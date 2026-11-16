Khoảng thời gian "bố mẹ là cả thế giới" của con thật ra chỉ vỏn vẹn 9 năm mà thôi

Chín giờ rưỡi tối qua, bài tập của cô con gái út vẫn còn hơn một nửa. Tiếng Anh chưa đụng tới, đề Ngữ văn còn nguyên phần tập làm văn.

Cặp sách thì vứt dưới sàn, sách vở nằm ngổn ngang trên bàn. Sốt ruột hơn cả là một bài toán mẹ đã giảng đến ba lần, con vẫn mở to mắt nhìn mẹ: “Mẹ ơi, con vẫn chưa hiểu”.

Lúc ấy, cơn bực như xộc thẳng lên đầu. Người mẹ hít một hơi thật sâu rồi nhớ đến câu nói quen thuộc trong những hội nhóm nuôi con:

Đừng giận con nữa! Khoảng thời gian con hết lòng cần cha mẹ chỉ vỏn vẹn 9 năm.

Cơn giận vừa bùng lên cũng từ từ dịu xuống…

Thử tính xem con còn quấn quýt với cha mẹ bao lâu

Nhiều người nghĩ từ lúc con chào đời đến khi tốt nghiệp đại học là hơn hai mươi năm, thời gian còn dài lắm. Nhưng khoảng 9 tuổi là một cột mốc chuyển tiếp.

Từ 0 đến 3 tuổi, con chưa thể rời cha mẹ. Từ 3 đến 6 tuổi, con thích quấn quýt bên cha mẹ. Từ 6 đến 9 tuổi, con vẫn háo hức kể những chuyện vụn vặt ở trường.

Trước 9 tuổi, cha mẹ là trung tâm thế giới của con. Bị ấm ức, con chui vào lòng cha mẹ. Nhặt được một chiếc lá đẹp, con chạy đến đặt vào tay cha mẹ. Vừa bị mắng xong, năm phút sau con đã lại dang tay đòi ôm.

Sau 9 tuổi, con bắt đầu hướng sự chú ý ra bên ngoài. Con có cuốn nhật ký riêng, vào phòng thì khép cửa. Khi có chuyện trong lòng, người đầu tiên con muốn kể lại là bạn cùng lớp.

Rồi đến cấp hai, con có thể ở nội trú. Lên cấp ba, con đi sớm về muộn. Vào đại học, con kéo vali rời nhà. Dần dần, con trở thành người chỉ về ở nhà vài ngày vào những dịp lễ, Tết.

Quãng thời gian trong mắt con, trong lòng con đều là cha mẹ, tính ra chỉ có hơn 3.000 ngày ngay trước mắt.

Cơn giận đôi khi đã tích tụ từ trước

Nhiều bà mẹ tâm sự rằng họ cũng muốn nhẹ nhàng với con, nhưng nhìn con chậm chạp mãi thì khó nén được cơn bực.

Đi làm mệt cả ngày, về nhà lại phải thu dọn đủ thứ ngổn ngang, ai cũng có lúc mất kiên nhẫn.

Có một điều người mẹ nhận ra và thấy nhẹ lòng hơn. Vùng não giúp con người tự kiểm soát, quản lý thời gian và suy nghĩ có lý trí gọi là vỏ não trước trán. Vùng này phát triển muộn, đến khoảng ngoài 20 tuổi mới trưởng thành. Nói dễ hiểu, ở một đứa trẻ bảy, tám tuổi, “người chỉ huy” trong đầu vẫn chưa sẵn sàng làm việc.

Khái niệm thời gian với con vẫn còn mơ hồ, nên có lúc con làm mãi chưa xong. Tay và mắt chưa phối hợp thuần thục, nên có lúc con lỡ làm đổ sữa.

Còn người lớn đã mang sẵn đủ thứ bực dọc trong lòng, từ chuyện ở chỗ làm, áp lực trả tiền nhà đến căn phòng bừa bộn. Việc con chậm chạp vô tình châm ngòi cho những bực dọc ấy.

Quát mắng là cách dạy con kém hiệu quả nhất.

Vừa nghe cha mẹ lớn tiếng, trẻ đã hoảng. Con có thể chống lại, tìm cách tránh đi hoặc đứng đờ ra. Thấy con ngây người, hỏi gì cũng chẳng đáp, cha mẹ dễ tưởng con đã nhận ra lỗi. Thực ra lúc ấy, con đang luống cuống đến mức chẳng biết phản ứng thế nào.

Bao nhiêu lời răn dạy trôi qua, điều còn lại trong con chỉ là nỗi sợ.

Hai cách giúp cha mẹ bình tĩnh lại

1. Dừng 10 giây

Khi cơn giận vừa trào lên, hãy im lặng một lát. Lùi lại một bước, rời mắt khỏi gương mặt con. Cảm nhận bàn chân đang chạm sàn rồi hít thở sâu ba lần.

Chỉ 10 giây ấy cũng giúp cha mẹ lấy lại bình tĩnh. Có khi chuyện vừa rồi tưởng nghiêm trọng lắm, hóa ra chỉ cần một chiếc giẻ lau là xong.

2. Thử nghĩ con là một vị khách nhỏ

Lần tới khi sắp nổi nóng, hãy thử nghĩ con là một vị khách nhỏ từ xa đến, ở nhờ nhà cha mẹ trong chín năm. Đến lúc, con sẽ đi và sống cuộc đời của riêng mình.

Nếu một đứa trẻ đến ở nhờ làm đổ sữa, liệu chủ nhà có mắng đến mức đứa bé bật khóc? Có lẽ người lớn sẽ lấy giẻ lau đi rồi nói: “Không sao, lần sau cẩn thận hơn nhé”.

Sự kiên nhẫn cha mẹ dành được cho một đứa trẻ đến chơi cũng là điều con mình cần trong những lúc lỡ tay.

Khi con vẫn còn muốn chạy vào lòng cha mẹ

Chín năm ngắn, chỉ hơn 3.000 buổi sớm và chiều tối. Chín năm cũng đủ dài để vun đắp cho con cảm giác an toàn có thể theo con suốt đời.

Sẽ có một ngày, những món đồ chơi từng khiến cha mẹ đau đầu được cất vào thùng giấy. Bức tường chi chít nét sáp màu được sơn trắng lại. Tiếng gọi “Mẹ ơi, nhìn con một cái đi” thưa dần. Trước mắt cha mẹ lúc ấy có thể là cánh cửa phòng khép kín, là bóng lưng con đang đeo tai nghe.

Người ta yêu nhau để được ở gần nhau. Còn cha mẹ yêu con, từ đầu đã đi cùng con về phía ngày con rời nhà.

Vậy nên tối nay, nếu con lại bày đồ chơi đầy sàn, lại làm sai một bài toán, hãy thử ngồi xuống ôm con và nói: “Không sao, mình cùng dọn nhé”.

Đừng giận con nữa, khi con vẫn còn muốn lao vào vòng tay cha mẹ, khi con vẫn còn cần cha mẹ ở bên.