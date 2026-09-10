Sáng 10/9 (theo giờ Việt Nam), sự kiện Serpenti Infinito của BVLGARI tại công viên High Line (New York) đã trở thành tâm điểm bùng nổ truyền thông. Sự hội ngộ của ba Đại sứ toàn cầu quyền lực gồm Lisa, Anne Hathaway và Dua Lipa tạo nên màn đọ sắc nghẹt thở. Trong đó, Lisa một lần nữa khẳng định vị thế "main event" khi khiến cộng đồng mạng châu Á đứng ngồi không yên với sự xuất hiện quyến rũ.

Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, em út BLACKPINK đã khiến mạng xã hội liên tục chao đảo khi trình làng 2 tạo hình hoàn toàn đối lập từ sự kiện chính cho đến after-party.

Khung hình đắt giá nhất hôm nay: Lisa, Anne Hathaway và Dua Lipa tại event BVLGARI New York.

Sải bước vào không gian của triển lãm chính, Lisa xuất hiện đầy táo bạo trong thiết kế đầm corset ren đen trễ vai thuộc bộ sưu tập Belik Evening 2025. Thiết kế xuyên thấu tinh tế ở phần thân trên kết hợp đường xẻ tà cao vút giúp nữ idol khoe trọn đôi chân dài cùng vóc dáng săn chắc. Điểm nhấn hoàn thiện diện mạo vương giả của cô là chiếc vòng cổ Serpenti bằng kim cương đính đá sapphire xanh nổi bật. Sắc đen huyền bí của trang phục cùng phong thái tự tin giúp Lisa dễ dàng cân trọn mọi góc máy camera thường lẫn ống kính Getty Images.

Chuyển nhịp sang tiệc tối, Lisa lập tức biến hóa thành một It-Girl New York sắc sảo với cây đồ đen cut-out táo bạo khoe trọn cơ bụng chuẩn chỉnh, khoác hờ trench coat phóng khoáng cùng sắc son đỏ trầm đầy ma mị.

Tinh thần cool girl "trỗi dậy" với thiết kế crop top cut-out khoe eo thon, khoác hờ trench coat cùng tông son trầm ma mị.

Không hề kém cạnh, hai Đại sứ toàn cầu Anne Hathaway và Dua Lipa cũng mang đến những khoảnh khắc thời trang đắt giá. Minh tinh Anne Hathaway gây sốt khi tự tin khoe vóc dáng rạng rỡ trong những tháng cuối thai kỳ. Nữ diễn viên lựa chọn chiếc đầm cúp ngực màu lavender phom xòe nhẹ nhàng, tôn lên vẻ đẹp đài các, mặn mà của một "mẹ bầu" quyến rũ.

Trong khi đó, Dua Lipa lại mang đến tinh thần hiện đại, cá tính với mẫu áo đính kết ánh kim lấp lánh phối cùng quần âu ống rộng đen thanh lịch.

"Mẹ bầu" Anne Hathaway xuất hiện đài các trong thiết kế đầm cúp ngực tone màu pastel ngọt ngào.

Dua Lipa nổi bật với phong cách thời thượng, hiện đại tại sự kiện của BVLGARI ở New York.

Đặc biệt, khoảnh khắc 3 Đại sứ toàn cầu hội ngộ đã nhanh chóng phủ sóng rộng khắp các nền tảng mạng xã hội. Công chúng dành nhiều lời khen cho màn tương tác tinh tế, thân thiết giữa Lisa và đàn chị Anne Hathaway. Cử chỉ hỏi thăm chu đáo, ấm áp dành cho nữ minh tinh đang trong thai kỳ giúp khung hình chung không chỉ bùng nổ về visual mà còn ngập tràn sự đáng yêu.

Khung hình quyền lực quy tụ 3 Đại sứ toàn cầu Lisa, Anne Hathaway và Dua Lipa tại triển lãm Serpenti Infinito.

Tương tác gần gũi giữa bộ ba mỹ nhân.

Bên cạnh những lời tán dương dành cho vóc dáng cùng thần thái chuẩn ngôi sao quốc tế, sự xuất hiện lần này của Lisa cũng kéo theo không ít thảo luận về đường nét gương mặt. Dưới ánh đèn flash gắt gao của ống kính truyền thông quốc tế, một bộ phận netizen đưa ra ý kiến cho rằng "chiếc mũi mới" của Lisa ở một số góc chụp cận trông có phần khác lạ và chưa thực sự tự nhiên.

Dù quan điểm về diện mạo của nữ idol đình đám vẫn rơi vào thế "9 người 10 ý", song không thể phủ nhận tổng thể visual, đường cong cơ thể hoàn hảo cùng nụ cười rạng rỡ tỏa nắng đã hoàn toàn khỏa lấp mọi tranh cãi. Khí chất ngôi sao cùng thần thái tự tin của Lisa một lần nữa chứng minh đẳng cấp "chặt đẹp mọi loại camera", khẳng định sức hút không thể tranh cãi của nữ đại sứ người Thái tại các sự kiện thời trang xa xỉ hàng đầu.

Một số góc máy khiến netizen đưa ra nhiều ý kiến trái chiều về chiếc mũi lạ lẫm của Lisa.

Ảnh: Getty Images, Instagram