Mùa thu là thời điểm lý tưởng để diện quần ống rộng - món đồ thời trang được yêu thích vì vừa tôn dáng, vừa che khuyết điểm lại mang đến cảm giác thoải mái. Tuy nhiên, để quần ống rộng phát huy hết “quyền năng” của mình, cách chọn áo phối cùng mới là yếu tố quyết định. Từ sự mềm mại của áo len, sự thanh lịch của sơ mi đến sự trẻ trung năng động của áo nỉ, chỉ cần khéo léo kết hợp, bạn sẽ có ngay những set đồ vừa sang chảnh vừa cá tính. Dưới đây là 3 gợi ý “đỉnh cao” giúp nàng tự tin toả sáng trong những ngày thu lãng mạn.

1. Áo len mềm mại và nữ tính

Áo len là lựa chọn kinh điển khi trời bắt đầu se lạnh. Chất liệu êm ái, dáng suông vừa phải tạo cảm giác nhẹ nhàng, tinh tế. Khi đi cùng quần ống rộng, áo len mang đến sự cân bằng hoàn hảo giữa dịu dàng và sang trọng.

- Áo len dáng ngắn: Với thiết kế crop hoặc cardigan dáng ngắn, chỉ cần mix cùng quần ống rộng cạp cao là đã “ăn gian” chiều cao, tạo hiệu ứng đôi chân dài miên man. Thêm đôi giày sneakers trắng hoặc loafer thấp gót, set đồ vừa gọn gàng vừa thanh lịch.

- Áo len dáng dài: Nếu yêu thích sự phóng khoáng, hãy chọn áo len dài có chi tiết thắt eo hoặc phối thêm thắt lưng mảnh để nhấn vào vòng 2. Kết hợp cùng quần ống rộng tối màu và ankle boots, outfit sẽ toát lên vẻ thời thượng, tự tin xuống phố.

2. Sơ mi thanh lịch bất hủ

Sơ mi vốn đã là item “kinh điển” trong tủ đồ. Khi kết hợp với quần ống rộng, bạn sẽ có ngay một diện mạo vừa hiện đại, vừa chuẩn công sở.

- Sơ mi trắng cơ bản: Tinh khôi, tối giản nhưng không kém phần quyến rũ. Hãy thử mở hờ một vài cúc cổ, kết hợp vòng cổ mảnh để tăng điểm gợi cảm. Đừng quên sơ vin để tạo đường cong và kéo dài đôi chân.

- Sơ mi kẻ sọc: Sọc dọc là “vũ khí” hack dáng cực đỉnh, giúp cơ thể trông cao ráo và thanh mảnh hơn. Phối cùng quần ống rộng gam trầm và giày cao gót, bạn sẽ có ngay set đồ hoàn hảo cho buổi gặp gỡ hay ngày làm việc bận rộn.

3. Áo nỉ (sweatshirt) năng động trẻ trung

Không thể bỏ qua áo nỉ - item gắn liền với phong cách casual, năng động. Khi đi cùng quần ống rộng, chúng mang lại sự phá cách trẻ trung nhưng vẫn hợp mốt.

- Áo nỉ có mũ: Dáng oversize, gam màu nổi bật như cam, xanh mint hay đen basic đều dễ phối. Mix cùng quần ống rộng thể thao và giày sneaker, bạn sẽ “đốn tim” người đối diện bằng phong cách khỏe khoắn.

- Áo nỉ trơn hoặc in hình: Kiểu dáng tròn cổ, in chữ hoặc họa tiết trẻ trung mang đến diện mạo tinh nghịch nhưng không kém phần sành điệu. Kết hợp cùng quần jeans ống rộng và boots cổ thấp, bạn sẽ có set đồ streetstyle chất ngất.

Áo len dịu dàng, sơ mi thanh lịch hay áo nỉ năng động, mỗi lựa chọn đều đem lại phong cách riêng. Mùa thu năm nay, bạn chỉ cần chọn một chiếc quần ống rộng yêu thích và thử mix cùng 3 kiểu áo này, chắc chắn sẽ có những outfit vừa hợp thời, vừa nâng tầm gu thời trang cá nhân.

