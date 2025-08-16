17 loại rau chỉ cần ăn là "đốt cháy" mỡ bụng

Ăn rau có giảm mỡ bụng không?

Bổ sung rau trong thực đơn là cách hỗ trợ giảm mỡ bụng hiệu quả. Trong các loại rau củ chứa nhiều chất xơ, đặc biệt tốt cho chế độ ăn giảm cân vì nhiều lợi ích như:

Chất xơ giúp cơ thể no mà không cung cấp năng lượng đáng kể.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa bằng nhiều cách như tăng nhu động ruột, duy trì hệ vi sinh đường ruột tốt, hạn chế tình trạng táo bón hay tiêu chảy.

Hạn chế hấp thụ đường từ thực phẩm, giúp giảm nguy cơ tăng đường huyết sau ăn.

Giúp giảm cholesterol xấu (LDL) trong máu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đột quỵ.

Ngoài ra, trong các loại rau còn chứa nhiều vitamin, khoáng chất thiết yếu cho chế độ ăn giảm mỡ bụng. Vậy nên ăn rau gì để giảm mỡ bụng hiệu quả, những loại rau nào nhiều chất xơ, vitamin, khoáng chất? Hãy cùng tìm hiểu ở phần tiếp theo.

Ăn rau gì để giảm mỡ bụng?

Dưới đây là gợi ý về các loại rau giúp giảm mỡ bụng phổ biến:

Bông cải trắng

Bông cải trắng có nhiều vitamin C, K, B6, kali, folate, choline… hỗ trợ sự phát triển của tế bào, tăng sức đề kháng, cải thiện sức khỏe cơ bắp, não… Bông cải trắng không có chất béo và cholesterol, 100g bông cải trắng chỉ chứa hơn 92g nước, 25 calo, 5g carbohydrate, trong đó có 2g chất xơ.

Bông cải xanh

Trong 100g bông cải xanh chứa khoảng 89g nước, 6,6g carbohydrate (gồm 2,6g chất xơ), cung cấp khoảng 34 calo. Bông cải xanh là nguồn canxi tốt, cần thiết để ngăn ngừa loãng xương và vitamin K cũng cần thiết cho sức khỏe của xương. Bông cải xanh có lượng calo thấp nhưng nhiều chất xơ, có thể giúp kiểm soát trọng lượng và tăng cường sức khỏe xương khớp.

Dưa leo

Trong 100g dưa leo (nguyên vỏ) chứa hơn 95g nước, 3,63g carbohydrate (gồm 0,5g chất xơ), 15 calo. Dưa leo cung cấp chủ yếu là nước, giúp duy trì cảm giác no cùng một số chất dinh dưỡng vi lượng như vitamin K và kali. Dưa leo có thể được dùng để ăn tươi hoặc chế biến đa dạng các món ăn.

Đậu

Các loại đậu là nguồn dinh dưỡng dồi dào cho cơ thể, chứa đủ các chất dinh dưỡng đa lượng thiết yếu gồm carbohydrate, protein và lipid, ví dụ:

100g đậu nành chứa khoảng 14g tinh bột, 9g chất xơ và 36,5g protein và 19,9g lipid.

100g đậu đỏ chứa khoảng 40 tinh bột, 4g chất xơ, 21,3g protein và 1,2g lipid.

100g đậu đen chứa khoảng 45g tinh bột, 16g chất xơ, 22g protein và 1,4g lipid.

100g đậu xanh chứa khoảng 40g tinh bột, 16,3g chất xơ, 23,9g protein và 1,2g lipid.

Ngoài ra, đậu còn chứa nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu như canxi, sắt, magiê, mangan… có thể dùng để làm nguồn protein, chất béo thay cho thịt, cá nhưng vẫn cung cấp nhiều chất xơ và tinh bột.

Bắp cải

Bắp cải là loại rau ít calo, giàu chất xơ và chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp giảm mỡ bụng và tăng cường sức khỏe. 100g bắp cải có hơn 92g nước, 2,5g chất xơ cùng canxi, phốt pho, kali, vitamin A, C, K, folate, choline…

Mồng tơi

Ăn rau gì để giảm mỡ bụng hiệu quả nhưng vẫn giàu dinh dưỡng, dễ mua, dễ chế biến? Mồng tơi là một trong những thực phẩm giảm mỡ bụng hàng đầu. Mồng tơi được trồng phổ biến tại Việt Nam và rất giàu dinh dưỡng. Trong 100g mồng tơi có hơn 92g nước, khoảng 3g protein, 2,1g chất xơ, rất giàu các khoáng chất như canxi (124mg), kali (256mg), folate (114µg),vitamin A (58µg)…

Cần tây

Cần tây là loại rau chứa nhiều chất chống oxy hóa, chất xơ, giúp hỗ trợ tiêu hóa cũng như tăng sức đề kháng tốt. Nhiều người cho rằng nước ép cần tây giúp hỗ trợ giảm cân. Tuy nhiên, nên ăn trực tiếp rau cần tây để hấp thụ được nhiều dinh dưỡng, đặc biệt là chất xơ để mang lại lợi ích tốt nhất cho sức khỏe.

Cải xoăn

Cải xoăn cũng là 1 đáp án chất lượng cho câu hỏi “ăn rau gì để giảm mỡ bụng”. 100g cải xoăn chứa đến 93,4mg vitamin C, 254g canxi, 2.92g protein, 4,1g chất xơ cùng nhiều sắt, kali, natri, phốt pho, magiê… giúp cung cấp dồi dào khoáng chất thiết yếu cho cơ thể.

Ớt chuông

Nước chiếm khoảng 94% khối lượng ớt chuông và 100g ớt chuông chỉ cung cấp khoảng 20g calo. Ớt chuông rất giàu vitamin C, A và một số khoáng chất như canxi, magiê, phốt pho… có thể được chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn, giúp thực đơn giảm cân phong phú hơn.