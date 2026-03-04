Nhìn cổ áo sơ mi của đàn ông là biết trai ngoan, trai hư hay trai điệu

Sơ mi nhìn qua tưởng giống nhau hết. Trắng cũng trắng, xanh cũng xanh. Nhưng sự thật là cổ áo mới là thứ quyết định khí chất. Cùng một người đàn ông, chỉ cần đổi kiểu cổ là vibe đổi theo luôn. Từ trai ngoan công sở sang trai điệu hơi mệt cách nhau mỗi cái cổ áo thôi.

Cùng phân loại cho rõ ràng.

Cổ Đức: Trai ngoan nghiêm túc

Đây là kiểu cổ truyền thống nhất, hai lá cổ nhọn vừa phải, đứng form và gọn gàng. Nhìn là thấy ngay sự chỉn chu. Người mặc kiểu này thường không thích mạo hiểm trong ăn mặc. Họ ưu tiên an toàn, lịch sự và đúng chuẩn.

Mặc với cà vạt thì chuẩn sếp trẻ. Không đeo cà vạt vẫn ổn nhưng vẫn giữ phong thái nghiêm túc. Kiểu đàn ông mà phụ huynh nhìn vào sẽ gật đầu có thiện cảm.

Cổ Button-down: Trai hiền mặt ngoan

Vẫn là form cổ Đức, nhưng có thêm hai chiếc khuy nhỏ giữ cố định hai đầu cổ áo. Chi tiết nhỏ thôi nhưng làm tổng thể mềm đi hẳn.

Người mặc cổ này thường thực tế, dễ gần hơn. Vẫn đi làm, vẫn kỷ luật, nhưng cuối tuần có thể đổi sang jeans, xắn tay áo đi cà phê rất hợp. Không quá nghiêm, không quá phô trương.

Cổ Bo Tròn: Trai có gu, hơi hướm nghệ sĩ

Hai đầu cổ được bo cong thay vì nhọn. Nhìn qua đã thấy khác biệt. Đây không phải kiểu cổ phổ biến nên ai chọn nó thường có chút cá tính riêng.

Phong thái nhẹ nhàng, hơi cổ điển, có thể thích nhạc xưa, thích đọc sách. Không phải kiểu ồn ào gây chú ý, mà là dạng càng nhìn càng thấy thú vị.

Cổ Trải Rộng: Trai tự tin, thích gây chú ý

Hai lá cổ mở rộng hơn bình thường. Kiểu cổ này sinh ra để tôn cà vạt. Khi đeo đúng loại bản to, tổng thể nhìn rất quyền lực.

Người mặc cổ trải rộng thường không ngại nổi bật. Họ tự tin trong giao tiếp, xuất hiện là có năng lượng. Đây là kiểu đàn ông bước vào phòng họp là muốn làm trung tâm.

Cổ Vát: Trai biết mình đang làm gì

Nếu cổ trải rộng đã mở, thì cổ vát còn mở mạnh hơn. Hai góc cổ gần như nằm ngang, tạo cảm giác sắc sảo và hiện đại.

Đây là lựa chọn của những người khá hiểu về thời trang. Mặc đúng thì rất sang, rất Tây. Mặc sai là dễ quá đà. Kiểu đàn ông này thường có chút liều lĩnh, nhưng biết tính toán.

Cổ Trụ: Trai tối giản, kiệm lời

Không có hai lá cổ bẻ truyền thống, chỉ là một dải cổ đứng gọn gàng. Nhìn vào đã thấy tinh thần tối giản.

Kiểu cổ này hợp với jeans, chinos, sneaker. Người mặc thường không phô trương, không thích màu mè. Phụ nữ hay nhìn kiểu này và nghĩ "hiền hiền vậy thôi chứ chắc không đơn giản".

Cổ Nhạn: Trai điệu, dễ hư

Cổ và thân áo liền một mảnh, không có đường may tách biệt. Cổ áo uốn cong mềm tự nhiên, nhìn rất mượt.

Đây là loại cổ dành cho người sành. Không ồn ào khoe mẽ, nhưng chi tiết đủ tinh tế để ai để ý sẽ nhận ra ngay. Kiểu đàn ông âm thầm nhưng có chiều sâu.

Cổ Cuba: Trai phóng khoáng sống cảm xúc

Cổ mở chữ V, không cài sát cổ. Nhìn vào là thấy mùi nắng, biển và du lịch.

Phong cách thoải mái, dễ gần, hay cười. Hợp đi hẹn hò, đi chơi hơn là đi họp. Mặc đúng form gọn gàng thì rất cuốn. Mặc quá rộng thì dễ thành… chú nghỉ mát.

Cổ Tháo Rời: Trai cổ điển, hơi mệt

Ngày trước sinh ra vì chưa có bột giặt, cổ bẩn thì tháo ra thay cái khác. Giờ gần như chỉ còn trong những outfit mang tính hoài niệm.

Ai mặc kiểu này thường rất rõ phong cách mình theo đuổi. Không đại trà, không dễ đoán. Nhìn là biết không phải người mặc đại cho có.

Tóm lại, cổ áo không chỉ là chi tiết nhỏ. Nó là thứ định hình cả khí chất.

Muốn biết anh ta thuộc hệ trai ngoan, trai tự tin hay trai biết chăm chút bản thân, đừng nhìn giày trước. Hãy nhìn cổ áo!