3 sản phẩm chống lão hóa không thể thiếu trong quy trình skincare buổi sáng của bác sĩ

Quy trình skincare buổi sáng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ làn da khỏi những tác động tiêu cực từ môi trường, giúp chống lão hóa sớm. Tuy nhiên, quỹ thời gian buổi sáng eo hẹp, cộng thêm thời tiết nắng nóng khiến chị em khó có thể thực hiện một quy trình skincare với quá nhiều bước. Vậy làm thế nào để rút gọn quy trình skincare buổi sáng đúng cách? Hãy tham khảo 3 sản phẩm chống lão hóa không thể thiếu trong quy trình chăm sóc da buổi sáng của bác sĩ.

Sữa rửa mặt dịu nhẹ

Bước đầu tiên trong quy trình chăm sóc da của nhiều bác sĩ chính là làm sạch da. Bác sĩ Paloma Cornejo tại Madrid, Tây Ban Nha cho biết rằng: "Chúng ta cần phải loại bỏ tàn dư của các sản phẩm skincare bôi tối hôm trước". Ngoài ra, vào buổi đêm, làn da cũng có thể tồn đọng mồ hôi, dầu thừa, vi khuẩn từ gối, ga giường và chăn. Việc loại bỏ những cặn bẩn tích tụ sau một đêm sẽ giúp làn da thông thoáng để sẵn sàng hấp thu dưỡng chất từ các sản phẩm skincare kế tiếp.

Bác sĩ lưu ý rằng khi lựa chọn sữa rửa mặt cho quy trình sáng, điều quan trọng cần nhớ là hãy ưu tiên loại dịu nhẹ. Sản phẩm này giúp làm sạch da hiệu quả nhưng vẫn đảm bảo độ ẩm mềm, và không làm ảnh hưởng đến hàng rào tự nhiên của làn da.

*Sản phẩm gợi ý: Neutrogena Hydro Boost Hydrating Cleansing Gel

Lọ sữa rửa mặt của Neutrogena có dạng gel, giúp làm sạch kỹ lưỡng nhưng vẫn dịu nhẹ, đồng thời tăng cường độ ẩm cho làn da. Với thành phần hyaluronic acid và công nghệ cải tiến, lọ sữa rửa mặt sẽ bảo toàn hàng rào tự nhiên của làn da. Sau khi dùng, bạn sẽ cảm nhận thấy làn da thông thoáng và ẩm mềm. Lọ sữa rửa mặt không chứa xà phòng, hương liệu nhân tạo và dịu nhẹ đối với cả làn da nhạy cảm nhất.

Nơi mua: Lazada Giá: 199k

Serum vitamin C

Theo các bác sĩ thì serum vitamin C sẽ tạo "hàng rào" bảo vệ làn da khỏi gốc tự do, từ đó chống lão hóa hiệu quả. Bác sĩ gợi ý lựa chọn tốt nhất là serum vitamin C có thêm ferulic acid để tăng cường hiệu quả chống oxy hóa, đồng thời nâng tông da tươi sáng.

Bác sĩ Paloma Cornejo giải thích thêm về công dụng của serum vitamin C: "Nó là sản phẩm chống oxy hóa, mang đến hiệu quả giảm sắc tố và còn góp phần tổng hợp collagen". Bạn có thể bôi serum vitamin C vào 2 buổi sáng và tối trong ngày. Tuy nhiên, thời điểm lý tưởng nhất để dùng serum vitamin C chính là vào buổi sáng, trước khi bôi kem chống nắng nhằm bảo vệ làn da nghiêm ngặt hơn khỏi các yếu tố gây hại từ môi trường.

*Sản phẩm gợi ý: Skinceuticals C E Ferulic

Lọ serum của Skinceuticals đã không còn xa lạ đối với chị em mê làm đẹp. Thành phần nổi trội của lọ serum là 15% vitamin C nguyên chất (l-ascorbic acid), 1% vitamin E và 0.5% ferulic acid. Đây đều là các chất chống oxy hóa giúp bảo vệ làn da hiệu quả. Bên cạnh đó, lọ serum vitamin C này còn cải thiện độ săn chắc, xóa mờ các nếp nhăn đã hình thành và ngăn ngừa sự xuất hiện của những dấu hiệu lão hóa sớm khác. Chưa hết, sản phẩm sẽ loại bỏ các đốm nâu, giúp làn da đều màu và tươi sáng, rạng rỡ hơn.

Nơi mua: Belle Lab Giá: 3.465k

Kem chống nắng

Kem chống nắng chính là sản phẩm quan trọng hàng đầu trong quy trình skincare, đặc biệt khi nói đến khoản chống lão hóa. Đây là lý do, quy trình skincare buổi sáng của bác sĩ da liễu không bao giờ thiếu đi kem chống nắng. Chị em cần bổ sung kem chống nắng quang phổ rộng, có chỉ số tối thiểu SPF 30 để bảo vệ làn da hiệu quả. Nếu muốn thu gọn quy trình chăm sóc da buổi sáng, chị em hãy ưu tiên kem chống nắng tích hợp khả năng dưỡng ẩm, chứa các thành phần như hyaluronic acid hoặc ceramide. Lựa chọn này còn tạo cảm giác nhẹ mặt, lý tưởng cho làn da dầu, dễ lên mụn trong mùa nắng nóng.

*Sản phẩm gợi ý: La Roche-Posay Anthelios Oil Correct Daily Gel-Cream SPF50+

Lọ kem chống nắng của La Roche-Posay rất đa nhiệm. Sản phẩm có chỉ số SPF cao, thích hợp để dùng trong mùa hè. Công thức của lọ kem chống nắng mang đến hiệu quả bảo vệ làn da khỏi chất ô nhiễm, đồng thời chống oxy hóa tốt. Sản phẩm duy trì làn da ráo mịn lên tới 12 tiếng, nhưng vẫn thông thoáng, không gây bí da. Chưa hết, lọ kem chống nắng còn có khả năng che khuyết điểm, làm mờ lỗ chân lông. Đây là lựa chọn lý tưởng cho làn da dầu và nhạy cảm.

Nơi mua: Hasaki Giá: 440k

