Để chống lão hóa hiệu quả, chuyên gia khuyên bạn nên sử dụng sản phẩm này khi chăm sóc da

Bên cạnh các sản phẩm collagen, vitamin C hay retinol thì các món đồ chăm sóc da có chứa acid cũng là sản phẩm giúp ngừa lão hóa hiệu quả. Theo bác sĩ Corey Hartman (sáng lập phòng khám Skin Wellness Dermatology), chia sẻ với trang Who What Wear: Toner giúp cải thiện tình trạng da nhờn nhờ khả năng cân bằng dầu và nước trên da, từ đó giúp giảm thiểu mụn. Ngoài ra, các thành phần chống oxy hóa và tẩy tế bào chết trong toner có thể đóng vai trò là lớp lót, giúp các sản phẩm khác thấm sâu hơn vào da của bạn. Từ đó toner giúp da được cấp ẩm sâu và ngừa lão hóa hiệu quả".



Tuy nhiên, để chọn toner chứa acid phù hợp thì bạn cần phải căn cứ vào chính làn da của bản thân. Cụ thể như sau.

1. Chọn toner chứa BHA cho da dầu, da mụn

Nếu bạn thường xuyên bị mụn hoặc dễ nổi mụn thì acid salicylic chính là thành phần quan trọng khi skincare. Acid Xalicylic (BHA) có khả năng hòa tan trong dầu, đi sâu vào lỗ chân lông để loại bỏ dầu thừa và vi khuẩn gây mụn; từ đó giúp lỗ chân lông thông thoáng, giảm thiểu tình trạng mụn hiệu quả.

2. Chọn toner chứa Acid Lactic cho da khô

Với những cô nàng có làn da khô, bạn nên chọn toner có chứa Acid Lactic vì chúng vừa tẩy tế bào chết trên da, vừa có khả năng dưỡng ẩm nhẹ nhàng nên không sợ khiến da bị kích ứng, khô ráp. Acid Lactic cũng có thể giúp kích thích tổng hợp collagen và giảm sự xuất hiện của các nếp nhăn và tăng sắc tố, từ đó giúp ngừa lão hóa và làm đều màu da.

3. Toner chứa Acid Mandelic, PHA cho da nhạy cảm

Với da nhạy cảm, bạn nên chọn toner có chứa Acid Mandelic hoặc PHA. Acid Mandelic cũng là 1 loại AHA, nhưng vừa có khả năng tan trong dầu vừa có khả năng tan trong nước nên có thể làm sạch cả bên trong và trên bề mặt lỗ chân lông một cách nhẹ nhàng.

Còn với PHA , đây cũng là loại acid nhẹ nhàng hoạt động trên bề mặt da, ít gây kích ứng hơn những loại acid khác.

4. Toner có chứa Acid Glycolic cho da thường, da hỗn hợp

Acid Glycolic có khả năng hoạt động mạnh mẽ, loại bỏ các tế bào chết già nua thô ráp trên bề mặt da, mang đến cho bạn làn da mịn màng và tươi sáng. Loại acid này mang lại hiệu quả nhanh và mạnh hơn những loại AHA khác nên sẽ giúp cải thiện làn da nhanh chóng.

Dưới đây là 1 số sản phẩm mà bạn có thể tham khảo.

