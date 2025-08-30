“Bông hồng lai” Hàn Quốc cao thêm 4cm nhờ bộ môn nhiều người đang theo đuổi

Trong Kpop, nhan sắc luôn là yếu tố giúp các nữ idol thu hút sự chú ý, nhưng vóc dáng đẹp mới là “vũ khí” giữ cho họ nổi bật và tỏa sáng lâu dài. Không còn dừng lại ở gương mặt đẹp, những năm gần đây, xu hướng idol sở hữu chiều cao nổi bật, tỷ lệ cơ thể cân đối ngày càng trở nên phổ biến.

Somi chính là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều khi nói về hình tượng “thánh body” thế hệ mới. Sở hữu chiều cao 1m72 cùng thân hình cân đối, mỹ nhân sinh năm 2001 dễ dàng chinh phục mọi phong cách thời trang, từ cá tính, năng động cho đến quyến rũ. Điều đặc biệt, "bông hồng lai" Kpop từng tiết lộ mình đã cao thêm được 4cm nhờ những thói quen rèn luyện đơn giản nhưng đều đặn. Chia sẻ này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng khi nữ idol thành công tăng chiều cao sau tuổi dậy thì.

Vóc dáng thon gọn, săn chắc cùng đôi chân dài miên man của Somi giúp cô trở thành một trong những "thánh body" Kpop thế hệ mới.

Cụ thể, Somi chia sẻ rằng cô đã tập luyện Pilates đều đặn, tập trung vào việc cải thiện tư thế. Và kết quả thật bất ngờ khi sau một thời gian, chiều cao của nữ idol đã tăng từ 169 cm lên 173 cm. Theo lời cô: “ Tôi từng cao 169 cm, nhưng sau khi tập Pilates, tư thế của tôi được cải thiện nhanh chóng, và chiều cao cũng tăng hẳn.”

Pilates không chỉ là bộ môn giúp Somi có được body săn chắc, khỏe khoắn mà còn "hack" chân cô dài thêm 4cm. Dù lịch trình bận rộn nhưng nữ idol luôn cố gắng duy trì 3-4 buổi/tuần để tập pilates.

Bên cạnh việc tập nhảy, nữ idol luôn duy trì thói quen tập pilates, gym kết hợp cardio để thân hình luôn săn chắc, dẻo dai cũng như kiểm soát tốt cân nặng. Búp bê lai Kpop từng thú nhận bản thân là người ăn nhiều, dễ tăng cân nên cô rất chăm chỉ tập luyện để giữ gìn vóc dáng mà không phải ăn kiêng khổ sở.

Gym cùng bài tập plank được "bông hồng lai" Kpop thay phiên tập để cải thiện vóc dáng.