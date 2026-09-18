1 đôi dép, 3 mỹ nhân BLACKPINK cùng diện: Kiểu mule hot nhất mùa thu đông đây rồi!

Thời trang đôi khi không cần những món đồ quá cầu kỳ để tạo nên một xu hướng. Chỉ một đôi giày hay dép được nhiều ngôi sao cùng lựa chọn cũng đủ khiến giới mộ điệu chú ý. Và mùa thu đông năm nay, một thiết kế mule cao gót đang trở thành món phụ kiện được các mỹ nhân BLACKPINK đặc biệt yêu thích. Chẳng hẹn mà gặp, Rosé, Jennie và Lisa đều từng lựa chọn mẫu mule của nhà mốt Maison Ernest khi xuất hiện trong những chương trình, sự kiện và cuộc phỏng vấn quốc tế. Cùng một thiết kế nhưng mỗi thành viên lại có cách phối đồ riêng, biến đôi dép thành điểm nhấn cho những phong cách hoàn toàn khác biệt.

Đáng chú ý, thiết kế này không chỉ được các thành viên BLACKPINK lựa chọn. Phiên bản màu đỏ tương tự cũng từng nhiều lần xuất hiện trong những màn xuống phố của Hailey Bieber, càng khiến mẫu mule trở thành item đáng chú ý trong mùa thu đông.

Người đầu tiên diện thiết kế mule này là Rosé. Nữ ca sĩ lựa chọn phiên bản màu đen tối giản, phối cùng quần tất đen để tạo nên tổng thể đồng điệu từ đầu đến chân. Điểm thú vị nằm ở cách stylist xử lý trang phục. Thay vì giữ nguyên thiết kế đầm dáng dài thướt tha của Altuzarra, phần váy được biến tấu thành kiểu dáng vạt chéo, tạo đường cắt chéo trên đôi chân. Cách xử lý này không chỉ khiến bộ trang phục trở nên hiện đại hơn mà còn giúp đôi chân của Rosé trông dài và thanh thoát. Đôi mule đen vì thế không hề bị chìm vào tổng thể. Ngược lại, phần gót cao và đường cong mềm mại của quai dép tạo nên một điểm kết thúc tinh tế cho outfit. Cách phối toàn màu đen cũng giúp Rosé mang đến hình ảnh trưởng thành, sang trọng nhưng vẫn rất thời thượng.

Tiếp nối Rosé, Jennie cũng lựa chọn thiết kế tương tự nhưng lại mang đến một cảm giác hoàn toàn khác. Nữ ca sĩ phối đôi mule với mẫu đầm lệch vai của Christian Cowan. Thiết kế nổi bật với đường viền ren, tạo cảm giác nữ tính và gợi cảm. Nếu Rosé thiên về vẻ tối giản, thanh lịch thì Jennie lại khai thác khía cạnh quyến rũ của đôi dép. Kiểu dáng mule vốn để lộ phần mu bàn chân, vì vậy khi kết hợp với một thiết kế đầm có đường cắt lệch vai, tổng thể càng trở nên nhẹ nhàng và có phần táo bạo. Đôi chân được kéo dài về mặt thị giác, trong khi phần cổ chân vẫn giữ được cảm giác thanh thoát. Điều đáng nói là Jennie không cần thêm quá nhiều phụ kiện để hoàn thiện diện mạo. Chính sự tiết chế này giúp thiết kế mule trở thành một phần tự nhiên của tổng thể thay vì chỉ đóng vai trò phụ kiện.

Nếu Rosé và Jennie đều chọn phiên bản màu đen, Lisa lại mang đến màn xuất hiện nổi bật hơn với đôi mule tông đỏ. Trong chương trình mới đây, nữ ca sĩ kết hợp thiết kế với một chiếc đầm dài tay của Blumarine có phần viền lông đầy ấn tượng. Sự kết hợp giữa màu đỏ bắt mắt của đôi dép và thiết kế đầm mang hơi hướng quyến rũ, cá tính giúp Lisa tạo nên tổng thể nổi bật hơn hẳn. Màu đỏ vốn là gam màu rất dễ trở thành tâm điểm của trang phục. Thay vì chọn một đôi giày trung tính để tiết chế outfit, Lisa lại sử dụng chính màu sắc của phụ kiện để tạo điểm nhấn. Nhờ vậy, đôi mule không còn là món đồ bổ trợ mà trở thành một trong những chi tiết quan trọng nhất của cả bộ trang phục. Cách phối này cũng cho thấy sự linh hoạt của thiết kế Maison Ernest. Cùng một kiểu dáng nhưng khi thay đổi màu sắc, item có thể chuyển từ vẻ thanh lịch sang cá tính, phá cách.

Không chỉ được các thành viên BLACKPINK lựa chọn, phiên bản mule màu đỏ tương tự cũng từng nhiều lần được Hailey Bieber diện. Trên thực tế, mule cao gót vốn là kiểu giày có khả năng ứng dụng khá cao. Không có phần quai hậu, thiết kế tạo cảm giác chân dài và nhẹ nhàng hơn so với nhiều kiểu giày cao gót kín chân. Khi được xử lý với màu sắc nổi bật như đỏ, đôi dép lại càng dễ trở thành điểm nhấn cho những bộ trang phục tối giản. Việc nhiều ngôi sao cùng lựa chọn một thiết kế cũng phần nào cho thấy sức hút của những món phụ kiện có kiểu dáng đặc biệt nhưng không quá khó ứng dụng. Không cần thay đổi toàn bộ tủ đồ, chỉ một đôi giày phù hợp cũng có thể khiến diện mạo trở nên mới mẻ.

Được biết, mẫu mule của Maison Ernest có mức giá khoảng 18-20 triệu đồng. Thiết kế mang dáng mule cao gót cổ điển nhưng được biến tấu ở phần quai phía trên. Thay vì sử dụng một dải quai ngang đơn giản như nhiều mẫu mule quen thuộc, phần quai của thiết kế được uốn nhẹ, tạo đường cong mềm mại. Chi tiết nhỏ này khiến đôi dép có vẻ thanh thoát và nữ tính hơn, đồng thời giúp phần mu bàn chân trông gọn gàng. Chính kiểu dáng này cũng giúp thiết kế dễ dàng kết hợp với những bộ đầm cầu kỳ mà không tạo cảm giác nặng nề. Khi đi cùng trang phục tối giản, nó lại trở thành điểm nhấn đủ để tổng thể không bị nhàm chán. Dưới đây là 1 số item tương tự mà bạn có thể tham khảo:

Nơi mua: La Camie

Nơi mua: Merly

Nơi mua: PIPU

Từ Rosé, Jennie đến Lisa, mỗi người đều có một cách diện đôi dép này theo style khác nhau: Rosé thanh lịch với màu đen, Jennie quyến rũ cùng đầm lệch vai và Lisa nổi bật với phiên bản đỏ. Ba cách diện, ba cá tính nhưng cùng chứng minh một điều: đôi mule cao gót đang là kiểu phụ kiện rất đáng chú ý cho mùa thu đông - vừa cổ điển, vừa nữ tính và đặc biệt dễ nâng tầm mọi bộ trang phục.