“Điệu” ở tuổi 40: Bí quyết giữ năng lượng và nhan sắc của nữ CEO Linh Đặng - "chị bán gạo nổi nhất MXH"

Phụ nữ tuổi 40 không còn là cô gái của những nông nổi, cũng chẳng phải người phụ nữ chỉ biết chăm lo cho người khác. Họ biết mình muốn gì, cần gì và xứng đáng với điều gì. Họ vẫn xinh đẹp, vẫn "điệu" và vẫn cháy hết mình cho đam mê và thú vui riêng của bản thân, như cách CEO Linh Đặng hay nhiều người biết đến là "chị bán gạo nổi nhất MXH" đang tận hưởng cuộc sống mỗi ngày.

Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, chúng ta cùng lắng nghe những chia sẻ của chị Linh Đặng về công việc, cuộc sống của một người phụ nữ tuổi 40 "đủ từng trải để mạnh mẽ, đủ dịu dàng để yêu thương".

"Chị bán gạo nổi nhất MXH" - nữ CEO tuổi 40 livestream đến tận 11-12 giờ không biết mệt

Được biết đến với cái tên "chị bán gạo nổi nhất MXH", nữ CEO Linh Đặng vừa là một nhà lãnh đạo điều hành doanh nghiệp trong lĩnh vực nông sản Việt, vừa trực tiếp xuất hiện trên sóng livestream đến tận nửa đêm, trò chuyện với khách hàng bằng tất cả niềm đam mê, nhiệt huyết của mình. Dõi theo chị, người ta thấy một tinh thần sống hết mình, yêu công việc, và đặc biệt yêu chiều bản thân theo cách riêng của chị.

Khi được hỏi về bí quyết để luôn tràn đầy năng lượng dù làm việc từ sáng sớm tới tận đêm khuya, CEO Linh Đặng chia sẻ:

"Thật ra, Linh không có bí quyết cụ thể nào cả, chỉ là mình luôn sống với những điều mình yêu thích. Linh yêu công việc, yêu nông sản Việt, yêu cảm giác được trò chuyện với khách hàng trên livestream dù là 11-12 giờ đêm. Mỗi khi thấy mọi người chọn sản phẩm của mình, khen 'gạo ST25 của chị ngon quá' hay 'trà và cao dễ uống lắm', Linh lại thấy bao nhiêu mệt mỏi tan biến. Với mình, năng lượng đến từ sự biết ơn và mục tiêu sống rõ ràng, khi mình làm điều có ý nghĩa, và mình không thể tắt được năng lượng đó".

CEO Linh Đặng tại sự kiện "Lễ phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2025".

Những năm đầu khởi nghiệp, đặc biệt khi đưa nông sản Việt lên sàn thương mại điện tử, "chị bán gạo" từng trải qua không ít khó khăn:

"Nhiều lúc Linh cũng muốn buông, nhất là khi không có giải pháp hay cộng đồng để chia sẻ. Làm nông sản rất vất vả, phải làm việc với nông dân, mùa vụ, thời tiết và cả những biến động thị trường. Nhưng mỗi lần mệt, mình chọn cách dừng lại một chút để nhớ vì sao mình bắt đầu. Linh thường ngồi cùng team, ăn cơm, kể chuyện về 'Bếp Hồng Sẻ Chia' - dự án thiện nguyện mà Linh và doanh nghiệp của mình vẫn duy trì để mang bữa ăn ấm áp đến những hoàn cảnh khó khăn. Nhìn các bạn trẻ trong công ty với nhiệt huyết nâng tầm nông sản Việt, Linh lại thấy mình không thể buông".

Trở về Việt Nam sau hơn 30 năm, nữ CEO bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh nông sản Việt từ con số 0. "Linh chọn nông sản vì đó là linh hồn của quê hương Việt Nam. Mỗi hạt gạo, mỗi cọng rau, mỗi giọt dầu dừa đều mang mồ hôi và công sức của người nông dân. Linh muốn kể câu chuyện đó theo cách mới, bằng thương hiệu, bằng livestream, bằng thương mại điện tử, để nông sản Việt không chỉ đi chợ, mà còn đi xa, đi tự tin ra thế giới.

Điều khiến Linh tự hào nhất là hành trình “xanh” của doanh nghiệp mình, những hoạt động không chỉ bán sản phẩm, mà lan tỏa lối sống bền vững:

- 'Bếp Hồng Sẻ Chia': Nấu hàng nghìn suất cơm cho người khó khăn.

- 'GreenUp': Dự án túi vải tái chế 'Green is Luxury', khuyến khích tiêu dùng xanh.

- 'APG Eco Farm': Nông nghiệp kết hợp du lịch trải nghiệm, để mọi người hiểu hơn về giá trị thật của nông sản sạch".

"Bếp Hồng Sẻ Chia" dành tặng hàng nghìn suất cơm 0 đồng tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 - do CEO Linh Đặng và doanh nghiệp tự tay chuẩn bị và tổ chức.

Phụ nữ tuổi 40 chọn cách "cân bằng" giữa sự nghiệp và gia đình

Trong khi nhiều người phụ nữ phải lựa chọn trước sự nghiệp và gia đình, nhiều người chọn cách lùi lại phía sau để chăm lo cho gia đình và hi sinh một phần sự nghiệp, công việc của bản thân, thì CEO Linh Đặng lại khác.

Trước câu hỏi về việc phụ nữ có phải chọn giữa sự nghiệp và gia đình, nữ CEO Linh khẳng định: "Linh không lựa chọn, Linh cân bằng. Với mình, gia đình là nền móng, sự nghiệp là đôi cánh, thiếu một trong hai, người phụ nữ sẽ không thể bay xa cũng chẳng thể đứng vững. Linh luôn dạy các con rằng: Mẹ có thể làm việc rất chăm, nhưng vẫn có thể sắp xếp thời gian cho các con. Khi các con thấy mẹ hạnh phúc với công việc, các con cũng học được rằng: Hạnh phúc không phải là hy sinh, mà là sống trọn vẹn trong từng vai trò".

Cùng với sự nghiệp thành công, ở tuổi 40, nữ CEO Linh Đặng vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi nhan sắc rạng rỡ và lối sống tích cực.

"Linh dậy khá sớm, dành ít nhất 30 phút buổi sáng cho yoga hoặc pilates. Linh tập yoga lâu năm và tin rằng năng lượng tích cực bắt đầu từ nhịp thở. Tối đến, Linh dành thời gian cho các con, cho những bé cún của mình và một chút 'điệu' với mái tóc, làn da - như bí quyết chải đầu 100 lần mỗi ngày, dùng dầu dừa làm đẹp từ làn da đến mái tóc và dành thời gian đọc sách. Đặc biệt là dầu dừa, mình đã duy trì thói quen dưỡng tóc, dưỡng da với dầu dừa suốt 15 năm. Linh tin rằng, mỗi ngày nếu không ai mang niềm vui đến, mình vẫn có thể tự tạo niềm vui nhỏ cho chính mình".

Người phụ nữ đẹp: Biết đủ và biết yêu chính mình

Không ít người phụ nữ tự gán cho bản thân những suy nghĩ như: "Phụ nữ ngoài 40, một nách mấy con rồi còn bày đặt đẹp cho ai ngắm nữa, có phải 18 đôi mươi nữa đâu"... Chỉ vài câu nói nhưng lại vô tình đóng khung người phụ nữ trong những rào cản của tuổi tác và con cái, mà không nghĩ rằng ở độ tuổi nào, thì phụ nữ cũng đều có quyền được đẹp theo cách riêng của mình.

"Linh điệu không phải để ai ngắm, mà là điệu cho chính mình. Ở lứa tuổi nào, phụ nữ cũng có thể chăm sóc và yêu chiều bản thân theo cách riêng. Khi mặc một chiếc váy đẹp, tô son, làm tóc gọn gàng, Linh cảm thấy yêu bản thân hơn. Một người phụ nữ yêu và chăm chút cho bản thân, sẽ lan tỏa năng lượng tích cực đến gia đình, đồng nghiệp và khách hàng.

Ở tuổi 40, Linh cũng không còn so sánh mình với ai nữa. Mình công nhận những vết nhăn, những sợi tóc bạc, vì đó là dấu vết của thời gian. Mình quý thân hình mình, yêu cả những giọt nước mắt đã rơi, vì chính chúng làm mình mạnh mẽ hơn. Linh tin rằng, khi phụ nữ biết đủ và biết yêu, đó là lúc họ đẹp nhất".

Nguồn: NVCC