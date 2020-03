3 bộ đôi sản phẩm skincare nhất định phải đi kèm với nhau, bằng không da bạn chẳng thể đẹp "level max", thậm chí là xấu thôi rồi

Lý do chúng ta phải theo đuổi việc chăm da theo quy trình là bởi chỉ độc nhất một sản phẩm skincare sẽ "chẳng làm nên cơm cháo" gì. Các món skincare trong một quy trình sẽ bổ trợ cho nhau, giúp bạn có được làn da ngày càng đẹp lên. Thậm chí, có rất nhiều sản phẩm luôn cần phải đính kèm với một món skincare khác, tạo nên bộ đôi mà nếu thiếu nửa kia, làn da của bạn sẽ chẳng thể đẹp "level max", thậm chí là xấu thôi rồi.

1. Kem chống nắng và serum vitamin C

Kem chống nắng thì rõ ràng là sản phẩm không thể thiếu, bởi đây chính là "lá chắn" giúp bảo vệ làn da khỏi tác động của tia UV – nguyên nhân hàng đầu gây lão hóa cùng những vấn đề trước mắt khác như: mụn, da bóng dầu, xỉn màu, mất nước… Dùng kem chống nắng không thì da bạn đã khỏe đẹp, nhưng để "lá chắn" bảo vệ da kiên cố hơn nữa, bạn nên thoa serum vitamin C trước khi dùng kem chống nắng.

Lý do là bởi, chất chống oxy hóa - vitamin C sẽ ngăn gốc tự do tấn công làn da, và nhan sắc của bạn sẽ được bảo vệ tối ưu trước những tác nhân gây hại từ phía môi trường. Đó còn chưa kể, vitamin C sẽ làm sáng da, xóa mờ đốm thâm, kích thích sản sinh collagen nên sẽ cho bạn làn da rạng ngời, căng bóng.

2. Tẩy da chết + kem dưỡng ẩm

Sản phẩm tẩy da chết sẽ loại bỏ lớp da thô ráp, xỉn màu, kích thích tế bào da tái tạo và đem lại cho bạn làn da mịn mượt, sáng bật tông. Tuy nhiên, nếu sau khi thực hiện bước tẩy tế bào chết, bạn mặc kệ làn da thì tình trạng mất nước, khô héo sẽ xảy ra; trong trường hợp bạn dùng sản phẩm tẩy tế bào chết hóa học, da còn có thể bị bào mòn vì thành phần acid mạnh.

Do đó, sau khi tẩy da chết, bạn không thể quên thao tác bôi kem dưỡng để cấp ẩm kịp thời, bổ dung dưỡng chất giúp da phục hồi tốt hơn. Song song với đó, bước thoa kem dưỡng ẩm cũng sẽ xoa dịu, vỗ về làn da, ngăn tình trạng kích ứng sau khi dùng sản phẩm chứa thành phần hoạt tính.

3. Sản phẩm tẩy trang + sữa rửa mặt

Sản phẩm tẩy trang có vai trò loại bỏ cặn makeup, kem chống nắng, dầu thừa khỏi làn da. Còn về phần sữa rửa mặt, sản phẩm này sẽ dọn dẹp bụi bẩn, mồ hôi cùng những tàn dư mà bước tẩy trang chưa xử lý hết. Vậy nên nếu thiếu một trong hai bước, làn da của bạn sẽ không thể được làm sạch hoàn hảo, dẫn đến tình trạng bít tắc lỗ chân lông, sinh mụn, da xỉn màu, không hấp thụ tối ưu các sản phẩm skincare. Tóm lại, sản phẩm tẩy trang và sữa rửa mặt mãi là bộ đôi không thể tách rời.