5 kiểu tóc mái giúp “gọt mặt” tự nhiên, chọn đúng khéo che khuyết điểm, mặt hài hòa ngay!

Dưới đây là 5 kiểu tóc mái đang được yêu thích nhất hiện nay – từ mái chữ S mềm mại đến mái Hàn trẻ trung – cùng gợi ý khuôn mặt phù hợp để bạn tham khảo trước khi thay đổi diện mạo.

Mái dài lệch chữ S

Lựa chọn kinh điển cho những nàng sở hữu gương mặt tròn hoặc vuông nhưng muốn theo đuổi phong cách tinh tế, thanh lịch. Điểm quan trọng nhất khi tạo kiểu mái này nằm ở hướng uốn.

Tại vị trí gò má, phần mái cần uốn cong nhẹ ra ngoài để tạo hiệu ứng đường viền gọn gàng và mềm mại hơn. Ngược lại, nếu uốn cuộn vào trong, khuôn mặt rất dễ bị “đóng khung”, vô tình làm lộ phần má đầy khiến mặt có cảm giác to hơn. Ngoài ra, tỉ lệ rẽ ngôi cũng là chìa khóa cân bằng đường nét khuôn mặt. Tỉ lệ 7:3 hoặc 8:2 mang lại cảm giác thanh thoát tự nhiên, trong khi rẽ quá lệch kiểu 9:1 lại dễ tạo cảm giác sắc lạnh, thậm chí hơi “dừ” nếu bạn không trang điểm kỹ.

Tóc mái thả 2 bên

Nếu bạn thích buộc tóc mà vẫn muốn giữ được nét mềm mại nữ tính, mái “râu râu” chính là lựa chọn không thể bỏ qua. Đây là kiểu mái gồm hai lọn tóc hai bên, thả tự nhiên dài đến ngang cằm, đặc biệt phù hợp với những ai muốn che khuyết điểm như xương hàm to, mặt vuông hay phần má hơi đầy.

Khi buộc tóc cao hay búi tóc gọn gàng, chỉ cần uốn nhẹ hai lọn mái này theo đường cong khuôn mặt, hiệu ứng thu gọn mặt sẽ hiện lên ngay mà vẫn giữ được vẻ tự nhiên. Chính sự linh hoạt – phù hợp với mọi dáng mặt – khiến kiểu mái này trở thành “cứu tinh” cho những ngày lười tạo kiểu nhưng vẫn muốn xinh.

Mái rẽ ngôi giữa

Nằm trong nhóm mái giúp mặt nhỏ đi tức thì, mái chữ Bát (middle-part curtain bangs) chính là “nữ hoàng che khuyết điểm”. Đây là phiên bản phong cách hơn của kiểu rẽ ngôi giữa truyền thống, với độ dài lý tưởng chạm ngang cằm.

Khi tạo kiểu, chỉ cần dùng máy uốn xoay nhẹ phần mái ra ngoài theo hình chữ Bát, đường nét gương mặt lập tức mềm lại, che được phần xương gò má rộng và giúp gương mặt cân đối, thanh thoát hơn. Đây là kiểu mái cực hợp cho những cô gái cảm thấy mặt mình hơi to hoặc hơi tròn nhưng vẫn muốn giữ vẻ trưởng thành tự nhiên.

Mái chữ C kiểu Hàn

Mái chữ C kiểu Hàn lại dành riêng cho những cô gái tự ti vì trán cao hoặc lộ đường chân tóc chưa đẹp. Với độ cong mềm ôm nhẹ vào gương mặt, mái chữ C giúp tạo hiệu ứng cân đối tỷ lệ, đồng thời mang lại vẻ nữ tính dịu dàng đúng chuẩn Hàn Quốc.

Tuy nhiên, kiểu mái này đòi hỏi phải được tạo độ phồng nhất định, nếu không rất dễ bị bết và xẹp, khiến tổng thể trở nên thiếu sức sống. Những ai yêu kiểu mái này thường thủ sẵn một chiếc lô cuốn nhỏ để tút tát lại phần mái bất cứ lúc nào nhằm giữ được độ cong tự nhiên và tạo hiệu ứng “air-bangs” nhẹ nhàng.

Mái bằng kiểu Hàn

Cuối cùng là mái bằng kiểu Hàn – tưởng quen mà lại rất mới. Không còn kiểu mái cắt dày, bằng và nặng nề như trước, phiên bản hiện đại hướng đến sự thoáng nhẹ, có độ tơi nhất định để tạo cảm giác trẻ trung mà không “ngố”.

Kiểu mái này rất hợp với những ai có mặt dài hoặc trán cao vì giúp rút ngắn tỷ lệ chiều dài khuôn mặt, tạo sự cân đối và tươi tắn hơn. Tuy nhiên, một lưu ý nhỏ khi cắt kiểu mái này là không nên cắt phần mái quá rộng; hãy giữ hai bên tóc mai dài để tạo đường chuyển tự nhiên, giúp khuôn mặt hài hòa và mềm mại hơn.

Trước khi quyết định cắt tóc mái – phần tưởng nhỏ nhưng ảnh hưởng lớn đến diện mạo – bạn nên xác định đúng dáng mặt và phong cách cá nhân để chọn kiểu phù hợp. Tóc mái không chỉ thay đổi đường nét mà còn truyền tải cả tính cách: mềm mại, cá tính, thanh lịch hay hiện đại đều có thể bắt đầu từ phần mái. Đôi khi, thay đổi nhỏ ở mái tóc lại chính là bước khởi đầu cho một phiên bản tự tin hơn của chính bạn.