Tôi nhờ đến ChatGPT gợi ý cho 1 kiểu tóc và khá bất ngờ với diện mạo mới

Tôi - 1 biên tập viên làm đẹp vốn nổi tiếng là người bảo thủ trong chuyện tóc tai. Tôi thích tóc dài, không cắt layer, không nhuộm, càng tự nhiên càng tốt. Vâng, có người sẽ nói như thế là quá nhàm chán. Từ lần cắt mái ngắn năm 2007 mà tôi cực kỳ thất vọng, tôi hầu như không thay đổi kiểu tóc nữa, thực ra lần nào cắt tóc xong tôi cũng chẳng vui vẻ gì, chỉ là tôi không bao giờ thể hiện ra.

Nhưng mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn vào tuần trước. Để viết một bài báo, tôi đã hỏi ý kiến Mark Townsend – nhà tạo mẫu tóc của Dakota Johnson. Anh ấy nói rằng việc bắt chước mái tóc mang chút phóng khoáng kiểu Pháp của Dakota chẳng hề khó, điều đó làm tôi muốn thử ngay. Mark cũng là nhà tạo mẫu cho nhiều ngôi sao đình đám khác như chị em Olsen, Elizabeth Olsen, Gwyneth Paltrow hay Gal Gadot.

Kiểu tóc mái kiểu Pháp cực kỳ sang trọng của Dakota Johnson

Kiểu tóc mái + tết tóc dài đơn giản của Dakota Johnson

Cuộc trò chuyện của chúng tôi diễn ra đúng lúc tôi nghe câu: “Thay đổi sẽ mang lại thay đổi”. Và quả thật, tôi vừa kết thúc một mối tình, vừa chuyển nhà, vừa đổi công việc. Ở thời điểm bước ngoặt này, tôi đã sẵn sàng làm những điều khác trước đây.

Thật sự, mảnh ghép cuối cùng cho cuộc sống mới của tôi chính là “cắt tóc sau thất tình”. Nhưng tôi vẫn lưỡng lự với quyết định lớn là để mái. Quy trình chăm sóc tóc của tôi cực kỳ đơn giản, hầu như chẳng mấy bước: trước khi đi ngủ tôi buộc tóc ẩm thành bím, sáng dậy thì đã có sóng tóc nhẹ mà không cần máy uốn. Tôi đã nghĩ, nếu tính cách lười biếng này không hợp với mái mới thì sao? Nếu cắt rồi mới nhận ra mình không hợp thì sao?

Trước khi cắt tóc, tôi quyết định nhờ ChatGPT cho tôi xem kiểu tóc mới của tôi sẽ như thế nào.

Để giải tỏa lo lắng, tôi quyết định hỏi ChatGPT. Tôi tải ảnh mình lên và gõ: “Tôi muốn mái tóc kiểu Dakota Johnson”. Chỉ đơn giản thế thôi, nhưng hiệu quả bất ngờ: nó tạo ra hình ảnh tôi với phần mái mượt và tóc dài, đồng thời còn “tút tát” toàn bộ khuôn mặt. Đồng nghiệp còn bảo tôi trông giống diễn viên Jenna Coleman. Tôi cảm thấy được tiếp thêm dũng khí và quyết định liều một lần.

Nhà tạo mẫu tóc của Dakota Johnson, Mark Townsend, cho biết rất dễ để sao chép kiểu tóc mái bằng tự nhiên của Pháp giống như nữ diễn viên này.

Ngay giờ nghỉ trưa, trước khi kịp đổi ý, tôi chạy ngay đến tiệm cao cấp Larry King’s ở khu Marylebone, đưa ảnh cho nhà tạo mẫu Christina Beighton. Cô ấy nhắc tôi rằng AI thường “ăn gian” độ phồng tóc, nhưng tôi chẳng hề lung lay. 45 phút sau, tôi trở lại trụ sở Vogue với diện mạo mới, cùng cả một quy trình chăm sóc tóc phức tạp mà Christina vừa truyền lại.

Cuối cùng, khi soi mình trong gương với phần mái mới, tôi nhận ra đó không chỉ là một kiểu tóc. Đó là dấu mốc cho sự can đảm, cho quyết tâm làm mới bản thân sau những biến động. Mái tóc có thể rồi sẽ dài ra, sẽ thay đổi theo thời gian, nhưng cảm giác được tự tay chọn một khởi đầu mới thì còn lại rất lâu. Ai bảo cắt tóc chỉ là chuyện ngoài hình? Với tôi, đó chính là bước đầu tiên để tự tin bước tiếp con đường của mình.