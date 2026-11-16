Con trai MC Ngô Mai Phương mới hơn 2 tuổi đã biết dùng AI học tiếng Anh, cách cậu bé tương tác khiến nhiều người bất ngờ

Mới đây, MC Ngô Mai Phương chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đáng yêu của con trai Leon khi sử dụng AI để học tiếng Anh. Điều khiến nhiều người chú ý là dù mới hơn 2 tuổi, cậu bé đã biết đặt câu hỏi cho AI bằng giọng nói, thay vì chỉ thụ động nghe những nội dung có sẵn.

Bé Leon - con trai MC Ngô mai Phương dùng AI để học tiếng Anh.

Khoảnh khắc này nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Ở độ tuổi nhiều em bé vẫn đang tập diễn đạt mong muốn bằng những câu nói đơn giản, Leon đã có thể làm quen với một cách học ngoại ngữ khá hiện đại.

Cậu bé hỏi AI: "Quả cam là gì, quả kiwi là gì, nước cam là gì..., hình sao là gì, hình bầu dục là gì...." và chờ câu trả lời để nghe và phát âm theo. Không ít người thích thú trước hình ảnh một em bé mới hơn 2 tuổi đã biết tận dụng công nghệ để tìm hiểu những điều mình muốn.

Tất nhiên, ở độ tuổi này, việc học chủ yếu vẫn mang tính khám phá, nhưng sự chủ động giao tiếp của Leon là điều khiến nhiều người ấn tượng. Và thực tế, đây không phải lần đầu tiên con trai MC Ngô Mai Phương gây chú ý bởi khả năng ngôn ngữ.

Không hổ danh là con trai của một nữ MC nổi tiếng VTV, Leon đã bộc lộ khả năng nói năng khá sớm. Theo những chia sẻ trước đây của Ngô Mai Phương, khi còn nhỏ, cậu bé đã có thể phát âm rõ nhiều từ đơn, nói được khá nhiều từ đôi, đồng thời nhận biết một số mặt chữ và chữ số.

Đáng chú ý, khi mới 18 tháng tuổi, Leon từng khiến cộng đồng mạng bất ngờ khi có thể đọc vanh vách bảng chữ cái dưới sự hướng dẫn của mẹ. Cậu bé tiếp cận với chữ cái thông qua những bộ đồ chơi bằng xốp, vừa chơi vừa học một cách tự nhiên.

Bé Leon biết nói và nhận diện mặt chữ từ rất sớm.

MC Ngô Mai Phương cũng từng chia sẻ về cách giúp con phát triển ngôn ngữ. Thay vì để con xem tivi một mình, nữ MC thường ngồi xem cùng Leon, lựa chọn những chương trình phù hợp và tương tác với bé trong quá trình xem. Cô ưu tiên những nội dung có tiết tấu nhẹ nhàng, giúp trẻ làm quen với chữ cái, con số và tiếng Anh.

Có thể thấy, từ việc nhận biết chữ cái khi còn rất nhỏ đến khả năng tương tác bằng giọng nói với AI hiện tại, Leon luôn được mẹ tạo điều kiện để khám phá ngôn ngữ qua những hoạt động gần gũi, phù hợp với sở thích.

Không chỉ gây ấn tượng bởi khả năng ngôn ngữ, Leon còn là một người anh trai vô cùng tình cảm. Từ khi có thêm em gái Lipu, cậu bé ngày càng ra dáng anh cả trong gia đình, thường xuyên thể hiện sự yêu thương, quan tâm và nhường nhịn em.

Không chỉ thích ôm hôn em, Leon còn biết chia sẻ đồ chơi, chủ động nhường sữa cho Lipu. Cậu bé từng ngọt ngào gọi: "Em Pu ơi anh cho em này", khiến nhiều người thích thú trước cách thể hiện tình cảm rất tự nhiên của hai anh em.

Được biết, Leon chào đời tháng 1/2024, còn Lipu sinh tháng 7/2025. Hai anh em chỉ cách nhau khoảng một năm rưỡi. Dù còn nhỏ, Leon đã dần quen với vai trò anh trai và luôn dành cho em gái những cử chỉ âu yếm.

Về phía Ngô Mai Phương, nữ MC từng chia sẻ rằng cô không mặc định con lớn phải nhường con nhỏ, mà luôn cố gắng quan tâm, tôn trọng cảm xúc của cả hai bé. Có lẽ chính sự đồng hành ấy đã giúp Leon thoải mái thể hiện tình yêu thương với em.

Từ một cậu bé biết nói sớm, thích khám phá chữ cái đến hình ảnh tự tin hỏi AI để học tiếng Anh, Leon ngày càng khiến những người theo dõi gia đình Ngô Mai Phương thích thú. Nhưng bên cạnh những biểu hiện đáng yêu về ngôn ngữ và khả năng học hỏi, hình ảnh cậu anh trai luôn yêu thương, nhường nhịn em gái Lipu cũng là điều khiến Leon chiếm được nhiều cảm tình.