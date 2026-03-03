3 món đồ cải thiện diện mạo những ông chồng đã lên sếp nhưng vẫn lôi thôi như sinh viên mới ra trường

Anh giỏi, tôi chưa từng nghi ngờ. Nhưng tôi cũng hiểu một điều rất rõ: ở vị trí của anh bây giờ, năng lực thôi là chưa đủ. Hình ảnh bên ngoài phải tương xứng với vai trò bên trong.

Đàn ông Việt thường nghĩ “miễn làm được việc là được”. Nhưng thực tế xã hội không vận hành như vậy. Đối tác nhìn anh trước khi nghe anh nói. Nhân viên quan sát anh trước khi tin anh. Và ở tuổi 35+, sự lôi thôi không còn là tính cách dễ thương, mà là dấu hiệu thiếu chuẩn bị.

Tôi không yêu cầu anh thay đổi toàn bộ tủ đồ. Tôi chỉ yêu cầu ba thứ. Ba thứ đủ để người đối diện gật gù về phần nhìn trước khi anh mở miệng.

1. Vứt sơ mi cũ rộng lùng thùng - đầu tư sơ mi may đo vừa vặn

Sơ mi là “đồng phục quyền lực” của đàn ông công sở. Nhưng rất nhiều người vẫn mặc những chiếc sơ mi may sẵn từ nhiều năm trước: vai rộng, thân áo thừa vải, màu đã bạc, cổ áo mềm oặt.

Một chiếc sơ mi rộng lùng bùng khi sơ vin sẽ phồng lên ở bụng, nhăn ở lưng, tạo cảm giác thiếu gọn gàng. Khi anh đứng trước nhân viên hay đối tác, chi tiết đó vô thức gửi đi thông điệp: không chỉn chu.

Tôi nói thẳng với chồng:“Anh đã lên vị trí này rồi, áo của anh không thể đi sau anh.”

Giải pháp không phức tạp. Hãy đầu tư vài chiếc sơ mi may đo hoặc ít nhất là chỉnh sửa lại để vừa vai, vừa ngực, gọn ở eo. Khi áo vừa vặn, anh sơ vin sẽ phẳng phiu, không lùng bùng, không phải liên tục kéo chỉnh.

Sự khác biệt nằm ở form dáng, không phải ở logo hay thương hiệu.

2. Nói không với quần jeans sờn rách baggy khi gặp khách hàng

Tôi không cấm chồng mặc jean. Nhưng jean sờn, baggy, nhăn gối hoặc rách nhẹ thì không còn phù hợp với người đang đại diện cho một tập thể.

Jean kiểu đó có thể thoải mái. Nhưng trong mắt khách hàng, nó dễ bị đọc thành thiếu nghiêm túc. Đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam, nơi yếu tố thể diện và hình ảnh vẫn rất được coi trọng.

Nếu đã 35+, tôi luôn khuyên anh chọn một trong hai hướng:

- Quần may đo vừa vặn, phom đứng, chất vải tốt.

- Hoặc ít nhất là quần chinos tối màu, sạch bề mặt, không nhăn nhúm.

Một chiếc quần đúng phom giúp dáng đứng vững hơn, bước đi chắc hơn. Khi anh bước vào phòng họp, sự gọn gàng ở phần thân dưới tạo cảm giác ổn định và kiểm soát.

Đàn ông ở vị trí lãnh đạo không cần trông “cool”. Họ cần trông đáng tin.

3. Đầu tư cho giày da tốt

Nếu phải chọn một thứ thay đổi hình ảnh nhanh nhất, tôi chọn giày.

Giày là chi tiết mà nhân viên và đối tác nhìn thấy nhiều hơn anh nghĩ. Khi anh ngồi, khi anh đứng, khi anh bước vào phòng, ánh nhìn thường quét từ đầu xuống chân. Và đôi giày quyết định ấn tượng cuối cùng.

Tôi yêu cầu chồng đầu tư hai đôi cơ bản:

- Một đôi derby da tốt, đi lâu vẫn dễ chịu, có thể dùng trong nhiều môi trường - từ công sở hằng ngày đến gặp đối tác thông thường. Derby mềm mại hơn, linh hoạt hơn, dễ phối với quần tây hoặc chinos.

- Một đôi oxford trang trọng hơn, gọn và “điệu” hơn một chút để dành cho những sự kiện quan trọng, ký kết, hội thảo lớn. Oxford tạo cảm giác nghiêm túc và chuẩn mực hơn hẳn.

Không cần quá nhiều giày. Nhưng giày phải đúng.

Đàn ông 35+ không cần ăn mặc cầu kỳ - chỉ cần đồng bộ với vị thế

Tôi không muốn chồng mình trở thành người chạy theo thời trang. Tôi chỉ muốn hình ảnh của anh tương xứng với vai trò anh đang nắm giữ.

Khi anh là nhân viên, người ta đánh giá anh qua kết quả. Khi anh là sếp, người ta đánh giá anh qua cả cách anh xuất hiện.

Ba thay đổi nhỏ:

- Sơ mi vừa vặn tôn dáng.

- Quần gọn gàng.

- Giày da đúng chuẩn.

Không làm anh khác đi. Chỉ làm anh đúng hơn.

Và khi đối tác gật đầu ngay từ cái nhìn đầu tiên, khi nhân viên nhìn anh với sự nể trọng tự nhiên, tôi biết việc dọn lại tủ đồ hôm đó là hoàn toàn đáng giá.