Loại rau có khả năng chống lão hóa gấp 24 lần vitamin C, xay nước uống hàng ngày để có làn da trắng mịn

Phụ nữ cả đời luôn chạy theo tuổi tác, khi bước vào tuổi ngoài 30 là gương mặt bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, làn da xỉn màu, mà có cố mấy thì cũng rất khó để che giấu. Việc chống lão hóa không chỉ dừng lại ở các bước chăm sóc da, chị em không thể bỏ qua chế độ ăn uống bổ sung dinh dưỡng hàng ngày.

Nghiêm cứu của chuyên gia: Năm 34 tuổi, tiến trình lão hóa bắt đầu tăng nhanh

Chống lão hóa cần tiến hành từ sớm, nhưng “sớm” đến mức nào? Theo nghiên cứu và điều tra hơn 4.000 đối tượng của Đại học Stanford, Hoa Kỳ, lão hóa không xảy ra với tốc độ đồng đều của tuổi tác. Tốc độ lão hóa của mỗi người sẽ được chia chính xác thành 3 giai đoạn và những thay đổi thể hiện rõ ở từng giai đoạn.

* Giai đoạn thứ nhất khoảng 34 tuổi: Khả năng sửa chữa DNA của cơ thể và hệ thống miễn dịch bắt đầu suy giảm;

* Giai đoạn thứ hai là khoảng 60 tuổi: Tốc độ sản xuất và tiêu thụ năng lượng tế bào của cơ thể bắt đầu chậm lại.

* Giai đoạn thứ ba là khoảng 78 tuổi: Hệ thống miễn dịch và chuyển hóa năng lượng của cơ thể bắt đầu suy giảm nhanh chóng.

Theo như nghiên cứu thì tuổi 34 là giai đoạn đầu tiên gánh chịu dấu hiệu lão hóa rõ rệt trên làn da.

Loại rau xanh chống lão hóa suốt 72 giờ, gấp 24 lần so với vitamin C

Vậy để đạt được hiệu quả chống lão hóa, bên cạnh các bước chăm sóc da hàng ngày, bạn cần bù đắp chất dinh dưỡng cho cơ thể một cách đầy đủ và đúng cách.

Chuyên gia dinh dưỡng Uma Naidoo của Harvard đã khẳng định: "Sulforaphane là một loại hóa chất thực vật có nhiều trong các loại rau họ cải, không chỉ có tác dụng bảo vệ gan hiệu quả mà còn giảm các gốc tự do do lão hóa da gây ra, đồng thời giúp duy trì độ đàn hồi và săn chắc của da, giảm nếp nhăn và nếp nhăn, ngăn ngừa các đốm đen, làm sáng da hiệu quả. Công dụng chống lão hóa của Sulforaphane kéo dài trong 72 giờ và khả năng chống oxy hóa của nó gấp 24 lần so với vitamin C và vitamin B tổng hợp".

Cách hấp thụ sulforaphane trọn vẹn như một siêu chất dinh dưỡng chống lão hóa

Chuyên gia Uma Naidoo gợi ý rằng ngoài các loại rau thuộc họ cải mà bạn đã quen thuộc như: bông cải xanh, cải xoăn, cải xoăn.., các loại rau mầm từ bông cải chứa hàm lượng sulforaphane gấp 20 - 50 lần cải xanh "trưởng thành". Dùng khoảng 25g rau mầm cải xanh mỗi ngày trong các bữa ăn sẽ cho hiệu quả trẻ hóa vượt trội so với việc ăn rau xanh như bình thường.

Green latte: Thức uống "trẻ hóa da" mỗi sáng

Đường nhiên nếu chỉ ăn rau như bình thường thì lượng chất xơ và rau xanh có thể sẽ không đủ để đẩy lùi dấu hiệu lão hóa, vậy nên các chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn nên uống một loại sinh tố xanh "green latte" mỗi sáng để tăng cường cung cấp vitamin cho toàn bộ cơ thể.

Nguyên liệu:

- Cây mầm cải xanh: Giá trị dinh dưỡng gồm vitamin A, C, E... với khả năng chống lão hóa 20 - 50 lần cải xanh "trưởng thành".

- Cà rốt: Giá trị dinh dưỡng gồm β-caroten, chất xơ hòa tan trong nước.

- Dứa: Giá trị dinh dưỡng gồm vitamin C, protease.

- Táo: Giá trị dinh dưỡng gồm chất xơ hòa tan trong nước và không hòa tan.

- Các loại hạt tổng hợp: Giá trị dinh dưỡng gồm axit béo không bão hòa đa.

Sinh tố có thể được làm từ nhiều loại trái cây và rau quả khác ngoài công thức ở trên. Chúng chứa lượng lớn chất chống oxy hóa, không chỉ làm sạch cơ thể mà còn giúp detox cơ thể, đốt cháy mỡ thừa nên có thể hỗ trợ giảm cân giữ dáng rất hiệu quả.

