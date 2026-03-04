Các anh chồng lưu ý: Diện đồ logo siêu to khổng lồ khiến đàn ông trông lăng nhăng hơn

Và hóa ra lựa chọn đó không chỉ là chuyện gu thẩm mỹ. Một nghiên cứu tâm lý học xã hội cho thấy logo càng to, cách người khác đánh giá về tính cách của người mặc càng… khác đi.

Nói đơn giản hơn, nếu bạn đang mặc một chiếc áo với logo to chiếm nửa lồng ngực, có khả năng người đối diện sẽ vô thức nghĩ rằng bạn không phải mẫu người của những mối quan hệ lâu dài.

Thói quen mặc áo quần logo to khiến đàn ông trông bị... lăng nhăng

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Personality and Social Psychology Bulletin bởi nhà tâm lý học tiến hóa Daniel Kruger. Mục tiêu của nhóm nghiên cứu khá đơn giản. Họ muốn xem việc phô trương các dấu hiệu giàu có như quần áo hàng hiệu có ảnh hưởng đến cách người khác đánh giá sức hấp dẫn và tính cách của đàn ông hay không.

Các nhà nghiên cứu đã đưa cho hàng trăm sinh viên tại Đại học Michigan xem hai chiếc áo của Ralph Lauren. Một chiếc có logo rất lớn, chiếc còn lại có logo nhỏ và kín đáo hơn nhiều. Sau đó, những người tham gia được yêu cầu tưởng tượng về người đàn ông mặc những chiếc áo đó và chấm điểm hàng loạt nhận định về tính cách của anh ta.

Kết quả khá thú vị.

Những người đàn ông được tưởng tượng là mặc áo logo lớn thường bị đánh giá là thích những mối quan hệ ngắn hạn hơn, dễ tán tỉnh hơn và ít quan tâm đến sự gắn bó lâu dài. Nói theo ngôn ngữ đời thường, họ trông giống kiểu đàn ông đào hoa hơn là mẫu người của gia đình.

Ngược lại, những người được hình dung mặc áo có logo nhỏ lại được cho là ổn định hơn, đáng tin cậy hơn và có xu hướng muốn xây dựng mối quan hệ lâu dài.

Kruger tóm tắt kết quả một cách khá dí dỏm. Theo ông, những chiếc logo nhỏ khiến người ta nghĩ đến hình ảnh của "dads", tức những người đàn ông của gia đình. Còn logo lớn lại khiến người mặc dễ bị xem là "cads", kiểu người quyến rũ, thích tán tỉnh và ít khi nghiêm túc.

Tại sao logo lại nói lên nhiều thứ như vậy

Nếu nhìn từ góc độ thời trang, câu chuyện này không hẳn mới. Trong nhiều thập kỷ, logo luôn là một dạng tín hiệu xã hội.

Những logo nhỏ, kín đáo thường gắn với phong cách được gọi là quiet luxury. Người mặc không cần phải nói quá nhiều về sự giàu có của mình vì những người trong cùng "hệ quy chiếu" sẽ nhận ra ngay. Một chiếc áo polo Ralph Lauren với logo thêu nhỏ, hay một chiếc áo len Loro Piana gần như không có dấu hiệu nhận diện rõ ràng đều thuộc nhóm này.

Ngược lại, logo lớn lại mang tinh thần phô trương hơn. Nó giống như một tấm biển quảng cáo đeo trên người. Người mặc muốn được nhìn thấy, muốn được nhận diện ngay lập tức. Điều này không có nghĩa là họ thực sự lăng nhăng hay đào hoa, nhưng nó tạo ra một tín hiệu xã hội dễ bị hiểu theo hướng đó.

Kruger giải thích rằng những biểu hiện phô trương có thể được người khác diễn giải như một dạng khoe khoang tài chính mang tính ngắn hạn. Nói nôm na, nó giống như cách một người cố chứng minh rằng mình có tiền ngay lúc này, hơn là một vị thế xã hội ổn định lâu dài.

Trong tâm lý học tiến hóa, những tín hiệu như vậy đôi khi được liên tưởng đến chiến lược thu hút bạn tình trong ngắn hạn. Và đó là lý do vì sao người ta vô thức gắn logo lớn với hình ảnh của những anh chàng thích tán tỉnh.

Thời trang nam hiện đại đang nghiêng về phía logo nhỏ

Nếu nhìn vào xu hướng thời trang nam vài năm gần đây, kết quả của nghiên cứu này có lẽ không khiến giới mộ điệu quá bất ngờ.

Sau một thời gian dài logo khổng lồ thống trị streetwear, thời trang nam đang quay lại với sự tinh tế. Các nhà mốt lớn ngày càng ưa chuộng những chi tiết nhận diện kín đáo hơn.

Bạn vẫn có logo, nhưng nó không cần phải hét lên. Nó có thể nằm ở một góc nhỏ trên ngực áo, được thêu cùng màu vải, hoặc thậm chí chỉ xuất hiện ở phần tag bên trong.

Thực ra, đây không phải là chuyện ai đúng ai sai. Logo lớn vẫn có chỗ đứng của nó trong văn hóa streetwear và thời trang đại chúng. Nhưng trong bối cảnh hiện nay, logo nhỏ đang trở thành một dạng tín hiệu mới của sự trưởng thành và tiết chế.

Nếu vẫn thích khoe logo, hãy chọn kiểu logo "khôn ngoan" hơn

Không phải ai cũng muốn trở thành tín đồ của những chiếc áo trơn tối giản. Rất nhiều đàn ông thích mặc đồ có logo vì cảm giác nhận diện thương hiệu rõ ràng. Điều đó hoàn toàn bình thường.

Vấn đề nằm ở cách chọn logo.

Một chiếc logo nhỏ, tinh tế vẫn đủ để người sành thời trang nhận ra bạn đang mặc gì. Nó giống như một cái nháy mắt kín đáo giữa những người hiểu nhau. Những lựa chọn như logo thêu nhỏ trên polo, logo dập chìm trên áo len hay logo tông màu tiệp với vải đều là những cách thể hiện thương hiệu khá hợp thời.

Còn những logo to bằng bàn tay, chiếm trọn phần ngực áo hay chạy ngang cả lưng áo, có thể vẫn hợp với những buổi dạo phố trẻ trung. Nhưng nếu mục tiêu của bạn là trông chững chạc, đáng tin và có phần "đàn ông của gia đình" hơn một chút, logo nhỏ vẫn là lựa chọn an toàn.

Nói cho cùng, quần áo luôn là một dạng ngôn ngữ. Và đôi khi chỉ cần thay đổi kích thước của một logo, câu chuyện mà bộ đồ kể về bạn cũng đã khác đi rất nhiều.