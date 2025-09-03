Từ quần ống rộng đến sơ mi: Công thức mặc đẹp cho mọi dáng người

Thực ra, mặc đẹp không hề phức tạp. Đôi khi chỉ với những món đồ cơ bản, bạn cũng có thể tạo nên set đồ vừa sang trọng vừa hợp mốt. Dưới đây là một vài mẹo phối đồ cực hữu ích, giúp bạn dễ dàng trở thành "fashionista" trên phố trong mùa đầu hè này.

Quần ống rộng: Tự do và thanh lịch kết hợp hoàn hảo

Trong việc chọn quần, dáng rộng luôn là lựa chọn tối ưu. Không gò bó như skinny, quần rộng mang lại sự thoải mái cho đôi chân, giúp người mặc di chuyển nhẹ nhàng, tự tin hơn.

Quần ống suông/ống rộng với chất liệu có độ rủ như lụa, vải mềm mượt, có thể che khéo mọi nhược điểm đôi chân, giúp dáng người trông cao và thon hơn.

Từ áo thun đơn giản, sơ mi thanh lịch cho tới áo len mỏng nhẹ, tất cả đều ăn ý. Đặc biệt, quần trắng ống rộng có thể phối cùng mọi màu áo, biến hóa phong cách nhanh chóng.

Nên chọn các gam trung tính như đen, trắng, xám – những màu "an toàn" mà không bao giờ lỗi thời. Ví dụ, một chiếc quần đen ống rộng phối sơ mi trắng, vừa tối giản vừa sang, phù hợp cả đi làm lẫn đi chơi.

Quần/Chân váy ngắn: Sự lựa chọn mát mẻ đầu hè

Khi không khí ngày càng oi ả, quần short và chân váy ngắn trở thành tâm điểm.

Quần short xanh dáng rộng gợi cảm giác như cơn gió biển mát lành. Chất liệu cotton hay linen càng tăng sự thoải mái, tránh bó sát đôi chân.

Khi mix với áo ngắn hoặc crop-top, hãy nâng cao đường eo bằng thiết kế cạp cao để "hack dáng" tối đa. Ví dụ: short jeans xanh dáng A phối sơ mi trắng – đơn giản nhưng thanh lịch, cực hợp đầu hè.

Chân váy ngắn ôm sát (mini skirt) lại hợp với nàng dáng cân đối. Màu xám ôm sát khoe trọn vòng hông, tôn đôi chân nuột nà. Dù phối áo thun đơn giản hay sơ mi cách điệu, đều khiến bạn nổi bật trong đám đông.

Phối màu đơn giản: Bí quyết tạo cảm giác sang

Màu sắc chính là "vũ khí" của phong cách. Thay vì những sự kết hợp quá nhiều gam màu dễ gây rối mắt, hãy chọn bảng màu tối giản.

Đen & trắng: Bộ đôi kinh điển, dễ phối với mọi sắc khác nhau. Tuy nhiên, nếu lạm dụng quá nhiều màu đen, tổng thể dễ nặng nề. Hãy thêm chút gam sáng như hồng nhạt, be, xanh baby... để tăng sự tươi mới và mềm mại.

Ví dụ: quần trắng ống rộng + áo màu pastel vừa đơn giản, vừa toát lên thần thái thanh lịch. Công thức này nhanh gọn, không mất nhiều thời gian nhưng hiệu quả cao.

Sơ mi: Vũ khí "đa năng" của đầu hè

Sơ mi chính là item không thể thiếu trong tủ đồ những ngày đầu hè.

Sơ mi khoác ngoài: Chọn gam xanh navy, trắng… khoác nhẹ bên ngoài áo thun hoặc áo hai dây. Cách phối này vừa thoáng mát vừa mang lại sự phóng khoáng, rất hợp khi đi dạo phố hay gặp gỡ bạn bè.

Sơ mi mặc đơn lẻ: Hãy chọn chất vải tốt, màu nhẹ nhàng như xanh nhạt, hồng phấn. Phối với quần tây hoặc quần suông sẽ vừa chỉnh tề, vừa mềm mại, đủ lịch sự để đi làm mà vẫn thoải mái cho ngày hè.

Người bình thường cũng hoàn toàn có thể mặc đẹp, chỉ cần nắm vài quy tắc: chọn quần ống rộng để thoải mái, ưu tiên short và váy ngắn khi cần mát mẻ, phối màu đơn giản để trông sang, và tận dụng sơ mi như món đồ "đa năng".



