫn luôn nổi bật, tóc ngang vai mái bay chính là lựa chọn lý tưởng.

Tóc ngang vai mái thưa

Tóc ngang vai mái thưa là một lựa chọn cực kỳ phổ biến, đặc biệt trong mùa thu đông. Với phần mái thưa nhẹ nhàng, tự nhiên, kiểu tóc này mang lại vẻ ngoài ngọt ngào, dễ thương nhưng cũng rất hiện đại. Mái thưa không chỉ giúp che đi những nhược điểm trên khuôn mặt như vầng trán quá cao, mà còn tạo cảm giác gương mặt sáng hơn, thanh thoát hơn.

Kiểu tóc này thích hợp cho những ai có khuôn mặt dài hoặc mặt gầy. Phần mái thưa sẽ giúp làm cho khuôn mặt trông đầy đặn và mềm mại hơn, đồng thời không gây cảm giác nặng nề hay bức bối như những kiểu mái dày khác. Mái thưa cũng giúp tạo điểm nhấn nhẹ nhàng, không quá làm nổi bật một phần khuôn mặt, mà lại có sự hài hòa, cân đối.

Tóc ngang vai mái thưa là một lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích sự tự nhiên và nhẹ nhàng. Bạn có thể uốn nhẹ phần tóc để tạo độ phồng hoặc để tóc suôn thẳng cho một vẻ đẹp đơn giản mà không kém phần thu hút. Đây là kiểu tóc phù hợp với những người bận rộn nhưng vẫn muốn trông tươi mới và trẻ trung.

Tóc ngang vai suôn thẳng

Tóc ngang vai suôn thẳng là một kiểu tóc đơn giản nhưng đầy sang trọng và thanh thoát. Kiểu tóc này nổi bật bởi sự đơn giản và khả năng tôn lên các đường nét đẹp trên khuôn mặt. Không cần uốn hay tạo kiểu cầu kỳ, tóc suôn thẳng ngang vai mang lại vẻ ngoài rất hiện đại và thời thượng.

Đây là kiểu tóc lý tưởng cho những ai yêu thích sự thanh lịch, nhẹ nhàng nhưng vẫn muốn toát lên vẻ sang chảnh. Tóc ngang vai suôn thẳng đặc biệt thích hợp với những người có khuôn mặt tròn hoặc vuông, vì phần tóc suôn sẽ giúp làm dài khuôn mặt, tạo sự cân đối và thanh thoát hơn. Không những vậy, kiểu tóc này cũng rất dễ phối hợp với các trang phục, từ những bộ đồ công sở đơn giản cho đến những chiếc váy dạ hội lộng lẫy.

Dù không cầu kỳ, nhưng tóc ngang vai suôn thẳng luôn mang lại cảm giác trẻ trung, hiện đại và tự tin. Bạn có thể để tóc suôn thẳng tự nhiên hoặc kết hợp thêm một chút dầu bóng để tóc thêm mượt mà và sáng bóng. Đây là kiểu tóc phù hợp cho những ai yêu thích phong cách tối giản nhưng không kém phần cuốn hút.

Ảnh: Sưu tầm