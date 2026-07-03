Con gái Phương Trinh Jolie cao 1m65 ở tuổi 13: Tiết lộ 3 động tác tập giúp đôi chân thon dài, hỗ trợ phát triển chiều cao ở tuổi dậy thì

Ở tuổi 13, con gái của Phương Trinh Jolie gây ấn tượng với chiều cao nổi bật cùng vóc dáng cân đối. Mỗi lần xuất hiện cùng mẹ trong các đoạn video hay hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, cô bé đều nhận được nhiều lời khen nhờ đôi chân thon dài, thần thái tự tin và ngoại hình sáng.

Giai đoạn tiền dậy thì và dậy thì được xem là "thời điểm vàng" để phát triển chiều cao, vì vậy Mia cũng được gia đình đặc biệt chú trọng xây dựng lối sống khoa học nhằm hỗ trợ sự phát triển toàn diện.

Là người theo đuổi yoga trong nhiều năm, Phương Trinh Jolie thường hướng dẫn con thực hiện những bài tập đơn giản tại nhà giúp tăng cường sự dẻo dai, cải thiện tư thế và hỗ trợ phát triển vóc dáng. Bé Mia cũng tự quay clip giới thiệu về những động tác tập mỗi ngày để duy trì vóc dáng cân đối, phát triển chiều cao ở tuổi dậy thì.

Con gái Phương Trinh Jolie hướng dẫn 3 động tác tập mỗi ngày để có đôi chân thon dài, thẳng tắp.

Bên cạnh việc vận động đều đặn, nữ ca sĩ cũng quan tâm đến chế độ dinh dưỡng, giấc ngủ và thói quen sinh hoạt của con để tạo điều kiện tốt nhất cho quá trình phát triển tự nhiên trong giai đoạn dậy thì.

Nhờ kết hợp giữa tập luyện, ăn uống hợp lý và lối sống lành mạnh, Mia ngày càng sở hữu vóc dáng cân đối cùng đôi chân dài nổi bật so với bạn bè đồng trang lứa. Nhiều khán giả nhận xét cô bé không chỉ có lợi thế về chiều cao mà còn toát lên sự khỏe khoắn, năng động, cho thấy hiệu quả của việc rèn luyện và chăm sóc cơ thể từ sớm.

Động tác 1: Nằm cắt kéo

Động tác 2: Vắt chân nâng hông

Động tác 3: Nâng chân kết hợp duỗi mũi chân

Những bài tập này tuy đơn giản nhưng lại rất phù hợp với tuổi dậy thì - giai đoạn "vàng" để phát triển chiều cao. Việc duy trì vận động kết hợp ăn uống khoa học chính là bí quyết giúp Mia có được vóc dáng đáng mơ ước ở tuổi 13.

Phương Trinh Jolie chia sẻ, ở tuổi dậy thì, Mia bắt đầu có cá tính riêng. Thay vì áp đặt, nữ ca sĩ chọn cách làm bạn, luôn lắng nghe và tôn trọng sở thích cá nhân của con, từ việc lựa chọn trang phục đến những quyết định trong cuộc sống thường ngày. Sự tin tưởng và chia sẻ chính là sợi dây kết nối chặt chẽ giữa hai mẹ con.

Sở hữu chiều cao ấn tượng 1m65 ở tuổi 13 cùng đôi chân dài cân đối, Mia ngày càng thu hút sự chú ý mỗi khi xuất hiện cùng mẹ. Nhiều khán giả nhận xét cô bé có ngoại hình sáng, phong thái tự tin và được kỳ vọng sẽ tiếp tục nổi bật khi trưởng thành.

Không chỉ gây thiện cảm bởi ngoại hình, Mia còn được nhiều người yêu mến nhờ sự chững chạc ở tuổi thiếu niên. Cô bé thường phụ bố mẹ trông nom, chơi cùng hai em nhỏ và thể hiện sự quan tâm dành cho các thành viên trong gia đình. Hình ảnh một cô chị lớn biết san sẻ việc nhà và chăm sóc các em cũng khiến Phương Trinh Jolie nhiều lần bày tỏ niềm tự hào về con gái.