4 cung hoàng đạo nhí bẩm sinh đã rất biết chớp cơ hội, vừa nhanh trí vừa dám thử sức

Ở tuổi tiểu học, cơ hội đôi khi chỉ là được dẫn một tiết mục, thử sức ở câu lạc bộ mới hay mang ý tưởng của mình ra làm cùng các bạn. Có bé nhìn thấy ngay điều thú vị trong một việc cả lớp vừa nghe qua. Có bé chưa nói gì, nhưng đến lúc bắt tay vào làm, cả nhóm mới biết bạn ấy đã nghĩ kỹ đến đâu.

1. Song Tử nhí: Từ một chuyện nhỏ cũng nghĩ ra được trò hay

Trong giờ sinh hoạt, cô giáo hỏi cả lớp nên làm gì với những cuốn truyện đã đọc xong. Trong khi các bạn còn đang đếm xem tổ mình có bao nhiêu cuốn, Song Tử đã nghĩ đến chuyện làm một góc đổi truyện. Bé còn đề nghị mỗi bạn viết vài dòng giới thiệu, để người đến sau biết cuốn nào có chuyện phiêu lưu, cuốn nào đọc lên dễ bật cười.

Cái nhanh của Song Tử nằm ở chỗ bé dễ nối hai chuyện tưởng chẳng liên quan thành một ý tưởng có thể làm ngay. Bé cũng thích hỏi han. Nghe bạn bảo muốn đọc truyện về khủng long, con có thể nhớ ra một cuốn đang nằm ở nhà và hôm sau mang đến. Nếu cách đổi truyện ban đầu hơi rối, bé sẵn sàng nghe bạn góp ý rồi thử cách khác.

Song Tử dễ hào hứng với ý tưởng mới, nhất là khi việc đang làm đã qua đoạn vui nhất. Nếu con đã nhận phụ trách góc truyện, bố mẹ có thể hỏi cuối tuần còn việc gì cần làm. Đôi khi chỉ cần nhớ trả sách đúng người và giữ góc truyện gọn gàng thêm vài tuần, bé đã thấy một ý tưởng nảy ra trong chốc lát có thể đem lại niềm vui lâu hơn mình tưởng.

2. Thiên Yết nhí: Quan sát kỹ rồi mới chọn lúc lên tiếng

Trong giờ làm mô hình, cả nhóm loay hoay vì cây cầu giấy cứ đặt cục tẩy lên là võng xuống. Thiên Yết có thể ngồi nhìn các bạn thử thêm vài lần rồi mới hỏi: “Hay mình gấp tờ giấy thành nếp?”. Bé đã để ý chỗ mặt cầu bị võng và muốn thử xem những nếp gấp có giúp nó cứng hơn không.

Thiên Yết thường cần thời gian để hiểu một việc trước khi quyết định. Nếu trường mở câu lạc bộ cờ vua, bé có thể hỏi bạn đã tham gia xem một buổi diễn ra thế nào, rồi về nhà tập vài nước đi. Đến hôm đăng ký, bố mẹ mới hay con đã để ý đến câu lạc bộ ấy từ lâu.

Đôi khi, vì muốn chắc mình làm được, bé chần chừ ngay cả với việc rất thích. Nếu con muốn chơi cờ mà cứ đợi đến khi đánh thắng anh chị ở nhà mới chịu đăng ký, một buổi chơi thử với các bạn cùng lớp có thể giúp bé biết mình thích điều gì ở trò chơi ấy và còn muốn học thêm gì.

3. Sư Tử nhí: Dám giơ tay nhận việc khó

Cô giáo đang tìm hai bạn dẫn chương trình cho buổi sinh hoạt cuối tuần. Sư Tử có thể giơ tay dù trước đó mới chỉ đọc bài trước lớp. Về nhà, bé lấy chiếc lược làm micro, tập cả câu chào lẫn đoạn giới thiệu tiết mục vì sợ đến lúc ấy lại nói nhanh quá.

Sư Tử thường hào hứng khi được giao một việc có chút thử thách. Trong bài thuyết trình nhóm, bé có thể nhận phần mở đầu, rủ các bạn tập thử và nghĩ cách xử lý nếu ai đó quên lời. Cơ hội để con tiến bộ đôi khi đến từ chính lần bé nhận một việc chưa từng làm.

Lúc hăng hái, Sư Tử có thể nhận nói gần hết bài vì nghĩ như vậy cả nhóm sẽ đỡ lo. Nếu chừa một đoạn để bạn tự giới thiệu bức tranh bạn đã vẽ, bé cũng có dịp tập lắng nghe, đợi đúng lượt và đỡ lời khi bạn cần. Đó là những việc con sẽ dùng đến ở lần dẫn chương trình tiếp theo.

4. Nhân Mã nhí: Bắt tay làm rồi tìm cách sửa dần

Khi cả nhóm được giao làm một chiếc chong chóng giấy, Nhân Mã thường muốn thử ngay. Chiếc đầu tiên quay được hai vòng rồi đứng im, bé đem ra gần cửa sổ thử lại. Thấy một bên cánh gập mạnh hơn bên kia, con mở ra chỉnh rồi chạy đi gọi các bạn đến xem.

Nhân Mã dễ bắt nhịp với hoạt động mới vì con thích tự tay làm để xem chuyện gì sẽ xảy ra. Hôm đầu đến câu lạc bộ cầu lông, bé có thể đánh hụt liên tiếp mà vẫn muốn xin thêm một lượt. Mỗi lần thử cho con biết thêm một chút, như nên đứng lùi lại hay đưa vợt lên sớm hơn.

Khó nhất với Nhân Mã có khi là vẫn muốn quay lại sau khi cảm giác mới mẻ đã qua. Nếu con thích cầu lông nhưng nản vì chưa đánh qua lưới, bé có thể thử một mục tiêu vừa sức hơn, như đỡ được ba quả liên tiếp. Có một việc cụ thể để tập, con sẽ dễ nhận ra mình đã tiến bộ ở đâu sau mỗi buổi.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm