Top 3 kiểu tóc ngắn sang chảnh nhất dành cho phụ nữ trên 40 tuổi

Tóc ngắn là lựa chọn hoàn hảo cho chị em muốn đột phá nhan sắc. Đây là kiểu tóc không chỉ mang đến sự trẻ trung, năng động, mà còn giúp vẻ ngoài của các quý cô thêm nổi bật. Dù là biểu tượng của sự cá tính, tóc ngắn vẫn có nhiều kiểu đậm chất nữ tính, dịu dàng, thậm chí còn giúp vẻ ngoài trở nên sang trọng hơn.

Đối với phụ nữ trên 40 tuổi, một kiểu tóc ngắn gọn gàng sẽ giúp nâng tầm nhan sắc hiệu quả. Giữa muôn vàn kiểu tóc ngắn hợp xu hướng ở hiện tại, sau đây là 3 gợi ý đáng tham khảo nhất dành cho các quý cô trên 40 tuổi.

Tóc bob

Tóc bob là kiểu tóc đẹp trường tồn với thời gian. Kiểu tóc này có sự chỉn chu và thanh lịch nhờ phần đuôi được cắt bằng. Đây cũng chính là lý do, tóc bob rất phù hợp với các quý cô ở độ tuổi ngoài 40. Một số nàng cho rằng tóc bob kén mặt. Tuy nhiên, chỉ cần một vài biến tấu, tóc bob không chỉ giúp thu gọn gương mặt hiệu quả mà còn mang tới cho nhan sắc vẻ hiện đại, cuốn hút.

Cụ thể, chỉ cần rẽ ngôi lệch cho mái tóc bob, gương mặt đã trở nên thanh thoát, nhỏ gọn hơn. Ngoài ra, việc uốn nhẹ cho mái tóc cũng sẽ tạo độ mềm mại, nữ tính, đồng thời giúp tổng thể tóc thêm dày dặn.

Tóc bob uốn nhẹ rất sang trọng và yêu kiều. Các quý cô trên 40 tuổi có thể giữ nguyên màu tóc đen trang nhã, hoặc nhuộm nâu trầm để tăng sự trẻ trung nhưng không làm giảm độ tinh tế.

Tóc ngắn layer

Tóc ngắn layer đến giờ vẫn hot. Cấu trúc tóc được tỉa đuổi sẽ có độ mềm mại, sống động, từ đó giúp mái tóc trông khỏe khoắn và giàu sức sống hơn. Tóc ngắn layer hack tuổi cực kỳ hiệu quả. Dẫu vậy, kiểu tóc này vẫn toát lên vẻ thanh lịch và nữ tính. Muốn có vẻ ngoài trẻ trung, năng động hơn, chị em nên tham khảo kiểu tóc ngắn layer. Điều thú vị là với tóc ngắn layer, các nàng không cần cắt mái, gương mặt vẫn được thu nhỏ, và hiệu quả hack tuổi vẫn được giữ nguyên.

Tóc ngắn layer cũng rất dễ chăm sóc và không cần phải tạo kiểu thường xuyên. Chỉ cần chọn loại dầu gội, xả thích hợp, hàng tuần dưỡng tóc bằng dầu hoặc kem ủ, chị em đã duy trì được mái tóc ngắn layer đẹp tự nhiên. Các quý cô trên 40 tuổi còn có thể thử nghiệm một số màu nhuộm bắt mắt như nâu hạt dẻ, nâu khói hoặc nâu đỏ để vẻ ngoài thêm nổi bật, đồng thời tôn da hiệu quả.

Tóc ngắn suôn thẳng

Kiểu tóc ngắn lưng chừng xương quai xanh rất nữ tính và dịu dàng, nhưng vẫn hack tuổi không kém tóc ngắn ngang cằm. Các quý cô nên ép tóc suôn thẳng để tạo sự chỉn chu và gọn gàng. Phiên bản này rất thích hợp với những quý cô công sở nhờ độ thanh lịch điểm 10. Tóc ngắn suôn thẳng không hề cộng tuổi cho nhan sắc. Thay vào đó, phiên bản tóc này còn toát lên nét hiện đại và thời thượng.

Tóc ngắn suôn thẳng thực chất không tiêu tốn của chị em nhiều thời gian để tạo kiểu. Bởi lẽ, sau khi được duỗi/ép thẳng, mái tóc ngắn sẽ luôn vào nếp suôn mượt. Nếu chị em lo lắng rằng tóc ngắn suôn thẳng, rẽ ngôi giữa để lộ nhược điểm, hãy áp dụng phiên bản tóc ngắn rẽ ngôi lệch vì dễ áp dụng hơn, đồng thời tạo hiệu ứng khuôn mặt nhỏ gọn, thanh thoát.

Ảnh: Sưu tầm